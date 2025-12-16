- Quartalszahlen über Erwartungen – Costco überzeugt auf ganzer Linie
Costco Aktie stark dank E-Commerce & Mitgliederboom – lohnt sich jetzt das Aktien kaufen?
Die Costco Aktie zählt weiterhin zu den stabilsten Titeln im globalen Einzelhandel. Der US-Lagerhauskonzern hat im jüngsten Quartal die Erwartungen der Wall Street erneut übertroffen und dabei vor allem vom boomenden Online-Geschäft, steigenden Mitgliederzahlen und einer hohen Preissensibilität der Verbraucher profitiert.
Angesichts robuster Zahlen und einer klaren Expansionsstrategie stellt sich für Anleger die Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Costco Aktien zu kaufen?
► Costco WKN: 888351 | ISIN: US22160K1051 | Ticker: COST.US
-
geschrieben von Jens Klatt
🚀 Key Takeaways
📈 1. Quartalszahlen über Erwartungen – Costco überzeugt auf ganzer Linie
Costco meldete für das erste Quartal starke Ergebnisse:
-
Gewinn je Aktie: 4,50 USD (erwartet: 4,27 USD)
-
Umsatz: 67,31 Mrd. USD (erwartet: 67,14 Mrd. USD)
-
Umsatzwachstum: +8,2 % gegenüber dem Vorjahr
Der Nettogewinn stieg auf 2,0 Mrd. USD, nach 1,8 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Auch die vergleichbaren Umsätze entwickelten sich robust:
-
USA: +5,9 %
-
Weltweit: +6,4 %
Diese Zahlen unterstreichen die operative Stärke der Costco Aktie selbst in einem herausfordernden Konsumumfeld.
💻 2. E-Commerce boomt – digitale Verkäufe als Wachstumstreiber
Ein zentraler Wachstumsmotor bleibt der Online-Handel:
-
Digitale Verkäufe: +20,5 % YoY
-
Website-Traffic: +24 %
-
App-Nutzung: +48 %
Besonders dynamisch entwickelte sich der Same-Day-Delivery-Service, der in den USA über Instacart und international über Uber sowie DoorDash abgewickelt wird – schneller als das gesamte Online-Geschäft.
Zusätzlich meldete Costco einen Rekord-Black-Friday, an dem allein im US-E-Commerce über 250 Mio. USD an Non-Food-Bestellungen umgesetzt wurden.
🌍 3. Mitgliederwachstum & Expansion sorgen für langfristige Stabilität
Costco profitiert stark vom Fokus der Verbraucher auf Preis-Leistungs-Verhältnis – über alle Einkommensklassen hinweg.
Weitere Treiber:
-
Neue Mitglieder, besonders bei jüngeren Kunden
-
Erhöhung der Mitgliedsbeiträge in den USA und Kanada (seit September 2024)
-
Starke Nachfrage in Non-Food-Bereichen wie Apotheken, Schmuck, Reifen, Bekleidung und Kleingeräten (zweistelliges Wachstum)
Im Quartal eröffnete Costco acht neue Lagerhausclubs, womit die Zahl der Filialen weltweit auf 921 stieg.
Das Management plant auch künftig die Eröffnung von 30 oder mehr neuen Standorten pro Jahr – ein klares Signal für nachhaltiges Wachstum.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
Ein hervorragender Einstieg, um deine Leser mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Costco investieren sollte.
Ergänzt deine Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung der Quartalszahlen von Costco durchführen solltest.
Ergänzt den Abschnitt zur langfristigen Investmentstrategie: eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.
📌 Fazit: Costco Aktie – jetzt Aktien kaufen?
Die Costco Aktie kombiniert defensiven Charakter mit solidem Wachstum. Starke Quartalszahlen, ein boomendes E-Commerce-Geschäft, steigende Mitgliedsbeiträge und eine klare Expansionsstrategie machen den Konzern zu einem der verlässlichsten Player im Einzelhandel.
🟢 Chancen
-
Stabiles Geschäftsmodell mit Mitgliedsgebühren
-
Starkes Umsatz- und Gewinnwachstum
-
E-Commerce & Same-Day-Delivery als zusätzliche Wachstumstreiber
-
Internationale Expansion mit >30 neuen Clubs pro Jahr
-
Hohe Preissetzungsmacht durch Loyalität der Mitglieder
🔴 Risiken
-
Keine konkrete Jahresprognose
-
Abhängigkeit vom Konsumklima
-
Hohe Bewertung im Vergleich zu klassischen Einzelhändlern
Fazit:
Für langfristig orientierte Anleger bleibt die Costco Aktie ein Qualitätswert. Wer Aktien kaufen möchte und auf Stabilität, stetiges Wachstum und ein bewährtes Geschäftsmodell setzt, findet in Costco eine attraktive Option – insbesondere in volatilen Marktphasen.
Costco Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
❓ FAQ zur Costco Aktie
FAQ 1: Warum ist die Costco Aktie für Anleger so beliebt?
Die Costco Aktie ist beliebt wegen des stabilen Geschäftsmodells mit Mitgliedsgebühren, hoher Kundenloyalität und konstantem Umsatz- sowie Gewinnwachstum.
FAQ 2: Sollte man jetzt Costco Aktien kaufen?
Costco eignet sich besonders für langfristige Anleger, die auf Stabilität, stetiges Wachstum und ein defensives Geschäftsmodell setzen – auch wenn die Bewertung vergleichsweise hoch ist.
FAQ 3: Wie wichtig ist das E-Commerce-Geschäft für Costco?
Das E-Commerce-Geschäft ist ein zentraler Wachstumstreiber bei Costco. Die Online-Umsätze wachsen zweistellig und ergänzen das stationäre Lagerhausmodell.
FAQ 4: Wie verdient Costco sein Geld?
Ein großer Teil des Gewinns stammt aus Mitgliedsgebühren, während das Warenangebot mit sehr niedrigen Margen verkauft wird – ein Schlüssel zur hohen Kundenbindung.
FAQ 5: Welche Risiken gibt es bei der Costco Aktie?
• Hohe Bewertung
• Abhängigkeit vom Konsumumfeld
• Keine detaillierte Jahresprognose
• Währungs- & Expansionsrisiken
