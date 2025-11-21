USDJPY Prognose: Chart des Tages – Analyse zu Fed, BOJ, Intervention & Daten

Das Wichtigste in Kürze Der Zinsvorteil der USA bleibt der stärkste Treiber

Interventionsrisiko bleibt ein Unsicherheitsfaktor

US-Daten dominieren die Kursentwicklung

Der USD/JPY-Wechselkurs liegt aktuell im Bereich von 156,7. Im heutigen Chart des Tages zeigt sich ein komplexes Zusammenspiel aus fundamentalen Treibern: Ein starker US-Dollar trifft auf das Risiko potenzieller Interventionen durch Japan. Das geldpolitische Gefälle zwischen den USA und Japan begünstigt weiterhin den Dollar, während mögliche Eingriffe seitens der BOJ oder der japanischen Regierung die Aufwärtsdynamik der Paarung begrenzen. ► USDJPY WKN: 965991 - ISIN: XC0009659910 | Ticker: USD/JPY Im Fokus der heutigen USDJPY Prognose stehen vor allem die US-Wirtschaftsdaten, die FOMC-Protokolle sowie Japans neues, kürzlich genehmigtes Fiskalpaket im Umfang von 21,3 Billionen JPY. Diese Faktoren könnten die nächsten Bewegungen im Währungspaar maßgeblich bestimmen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Was bewegt den USD/JPY heute? 1. Geldpolitik von Fed und BOJ – Kernfaktor der USDJPY Prognose Die US-Notenbank Fed bleibt klar hawkish. Die jüngsten FOMC-Minutes signalisieren, dass die US-Zinsen wohl länger hoch bleiben. Im Gegensatz dazu hält die Bank of Japan an ihrer ultra-lockeren Geldpolitik fest und vermeidet eine schnelle Normalisierung. Dadurch fehlt dem Yen strukturelle Unterstützung. Kurzfazit: Fed: hawkish, hohe Zinsen bleiben

BOJ: ultra-locker

Der Zinsvorteil spricht deutlich für den Dollar Dies ist ein zentraler Punkt für jede USDJPY Prognose. 2. Interventionsrisiko & japanische Regierung – Unsicherheitsfaktor im Chart des Tages Die japanische Regierung betont zunehmend die Notwendigkeit, starke Schwankungen im Yen zu verhindern. Bislang blieb es jedoch bei verbalem Druck. Ein Regierungsvertreter warnte erneut vor „plötzlichen FX-Bewegungen“, was den Markt nervös hält. In Kombination mit der passiven BOJ-Haltung bleibt das Risiko punktueller Eingriffe bestehen – ein wichtiges Element im heutigen Chart des Tages. Kurzfazit: Regierung warnt vor plötzlichen Yen-Bewegungen

Keine konkreten Interventionen

Markt bleibt vorsichtig – Yen wirkt anfällig 3. Japans Fiskalpaket – Kurzfristige Unterstützung für den Yen Das neue, 21,3 Billionen JPY starke Fiskalpaket Japans sorgt für gemischte Marktreaktionen. Teile der Mittel sollen Verbraucher entlasten und Inflation dämpfen. Gleichzeitig benötigt Japan neue Anleiheemissionen, was die Belastung des bereits angespannten Anleihemarktes erhöht. Steigende Renditen unterstützen den Yen kurzfristig – ein relevanter Punkt in der USDJPY Prognose. Kurzfazit: Großes Fiskalpaket belastet Staatsfinanzen

Anleiheemissionen treiben Renditen

Kurzfristige Yen-Stützung möglich 4. US-Makrodaten – Der wichtigste Treiber im Chart des Tages Starke US-Arbeitsmarktdaten (NFP, Löhne, Arbeitslosenquote) stützen den Dollar. Der Markt liest diese Daten als Bestätigung dafür, dass die Fed ihre hohen Zinsen beibehält. Japanische Konjunkturdaten haben derzeit wenig Einfluss, da die BOJ kaum reagiert. Kurzfazit: US-Arbeitsmarktdaten stärken den Dollar

Fed bleibt restriktiv

Japanische Daten: geringe Relevanz 5. Zinsdifferenzen – Rückgrat der USDJPY Prognose Der Unterschied zwischen hohen US-Zinsen und sehr niedrigen japanischen Zinsen bleibt der wichtigste strukturelle Faktor. Der Yen dient weiterhin als bevorzugte Finanzierungswährung im Carry-Trade, was die Dollar-Stärke begünstigt. Kurzfazit: Hoher Zinsvorteil für die USA

Yen bleibt schwach

Carry-Trades stützen USD/JPY Fazit – USDJPY Prognose Der USD/JPY bleibt durch fundamentale Faktoren klar dollarfreundlich geprägt. Interventionen oder politische Maßnahmen aus Japan könnten kurzfristig Korrekturen auslösen, doch solange die Fed hawkish bleibt und die BOJ an ihrer ultra-lockeren Linie festhält, dominiert die Dollarstärke das Bild im Chart des Tages. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.