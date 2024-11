Das Cybersicherheitsunternehmen CrowdStrike (Ticker: CRWD) am Dienstag nachbörslich mit Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal, die wirklich sehr stark waren und dennoch handelt die Aktie vorbörslich mehr als 5% unter seinem dienstäglichen Schlusskurs. Crowdstrike überzeugt mit Quartalszahlen 🔴 Aktie dennoch unter Druck Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Crowdstrike Handelsideen 🔴 Prognose & Ausblick ► Crowdstrike WKN: A2PK2R | ISIN: US22788C1053 | Ticker: CRWD Crowdstrike hat seine jährlichen Umsatz- und Gewinnprognosen angehoben, zudem die Erwartungen der Wall Street in Bezug auf den Gewinn pro Aktie und Umsatz für das dritte Quartal übertroffen, verwies auf die weiter steigende Nachfrage nach Cybersicherheitsdiensten angesichts zunehmender Bedrohungen online. CrowdStrike erwartet einen Jahresumsatz zwischen 3,92 und 3,93 Milliarden US-Dollar, über der Erwartung von 3,89 bis 3,90 Milliarden US-Dollar und erwartet nun einen bereinigten Jahresgewinn pro Aktie zwischen 3,74 und 3,76 US-Dollar, ebenfalls über der vorherigen Schätzung der Wall Street von 3,61 bis 3,65 US-Dollar. Grundsätzlich erwarten die Analysten der Wall Street eine „Wiederbeschleunigung“ von Wachstum und Rentabilität nach dem größten IT-Ausfall der Geschichte im Juli dieses Jahres. Der CFO von Crowdstrike, Burt Podbere, sagte im Analyst Call: „Trotz des erwarteten Gegenwinds durch den Vorfall vom 19. Juli haben wir mit unseren Kundenbindungspaketen einen unglaublichen Erfolg erzielt, da die Kunden das Programm angenommen und sich dafür entschieden haben, ihre Beziehung zu CrowdStrike zu intensivieren“. In Bezug auf die Zahlen ist die bearishe Reaktion in der Aktie meiner Einschätzung nach schwierig nachzuvollziehen, ich kann mir in den Jahresschluss realistisch einen nochmaligen Lauf in Richtung der Allzeithochs um $400 vorstellen, was allerdings kurzfristig voraussetzt, dass die Bullen die Aktie über $340 halten können. Für den heutigen Handelstag wird sich zunächst die Frage stellen, ob es zu einer Rückeroberung und Halten über $350 kommt: falls ja, ist denkbar, dass ein Großteil des „Earnings Gaps“ geschlossen wird. Falls nein und Crowdstrike unter $340 fällt und hält, wäre ein Rücksetzer bis in Gefilde um $320 in den kommenden Tagen einzukalkulieren. Crowdstrike Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

