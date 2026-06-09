CrowdStrike Aktie: Umsatz springt um 26 %, Aktiensplit im Juli angekündig – Jetzt Aktien kaufen?

Der globale Markt für Cybersicherheit erlebt durch den rasanten Fortschritt künstlicher Intelligenz eine fundamentale Sonderkonjunktur. Im Zentrum dieses technologischen Wandels steht die CrowdStrike Aktie, da automatisierte und beschleunigte Bedrohungsmuster Unternehmen weltweit zur Aufrüstung ihrer IT-Infrastruktur zwingen. Trotz eines operativen Zahlen-Beats im ersten Geschäftsquartal und der Ankündigung eines Aktiensplits gab das Papier nachbörslich um 10 % nach. Für zukunftsorientierte Anleger, die im Bereich der Next-Gen-Security wachstumsstarke Aktien kaufen möchten, bietet dieser Rücksetzer eine datenbasierte Grundlage für eine strategische Neubewertung.

► Crowdstrike WKN: A2PK2R | ISIN: US22788C1053 | Ticker: CRWD.US

geschrieben von Jens Klatt

💡 Key Takeaways

Erwartungen der Wall Street übertroffen: CrowdStrike steigerte seinen Q1-Umsatz im Jahresvergleich um 26 % auf 1,39 Milliarden US-Dollar und erzielte einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,10 US-Dollar .

Aktiensplit im Verhältnis 4:1 angekündigt: Um die Liquidität der Aktie für Privatanleger zu erhöhen, führt das Unternehmen im Juli einen Aktiensplit durch. Der Schlusskurs vor Bekanntgabe lag bei 747,61 US-Dollar.

KI-Erkennung als neuer Wachstumstreiber: Das Segment „AI Detection and Response“ (AIDR) verzeichnet laut CEO George Kurtz eine volle Pipeline von bereits über 50 Millionen US-Dollar für das zweite Quartal.

📊 Quartalszahlen im Fokus: Trendwende bei der Profitabilität 📈

Die operativen Kennzahlen für das erste Geschäftsquartal untermauern das strukturelle Wachstum des Cybersicherheitsunternehmens. CrowdStrike konnte die Konsensschätzungen von LSEG in den Kernbereichen schlagen:

Umsatz: Erreichte 1,39 Milliarden US-Dollar gegenüber geschätzten 1,36 Milliarden US-Dollar.

Gewinn pro Aktie (bereinigt): Landete bei 1,10 US-Dollar , während der Markt 1,07 US-Dollar erwartet hatte.

Nettoergebnis (GAAP): CrowdStrike schaffte den Turnaround und wies einen Nettogewinn von 27,8 Millionen US-Dollar (11 Cent pro Aktie) aus, nach einem herben Nettoverlust von 104,3 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende zweite Quartal prognostiziert das Management einen Umsatz von rund 1,44 Milliarden US-Dollar. Zudem wurde die Prognose für die jährlich wiederkehrenden Nettoumsätze (ARR) im Geschäftsjahr 2027 auf 6,53 bis 6,56 Milliarden US-Dollar angehoben. Die nachbörsliche Gewinnmitnahme von 10 % folgt auf eine massive Rallye: Die Aktie verzeichnet im bisherigen Jahresverlauf ein Kursplus von rund 60 %.

🤖 Der „Mythos-Moment“: Spitzhacken und Schaufeln im KI-Boom 🪙

CEO George Kurtz beschreibt die aktuelle Marktphase als einen „KI-Wendepunkt“, an dem die Welten der Cybersicherheit und der zukunftsweisenden KI direkt aufeinandertreffen. Da fortschrittliche Sprachmodelle wie Anthropics Mythos das Tempo und die Komplexität von Hackerangriffen massiv beschleunigen, wird die KI-Sicherheitsinfrastruktur von CrowdStrike zu einer geschäftskritischen Komponente für Unternehmen.

Als früher Tester von Anthropics Mythos im Rahmen des Projekts Glasswing besitzt CrowdStrike einen tiefen technologischen Einblick in die Gefahren defensiver und offensiver KI. Kurtz vergleicht die Rolle der Plattform mit den „Spitzhacken und Schaufeln des weltweit größten Technologie-Goldrauschs aller Zeiten“.

🤝 Konsolidierung gegen agentische KI: Strategische Übernahmen 🌐

Um dem Aufstieg autonom agierender, agentischer KI-Bedrohungen effektiv zu begegnen, investiert CrowdStrike massiv in anorganisches Wachstum. Zuletzt setzte das Unternehmen eine 740-Millionen-Dollar-Transaktion um, mit der das Identitätssicherheits-Startup SGNL sowie das KI-Sicherheits-Startup Pangea akquiriert wurden. Diese Zukäufe erlauben es Kunden, ihre Cybersicherheitsstrategien zu konsolidieren und plattformbasierte KI-Abwehrtools direkt in bestehende Workflows zu integrieren.

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🏁 Fazit: Attraktives Einstiegsfenster nach dem nachbörslichen Dip

Zusammenfassend zeigt der Quartalsbericht, dass die fundamentale Wachstumsstory von CrowdStrike intakt ist. Das Unternehmen wächst zweistellig, arbeitet zunehmend profitabel und sichert sich über das AIDR-Segment frühzeitig Marktanteile im Bereich der KI-gestützten Abwehr. Der angekündigte Aktiensplit im Juli wird die Aktie optisch verbilligen und könnte zusätzliche Nachfrage generieren. Wer langfristig orientiert Technologie-Aktien kaufen möchte, findet in der CrowdStrike Aktie einen Marktführer, dessen temporärer Kursrücksetzer ein klassisches, bewertungstechnisch attraktiveres Einstiegsfenster im KI-Infrastruktursektor bieten könnte.

Möchten Sie im Detail prüfen, wie sich der im Juli wirksame Aktiensplit im Verhältnis 4:1 auf die historische Chart-Struktur und die Handelsliquidität der Aktie auswirken wird?

Crowdstrike Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Crowdstrike Aktie

Wie fielen die jüngsten Quartalszahlen der CrowdStrike Aktie aus?

CrowdStrike übertraf im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen der Wall Street knapp. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 1,39 Milliarden US-Dollar (+26 % zum Vorjahr) und einen bereinigten Gewinn von 1,10 US-Dollar pro Aktie. Analysten hatten im Vorfeld mit 1,36 Milliarden US-Dollar Umsatz und 1,07 US-Dollar Gewinn gerechnet.

Wann findet der CrowdStrike Aktiensplit statt und in welchem Verhältnis?

CrowdStrike hat einen Aktiensplit im Verhältnis 4:1 angekündigt, der im Juli 2026 wirksam wird. Vor der Bekanntgabe schloss die Aktie an der Börse bei einem Kurs von 747,61 US-Dollar.

Warum ist CrowdStrike trotz des Umsatz-Beats nachbörslich gefallen?

Nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts gab die Aktie nachbörslich um 10 % nach. Marktbeobachter führen dies auf kurzfristige Gewinnmitnahmen zurück, da die Aktie im bisherigen Jahresverlauf bereits eine massive Rallye von rund 60 % verzeichnet hatte.

Was ist das Projekt „Glasswing“ und welche Rolle spielt CrowdStrike dabei?

CrowdStrike ist ein früher Tester von Anthropics hochentwickeltem KI-Modell Mythos im Rahmen des Projekts Glasswing. Da moderne Modelle das Tempo von Cyberangriffen extrem beschleunigen, nutzt CrowdStrike diese Kooperation, um seine eigene KI-Sicherheitsinfrastruktur (AIDR) präventiv gegen automatisierte Angriffe aufzurüsten.