Die globalen Aktienmärkte wurden am Freitag von der nächsten Hiobsbotschaft getroffen, allerdings fast schon mit Ansage: China kündigte am Freitag in Höhe von 34 % auf alle Importe aus den USA ab dem 10. April an, der DAX (Ticker: DE40.cash) stürzte fast 5% ins Minus und unter die 20.000 Punkte Marke, bei den Einzeltiteln verlor die Aktie der Deutschen Bank (Ticker: DBK.DE) mehr als 10%. China mit 34% Vergeltungszöllen auf US-Waren 🔴 DAX stürzt mehr als 5% ab Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien und Index Trading 🔴 DAX und Deutsche Bank Handelsideen 🔴 DAX und Deutsche Bank Prognose & Ausblick ► DAX WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DE40.cash ► Deutsche Bank WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker: DBK.DE Nachdem US-Präsident Donald Trump am Mittwoch auf dem sogenannten "Liberation Day" Details zu den verhängten Importzöllen auf in die USA importierte Güter bekannt gab und diese alle Negativ-Szenarien noch einmal übertraf, musste mit einer Reaktion aus China und Europa nahezu jederzeit gerechnet werden.  Nicht auszuschließen, dass wir im Laufe der kommenden Stunden oder dann übers Wochenende ebenfalls Nachrichten zu Vergeltungszöllen seitens der EU zu hören bekommen, was dazu führen dürfte, dass wir noch weiteres Abwärtspotenzial im DAX haben. Alleine die Spekulation darauf, dass die EU Zoll-technisch noch einmal eis oben drauflegt, sorgt für ausreichend Nervosität, dass selbst kurze Erholungen lediglich Verschnaufpausen auf dem Weg in tiefere Kursgefilde sein dürften. Tatsächlich ist nicht auszuschließen, dass wir uns im DAX zeitnah in Richtung und unter 20.000 Punkte bewegen. DAX Chartanalyse – Daily: Banken sehe im derzeitigen Abwärtssog die größten Abschläge, im DAX allen voran die Deutsche Bank: die Erwartung stark fallender Zinsen durch den sich dramatisch eintrübenden Konjunkturausblick rund um den Globus ist hier der Haupttreiber, sehr gut möglich, dass die Aktie der Deutschen Bank zeitnah deutlich unter die 20 Euro Marke fällt. Deutsche Bank Aktie Chartanalyse – Daily:  Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

