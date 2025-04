Der US-amerikanischer Online-Händler für Tiernahrung und andere Haustierprodukte Chewy (Ticker: CHWY), legte am Mittwoch Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vor und diese dürfen auf den ersten Blick durchaus als stark bezeichnet werden. Chewy mit soliden Zahlen und Wachstumsaussichten 🔴 Hält die Aktie die 30 USD Marke? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Chewy Handelsideen 🔴 Chewy Prognose & Ausblick ► Chewy WKN (Kassa): A2PL6S | ISIN (Kassa): US16679L1098 | Ticker: CHWY Chewy wies für das vierte Quartal einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,28 US-Dollar aus und einen Umsatz von 3,25 Milliarden US-Dollar, entsprechend einem Umsatzanstieg in Höhe von 15% im Vergleich zum Vorjahr. Die Bruttomarge stieg auf 28,5 % und CEO Sumit Singh sagte, dass das Umsatzwachstum und die Rentabilität sowohl im Quartal als auch im Gesamtjahr über dem oberen Ende der Erwartungen des Unternehmens lagen, erklärte weiter, dass die Leistung „durch ein starkes Wachstum der aktiven Kunden und eine überzeugende Autoship-Kundenbindung untermauert wurde“. Tatsächlich stieg die Zahl der aktiven Chewy-Kunden um 2 % auf 20,5 Millionen, und der Nettoumsatz pro aktivem Kunden stieg um 4 % auf 578 $, der Umsatz mit Kunden, die Produkte automatisch versenden ließen, stieg um 21 % auf 2,62 Milliarden US-Dollar und machte mehr als 80 % des Gesamtumsatzes aus. Im Vorjahr waren es noch 76 %. Im gesamten Geschäftsjahr erzielte Chewy einen Nettoumsatz von 11,86 Milliarden US-Dollar, CEO Singh sagte, dass man seitens Chewy erwarte, dass sich die Dynamik auch 2025 fortsetzen werde, da der Einzelhändler in einem wettbewerbsintensiven Markt weiterhin sehr gut aufgestellt ist. Für die Aktie gilt es kurzfristig ein wenig aufmerksam und defensiv zu sein, ich würde zunächst einen Bruch über 35 USD abwarten wollen, sehe zuvor noch die Gefahr einer ernsthaften Attacke auf die 30 USD Marke. Über 35 USD könnte in den kommenden Monaten dann allerdings ein zügiger Test der Region um 40 USD die Aktie anstehen. Chewy Aktie Chartanalyse – Daily:  Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:  Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

