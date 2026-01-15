Citigroup Aktie: überzeugende Q4-Zahlen, steigenden Zinserträgen & Restrukturierung - jetzt Aktien kaufen?

Die Citigroup Aktie hat mit ihren aktuellen Quartalszahlen positiv überrascht. Trotz einer Sonderbelastung im Zusammenhang mit dem Rückzug aus dem Russland-Geschäft übertraf die US-Großbank die Erwartungen der Analysten deutlich. Steigende Zinserträge, niedrigere Rückstellungen für Kreditausfälle und Fortschritte bei der strategischen Neuausrichtung sorgen für neues Vertrauen. Für Anleger stellt sich nun die Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Citigroup Aktien zu kaufen?

► Citigroup WKN: A1H92V | ISIN: US1729674242 | Ticker: C.US

geschrieben von Jens Klatt

🚀 Key Takeaways

💰 1. Quartalszahlen über Erwartungen – operativ deutlich stärker

Citigroup überzeugte im vierten Quartal mit soliden operativen Ergebnissen:

📊 Bereinigter Gewinn: 1,81 USD je Aktie (Erwartung: 1,67 USD)

💵 Bereinigter Umsatz: 21,0 Mrd. USD (Erwartung: 20,72 Mrd. USD)

📉 Nettogewinn: –13 % YoY auf 2,47 Mrd. USD

⚠️ Sonderbelastung von 1,1 Mrd. USD aus Russland-Verkäufen

Ohne diese Belastung lag der Gewinn bei 3,6 Mrd. USD, was die operative Stärke der Citigroup Aktie unterstreicht.

📈 2. Nettozinsertrag und Kreditqualität als Kurstreiber

Besonders positiv entwickelte sich das Kerngeschäft:

💳 Nettozinsertrag: +14 % auf 15,67 Mrd. USD

📊 Rund 815 Mio. USD über den Erwartungen

🧾 Rückstellungen für Kreditausfälle: 2,2 Mrd. USD

📉 Rund 330 Mio. USD niedriger als erwartet

Die niedrigeren Rückstellungen deuten auf eine robuste Kreditqualität und eine stabile wirtschaftliche Lage der Kunden hin – ein wichtiges Signal für Anleger, die Citigroup Aktien kaufen möchten.

🔄 3. Restrukturierung zeigt Wirkung – Blick auf 2026

Die strategische Neuausrichtung gewinnt an Fahrt:

🌍 Verkauf internationaler Geschäftsbereiche

🏦 Fokus auf Kernmärkte & profitable Segmente

📈 Wachstum in Banking, Vermögensverwaltung & institutionellen Services

🎯 Ziel: Mindestens 10 % Eigenkapitalrendite (ROE) bis 2026

🗣️ CEO Jane Fraser spricht von „sichtbarer Dynamik“ für 2026

Auch Analysten zeigen sich optimistisch: Wells-Fargo-Analyst Mike Mayo bezeichnet Citigroup aktuell als Top-Pick unter den US-Bankaktien.

📌 Fazit: Citigroup Aktie – Aktien kaufen mit Turnaround-Potenzial

Die Citigroup Aktie profitiert von einer Kombination aus starken operativen Zahlen, steigenden Zinserträgen und einer konsequenten Restrukturierung. Kurzfristige Belastungen durch Sonderfaktoren ändern nichts an der verbesserten Ertragskraft.

🟢 Chancen

Überdurchschnittliche Nettozinserträge

Sinkende Kreditrisiken

Erfolgreiche Neuausrichtung des Konzerns

🔴 Risiken

Sonderbelastungen durch Portfolioverkäufe

Konjunkturelle Abschwächung

Regulatorische Eingriffe im Bankensektor

Fazit:

Wer Citigroup Aktien kaufen möchte, investiert in eine Turnaround-Story im US-Bankensektor. Mit Blick auf 2026 und steigende Renditeziele bietet die Aktie langfristig attraktives Potenzial – insbesondere für risikobewusste Anleger.

Citigroup Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Citigroup Aktie

Was macht Citigroup als Unternehmen?

Citigroup ist eine weltweit tätige US-Großbank mit Schwerpunkten im Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Kreditkarten, Zahlungsverkehr und Vermögensverwaltung.

Warum steht die Citigroup Aktie aktuell im Fokus?

Die Citigroup Aktie steht im Fokus aufgrund besser als erwarteter Quartalszahlen, steigender Nettozinserträge und Fortschritten bei der Restrukturierung unter CEO Jane Fraser.

Sollte man die Citigroup Aktie jetzt kaufen?

Ob Anleger Citigroup Aktien kaufen sollten, hängt vom Anlagehorizont ab. Langfristig bietet die Aktie Turnaround-Potenzial, kurzfristig bleibt sie zins- und konjunkturabhängig.

Welche Chancen bietet die Citigroup Aktie?

Chancen ergeben sich aus steigenden Zinserträgen, sinkenden Kreditrisiken, dem Verkauf unprofitabler Geschäftsbereiche und einer stärkeren Fokussierung auf Kernmärkte.

Welche Risiken gibt es bei der Citigroup Aktie?

Zu den Risiken zählen wirtschaftliche Abschwächungen, regulatorische Anforderungen, Sonderbelastungen aus Portfolioverkäufen sowie Schwankungen im Zinsumfeld.

Ist die Citigroup Aktie für langfristige Anleger geeignet?

Für langfristige Anleger mit erhöhter Risikobereitschaft kann die Citigroup Aktie als Turnaround-Investment im Bankensektor interessant sein.