Übers Wochenende machten Meldungen um eine weitere Eskalationsstufe hinsichtlich der Trump’schen Importzölle die Runde, dieses Mal war das Ziel die Aluminium- und Stahlindustrie der EU. Ein Profiteur der Ankündigung auf Seiten der USA und massiver Gewinner zum Wochenbeginn war Cleveland Cliffs (Ticker: CLF). Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Cleveland Cliffs Handelsideen 🔴 Cleveland Cliffs Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Cleveland Cliffs | WKN: A2DVSM | ISIN: US1858991011 | Ticker: CLF.US Demnach will US-Präsident Trump die Importzölle für die Einfuhr von Stahl in die Vereinigten Staaten von derzeit 25% auf 50% verdoppeln. Die Aktie von Cleveland Cliffs, dem US-amerikanischen Bergbau- und Industrieunternehmen, dass mit einem Marktanteil von 44 % in den USA der größte Hersteller von Eisenerzpellets sowie der größte Flachstahlhersteller der USA ist, reagierte stark positiv, legte am Montag mehr als 20% bei rund 120 Millionen gehandelter Stücke zu, im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag rund 25 Millionen Stücke um. Nachvollziehbarerweise sorgt die Aussicht auf die Einführung neuer Zölle auf importierte Stahl- und Aluminiumprodukte für Kursaufschläge bei US-Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, sorgt es doch für einen verstärkten Anstieg der Nachfrage nach ihren Produkten, da die Maßnahmen wettbewerbsfähige Preise für lokal hergestellte Waren unterstützen und den Wettbewerb mit internationalen Herstellern weiter reduzieren dürften. Mit Blick auf die Aktie gilt es aber sehr vorsichtig zu sein: CLF befindet sich in einem stark anhaltenden Abwärtstrend, deutlich unter seiner 200-Tagelinie unterhalb von Investments meiner Einschätzung nach definitiv abzusehen ist. Cleveland Cliffs Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.