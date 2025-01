🔴Commerzbank Aktie zum Wochenstart Top Gewinner im DAX

Die Aktie der Commerzbank (Ticker: CBK.DE) z√§hlte am Montag zu den Gewinnern im DAX, notierte am fr√ľhen Nachmittag mehr als 2.5% im Plus und setzte seinen j√ľngst etablierten Bull Run in Richtung der 20 Euro Marke fort. ūüĒīCommerzbank Aktie zum Wochenstart Top Gewinner im DAX Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien¬†Trading¬†ūüĒī Commerzbank¬†Handelsideen¬†ūüĒī Commerzbank¬†Prognose¬†& Ausblick ‚Ėļ Commerzbank ISIN: DE000CBK1001 | WKN: CBK100 | Ticker: CBK.DE Allerdings handelte es sich am Montag weniger um erneute √úbernahmeger√ľchte in Bezug auf die italienische Uni Credit, als vielmehr um die Meldung, dass die Commerzbank plant, tausende Jobs abzubauen, um laut einem Bericht der ‚ÄěFinancial Times‚Äú zufolge eben eine solche √úbernahme zu verhindern. In diesem Zusammenhang muss man sich eventuell noch einmal ins Ged√§chtnis rufen, dass der damalige Commerzbank-Betriebsratschef Uwe Tsch√§ge Ende 2024 im Handelsblatt sagte bzw. warnte, dass bei einer √úbernahme der Commerzbank durch die Uni Credit ein Abbau von 15.000 Arbeitspl√§tzen anstehen k√∂nnte, rund¬† zwei Drittel aller Stellen in Deutschland. Die Uni Credit hatte dies umgehend dementiert.¬† Inwiefern nun allerdings der Abbau von Arbeitspl√§tzen im niedrigen 1000er Bereich einer √úbernahme entgegenwirkt, scheint schwierig nachvollziehbar. Fakt ist, dass die Commerzbank Investoren und der √Ėffentlichkeit am 13. Februar auf einem Kapitalmarkttag einen umfassenden Stand zur Strategie und weitere Informationen pr√§sentieren m√∂chte.¬† Rein technisch scheint mir der j√ľngste Bull Run auf der Oberseite nun ein wenig √ľberdehnt, die Aktie hat seit Mitte/Ende November 2024 Kursaufschl√§ge von rund 40% gesehen und ein R√ľcksetzerin Gefilde um 16.70/17 Euro scheint zeitnah eine ernstzunehmende Option. Abzuwarten ist dann, ob sich gegen diese Region K√§ufer finden. Commerzbank Aktie Chartanalyse ‚Äď Daily: Quelle:¬†xStation5¬†von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! ¬† Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

Qualit√§t, Service, Geb√ľhren & Konditionen - alles¬† AUSGEZEICHNET ¬†bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.