Continental Aktie nach Aumovio-Abspaltung – Aktien kaufen oder meiden? 🚗

Einleitung Die Continental Aktie erlebte durch die Abspaltung der Tochter Aumovio eine besondere Marktsituation: Kurzzeitig war der DAX mit 41 Unternehmen gelistet. Aktionäre erhielten automatisch neue Anteile von Aumovio, was den Kurs der Continental Aktie jedoch deutlich unter Druck setzte. Anleger fragen sich nun: Sollte man Continental Aktien kaufen oder besser abwarten? ► Continental | WKN: 543900 | ISIN: DE0005439004 | Ticker: CON.DE ✅ Drei Key Takeaways 📉 DAX-Kuriosität: Kurzzeitig 41 Unternehmen Durch die automatische Zuteilung von Aumovio-Aktien war der DAX kurzfristig mit 41 statt 40 Titeln bestückt

Mit Handelsschluss wurde Aumovio wieder herausgerechnet

Der Kurs der Continental Aktie wurde entsprechend bereinigt 🏭 Aumovio als eigenständiges Unternehmen Portfolio: Bremsen, Fahrwerke, Fahrzeugelektronik, Sensoren, Infotainment

Umsatz 2024: rund 19,4 Mrd. Euro

Beschäftigte: ca. 92.000, fast die Hälfte der Continental-Belegschaft ⚠️ Belastung für die Continental Aktie Continental notiert mehr als 10 % unter dem Vortagesschluss

Aktie deutlich unter der 200-Tage-Linie

Technisch bleibt die Zone um 50 Euro entscheidend für Stabilität 📊 Fundamentaldaten zur Continental Aktie Kennzahl Wert / Info Marktkapitalisierung 14,6 Mrd. € (nach Abspaltung) Technische Lage Deutlich unter 200-Tage-Linie Unterstützungsmarke 50 € Tochtergesellschaft Aumovio (92.000 Beschäftigte, 19,4 Mrd. € Umsatz) Branchenfokus Automobilzulieferer, Elektronik, Sensorik Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Aktienmarkt für Anfänger: Alles, was Sie wissen müssen Ein hervorragender Einstieg, um deine Leser mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Google investieren sollte. Was ist eine Marktanalyse? Strategien für Anleger & Trader Ergänzt deine Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung des Kartellurteils und der Kursentwicklung bei Google durchführen solltest. Trading für Anfänger: So gelingt Ihr Einstieg an der Börse Ergänzt den Abschnitt zur langfristigen Investmentstrategie: eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen. 🧠 Fazit: Continental Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die Continental Aktie steht nach der Abspaltung von Aumovio charttechnisch unter Druck. Langfristig profitieren Anleger zwar von einer klareren Struktur und der Herauslösung des margenstarken Aumovio-Geschäfts, kurzfristig bleibt das Bild aber schwach. Wer Aktien kaufen möchte, sollte auf eine Stabilisierung oberhalb von 50 Euro achten, bevor neue Long-Impulse entstehen. Commerzbank Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ – Continental Aktie 1. Warum ist die Continental Aktie nach der Aumovio-Abspaltung gefallen?

Nach der Abspaltung der Tochtergesellschaft Aumovio wurde der Kurs der Continental Aktie um den Wert der neuen Anteile bereinigt. Das führte kurzfristig zu einem Kursrückgang von über -10 %. 2. Sollte man jetzt Continental Aktien kaufen?

Wer langfristig orientiert ist, könnte die Aktie nach einer Stabilisierung oberhalb von 50 € interessant finden. Kurzfristig bleibt sie jedoch technisch angeschlagen. 3. Welche Bedeutung hat die Aumovio-Abspaltung für die Continental Aktie?

Aumovio ist ein eigenständiges Unternehmen mit rund 19,4 Mrd. € Umsatz und 92.000 Beschäftigten. Die Abspaltung soll Continental strategisch fokussieren und die Strukturen klarer machen. 4. Welche Risiken gibt es für die Continental Aktie?

Risiken bestehen vor allem in der schwachen Charttechnik, einem global herausfordernden Automobilmarkt sowie möglichen Margenproblemen in der Zuliefererbranche. 5. Welche Unterstützungsmarke ist für die Continental Aktie entscheidend?

Die Zone um 50 € gilt als wichtige charttechnische Unterstützung. Ein Bruch darunter könnte weiteres Abwärtspotenzial freisetzen.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.