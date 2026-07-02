Das Währungspaar USD/JPY tendiert heute Morgen etwas schwächer und notiert bei 162,70 (-0,15 %), nachdem es zuvor neue Mehrejahreshöchststände um die Marke von 163 erreicht hatte. Der Markt verharrt nun in einer Wartestellung vor dem mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls, NFP).
In unserer heutigen Forex Analyse beleuchten wir die fundamentalen Treiber und die charttechnische Situation dieses heißbegehrten Währungspaares.
► USDJPY WKN: 965991 | ISIN: XC0009659910 | Ticker: USDJPY
Kontext der heutigen US-Arbeitsmarktdaten (NFP)
Der heutige NFP-Bericht für Juni gilt als der wichtigste Katalysator des Tages.
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Die Erwartung: Der Konsens prognostiziert eine deutliche Abschwächung auf rund 110.000 neu geschaffene Stellen, nachdem der Mai mit 172.000 überraschend stark ausgefallen war.
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Weitere Kennzahlen: Die Arbeitslosenquote soll stabil bei 4,3 % verharren, während das Lohnwachstum im Jahresvergleich auf 3,5 % anziehen dürfte.
Die Marktteilnehmer versuchen derzeit einzuschätzen, ob der starke Zuwachs im Mai eine echte Erholung des Arbeitsmarktes darstellte oder lediglich ein Einmaleffekt war (unter anderem bedingt durch Großereignisse wie die Weltmeisterschaft in den USA). Mit einem durchschnittlichen Stellenwachstum von über 80.000 in diesem Jahr zeigt sich der US-Arbeitsmarkt weiterhin robust.
⚠️ Markt-Szenarien der CBA: Die Commonwealth Bank of Australia (CBA) warnt, dass eine erneute positive Überraschung den USD/JPY in Richtung 165 treiben könnte. Dies würde die Entschlossenheit der japanischen Behörden zur Verteidigung des Yen massiv auf die Probe stellen. Ein schwaches Ergebnis (unter 70.000–90.000) hingegen würde den Druck auf die Fed nehmen, an ihrem restriktiven Kurs festzuhalten, und könnte eine überfällige Abwärtskorrektur des Paares auslösen.
Technische Forex Analyse (USD/JPY)
Aus charttechnischer Sicht hat der Kurs die wichtigen Widerstandszonen bei 159,52 JPY und 160,52 JPY mit starkem Momentum durchbrochen. Der USD/JPY bewegt sich damit deutlich über den maßgeblichen gleitenden Durchschnitten:
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Exponential Moving Average (50-Tage EMA): 160,29
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Exponential Moving Average (100-Tage EMA): 159,21
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Exponential Moving Average (200-Tage EMA): 157,31
Dies bestätigt primär einen intakten und starken Aufwärtstrend.
Allerdings signalisiert der RSI (Relative Strength Index) mit Werten zwischen 71,8 und 76,2 eine stark überkaufte Situation auf dem Tageschart. Historisch gesehen gingen solchen Extremwerten in der Nähe von Mehrjahreshöchs oft kurzfristige Konsolidierungen oder Korrekturen voraus. Der übergeordnete Trend bleibt zwar bullisch für den US-Dollar (und bärisch für den Yen), doch die Spanne zwischen 162 und 163 birgt ein akut erhöhtes Risiko für Deviseninterventionen durch die Bank of Japan. (Quelle: xStation)
Die Fundamentaldaten aus Japan im Fokus
Die Bank of Japan (BoJ) hat ihren Leitzins im Juni auf 1,0 % angehoben – den höchsten Stand seit 31 Jahren. Dennoch erwartet der Markt den nächsten Zinsschritt erst im Quartal Oktober–Dezember 2026, obwohl rund 90 % der Ökonomen mit mindestens einer weiteren Anhebung bis Dezember rechnen.
Diese nur sehr langsame Normalisierung der Geldpolitik durch die BoJ ist im Zusammenspiel mit der weiterhin restriktiven Haltung der US-Notenbank (Fed) der strukturelle Hauptgrund für die anhaltend große Zinsdifferenz. Solange sich dieses Gefälle nicht fundamental ändert, bleibt der langfristige Abwärtstrend des Yen intakt – verbale Interventionen japanischer Politiker verpufften bisher ohne nachhaltige Wirkung.
Fazit für Trader
Der USD/JPY steht vor einer Richtungsentscheidung. Während die übergeordnete Forex Analyse klar für den Dollar spricht, sollten Trader die heutigen NFP-Daten sowie die psychologische Interventionszone der BoJ um 163 JPY strikt im Risikomanagement berücksichtigen.
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