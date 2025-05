Eine der spannendsten US-Aktien am Donnerstag könnte die Aktie von Cisco Systems (Ticker: CSCO) sein nachdem das Unternehmen am Mittwoch nachbörslich Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vorgelegt hat. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Cisco Handelsideen 🔴 Cisco Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Cisco | WKN: 878841 | ISIN: US17275R1023 | Ticker: CSCO Die Zahlen von Cisco lagen sowohl in Bezug auf den Gewinn pro Aktie, der mit 96 Cent bereinigt gegenüber 92 Cent erwartet ausgewiesen wurde, als auch in Bezug auf den Umsatz mit 14,15 Mrd. USD gegenüber 14,08 Mrd. USD erwartet, über den Erwartungen der Wall Street. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg der Umsatz um 11% von zuvor 12,7 Mrd. US-Dollar an, aber auch Cisco bzw. das Management in Person von CEO Chuck Robbinas blicken skeptisch, aber dennoch optimistisch in die nähere Zukunft ausgehend von den Trump’schen Importzöllen, rechnet für 2025 mit einem Gewinn pro Aktie von 96 bis 98 Cent bei einem Umsatz von 14,5 bis 14,7 Milliarden US-Dollar, was leicht über der Erwartung der Wall Street lag. Bis jetzt hat Cisco keine nennenswerten Veränderungen bei den Einkäufen festgestellt und daher auch keine Kunden, die ihre Ausgaben grundlegend zurückgefahren haben. Auch der Bereich KI bleibt für Cisco wichtig, das Unternehmen meldete Aufträge im Wert von über 600 Millionen US-Dollar für künstliche Intelligenz-Infrastruktur von Web-Unternehmen, der Gesamtwert für das Geschäftsjahr steigt somit auf über 1,25 Milliarden US-Dollar, die 1-Milliarde-Dollar-Marke wurde somit ein Quartal früher als geplant überschritten. Ausgehend von diesen Zahlen und dem sich abzeichnenden Gap auf der Oberseite scheint eine Attacke auf die Allzeithochs aus dem Februar diesen Jahres um 66 US-Dollar nur eine Frage der Zeit, auch wenn ich als mittelfristiger Investor vor dem Hintergrund der mehr als 20%igen Rallye ausgehend von der Jahrestiefs im April um $52 denke, dass die Aktie zunächst eine „Verschnaufpause“ in Form einer Konsolidierung einlegen sollte, die dann mit einem Bruch höher CRV-technisch attraktiver wäre, als einen direkten Bruch höher zu handeln. Cisco Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

