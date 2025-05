Während Bitcoin kurz vor der Markierung neuer Allzeithochs steht, ist die Aktie von Coinbase (Ticker: COIN) von solchen weit entfernt. Daran änderten auch die vergangene Woche Donnerstag veröffentlichten Quartalszahlen nichts. Aktuelle Nachrichten zum Index Trading 🔴 Coinbase Handelsideen 🔴 Coinbase Prognose & Ausblick ► Coinbase | WKN: A2QP7J | ISIN: US19260Q1076 | Ticker: COIN.US So wies Coinbase einen Gewinn pro Aktie von 24 Cent pro Aktie, nach 1,18 Milliarden US-Dollar oder 4,40 US-Dollar pro Aktie im Vorjahr, aus und das bei einem Umsatz von 2,03 Milliarden US-Dollar, was deutlich über dem Vergleichsquartal im Vorjahr von 1,64 Milliarden US-Dollar lag, aber dennoch hinter der Erwartung der Wall Street von 2,12 Milliarden US-Dollar zurückblieb. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Trotz des Kokettierens mit neuen Allzeithochs in Bitcoin ging das Handelsvolumen von Privatanlegern gegenüber dem vierten Quartal 2024 um 17 % auf 78,1 Milliarden US-Dollar zurück, das Handelsvolumen institutioneller Anleger sank gegenüber dem vierten Quartal um 9 % auf 315 Milliarden US-Dollar. Zeitgleich gab Coinbase bekannt, dass man plane das in Dubai ansässigen Deribit, einer großen Krypto- Derivatebörse, für 2,9 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Der Deal, der bislang der größte in der Krypto-Branche ist, wird Coinbase dabei helfen, seine Präsenz außerhalb der USA auszubauen, könnte also mittel- bis langfristig durchaus positive Impulse für die Kryptobörse nach sich ziehen. Mit Blick auf die Aktie gilt es mittelfristig aber meiner Einschätzung nach vorsichtig zu sein: so handelt Coinbase unter einer, die 2024er und 2025er Jahreshoch verbindenden Abwärtstrendlinie und auch deutlich unter seiner 200-Tagelinie. Über Long-Engagements würde ich vor diesem Hintergrund erst bei einer Rückeroberung bzw. eines Bruchs höher nachdenken. Coinbase Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

