VIX Prognose: Chart des Tages zeigt steigende Volatilität im S&P 500

Die VIX-Futures der CBOE steigen heute um knapp 2,5 % im Zuge erneuter Verluste an der Wall Street sowie steigender Ölpreise, die erneut die Marke von 100 USD pro Barrel überschritten haben. Die Intraday-Volatilität am Markt hat in den vergangenen Quartalen selten ein derart hohes Niveau erreicht. Die Unsicherheit unter Investoren bleibt außergewöhnlich hoch.

Die Intraday-Volatilität der VIX-Futures ist auf den höchsten Stand seit sechs Monaten gestiegen. Dieser Indikator misst Kursschwankungen innerhalb eines Handelstages auf Basis von 15-Minuten-Intervallen. Das aktuelle Niveau liegt etwa viermal über dem Durchschnitt, der typischerweise in Phasen ausgeprägter Marktpanik beobachtet wird.

Gleichzeitig ist die implizite Volatilität für den S&P 500 – ein Maß für die erwartete tägliche Bewegung des Index – auf rund 1,77 % gestiegen. Dies ist der höchste Wert seit April 2025. In den vergangenen drei Monaten gab es lediglich zwei Handelstage mit Bewegungen über 1,75 %. Dies deutet darauf hin, dass Termin- und Optionsmärkte derzeit deutlich höhere Schwankungen einpreisen, als tatsächlich im S&P 500 realisiert werden.

Chart des Tages: Technische Analyse des VIX

Im Tageschart setzt der VIX seine Aufwärtsbewegung fort und reagiert erneut auf eine Unterstützung nahe der unteren Begrenzung der aufwärtsgerichteten Trendlinie. Ein Anstieg über die Marke von 26 Punkten könnte die Wahrscheinlichkeit für eine Bewegung in Richtung 28 erhöhen. Dieses Niveau stellt die obere Begrenzung des Aufwärtskanals dar, aus dem der VIX bereits in der vergangenen Woche ausgebrochen ist.

Sollte sich das Aufwärtsmomentum weiter verstärken, könnte die Bewegung dynamischer ausfallen und sich sogar über die Marke von 30 Punkten hinaus ausdehnen.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Historische Einordnung der VIX Prognose

Ein Blick auf die Dynamik des Spot-VIX zeigt, dass vergleichbare Volatilitätsspitzen in der Vergangenheit häufig mit Kaufgelegenheiten im S&P 500 auf Sicht von drei Monaten zusammenfielen. Ausnahmen bildeten unter anderem Februar 2020 sowie Dezember 2021, als die Marktunsicherheit nachhaltiger war.

Quelle: SubuTrade

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