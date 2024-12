Daimler Truck Holding: Konzernergebnis sackt um 18 Prozent ab! 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 12.12.2024

AKTIE IM FOKUS: Daimler Truck Holding

WKN: DTG0CK | ISIN:  DE000DTG0ck8 | Ticker: DTG

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Schwache Rahmenbedingungen setzen dem Konzern insbesondere in Europa zu. Der nordamerikanische Markt entwickelt sich zwar gut, kann aber die Verluste in den anderen Märkten nicht kompensieren. 

Fundamentaldaten:

aktueller Preis    37,36 EUR

Marktkapitalisierung   29,06 Mrd. EUR

Umsatz 2023    55,89 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote    32,08 %

KGV 2024*    9,64 %

4 Wochen Performance    - 1,19 %

Bewertung    Leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024*   5,12 %

Branche    Automobilproduktion

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Der Konzern hat im 3. Quartal nach wie vor ein anspruchsvolles Marktumfeld. Die M√§rkte haben sich f√ľr das Unternehmen aber unterschiedlich entwickelt. W√§hrend der nordamerikanische Markt nach wie vor stark ist, zeichnet sich Europa durch ein schwieriges Marktumfeld aus. Die M√§rkte in Asien sind weiterhin schwach.

Der Konzernumsatz liegt mit 13,1 Mrd. EUR leicht unter dem Vorjahresquartal (13,9 Mrd. EUR), auch das EBIT liegt mit 1,19 Mrd. EUR unter dem Wert des Vorjahreszeitraums (1,34 Mrd. EUR). Das Ergebnis je Aktie beläuft sich im 3. Quartal auf 0,77 EUR (Vorjahr 1,13 EUR). Der Konzern hat im Berichtszeitraum insgesamt 114,917 Fahrzeuge absetzen können. Im Vergleichsquartal des Vorjahres waren es 128,7861 Einheiten. Batteriebetriebe Fahrzeuge wurden 666 Einheiten verkauft.

In den ersten neun Monaten hat sich der Absatz von 385.921 Einheiten (3. Quartal 2023) auf 336.023 Fahrzeuge reduziert. Der Umsatz gab um 3 Prozent auf 39,7 Mrd. EUR nach. Noch stärker gab das EBIT nach. Dies reduziert sich um 17 Prozent auf 3,080 Mrd. EUR. Auch das Konzernergebnis sackte um 18 Prozent auf nunmehr 2,263 Mrd. EUR ab.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Wertpapier konnte sich bis Mitte / Ende M√§rz deutlich und dynamisch erholen. Es ging im Jahreshoch an die 47,63 EUR. Trotz einiger Versuche an den Folgetagen ist die Aktie nicht weitergekommen. Die Konsequenz war, dass sich R√ľcksetzer eingestellt haben, die kontinuierlich und langanhaltend waren. Es haben sich bis Mitte September zwar Erholungen eingestellt, diese wurden nachfolgend aber gleich wieder abverkauft. Erst Mitte September konnte sich die Aktie etwas √ľberzeugender erholen. Es ging vom Jahrestief bei 29,61 EUR aufw√§rts an und √ľber die 33 EUR-Marke, √ľber der sich das Wertpapier festsetzen konnte. Im weiteren Handelsverlauf ging es mit einer dynamischen Bewegung √ľber die 39 EUR-Marke; das Wertpapier hat es zwar geschafft √ľber diese Marke zu laufen, konnte sich hier aber nicht festzusetzen.

Bereits im April ist die Aktie unter die 20-Tage-Linie (aktuell bei 36,26 EUR) gefallen, die 50-Tage-Linie (aktuell bei 36,70 EUR) hat auch keinen wesentlichen Support im Rahmen der Schw√§che geboten. Erst im Bereich der 200-Tage-Linie (aktuell bei 37,95 EUR) konnte sich der Anteilsschein stabilisieren, aber nicht wesentlich erholen. Es ging nachfolgend weiter abw√§rts. Erst in den letzten Handelswochen gelang der Move zur√ľck √ľber die 20-Tage-Linie und √ľber die 50-Tage-Linie, wobei im Chart sehr gut erkennbar ist, dass die Aktie Probleme hat, sich von der SMA50 zu l√∂sen, was aber nach einigen M√ľhen gelungen ist. Es ging im Zuge der Aufw√§rtsbewegung dann an die 200-Tage-Linie. Die Aktie hatte auch dieser Durchschnittslinie M√ľhe weiterzukommen. Es gelang zwar die Bewegung √ľber diese Linie, das Papier hat es aber nicht geschafft sich von der 200-Tage-Linie zu l√∂sen. Es ging im weiteren Handelsverlauf wieder zur√ľck an und unter die 50-Tage-Linie. In den letzten Handelstagen gelang der Move zur√ľck √ľber die 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie. Wesentlich wird sein, ob das Papier die Kraft hat, sich √ľber die 200-Tage-Linie zu schieben und nachfolgend festzusetzen. Sollte dies gelingen, so w√§re dies zun√§chst die halbe Miete. Wesentlich ist, dass sich das Papier nachfolgend auch rasch von dieser Durchschnittslinie l√∂sen und aufw√§rtslaufen kann. Erst mit einem best√§tigten Tagesschluss √ľber der 41 EUR-Marke k√∂nnte die Bewegung als belastbar eingestuft werden. Von hier aus k√∂nnte es zum Jahreshoch bei 47,63 EUR gehen. Dar√ľber k√∂nnten die 55 / 57 EUR bzw. die 72 / 75 EUR angelaufen werden.

Gelingt es dem Anteilsschein aber erneut nicht, sich √ľber der 200-Tage-Linie festzusetzen, so k√∂nnten sich erneute R√ľcksetzer einstellen. Halten die 50-Tage-Linie als auch die 20-Tage-Linie auf Tagesschlussbasis nicht als Support und etabliert sich die Aktie wieder unter der 20-Tage-Linie, so w√ľrde sich das Tageschart erneut eintr√ľben. Die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder in Richtung des Jahrestiefs (29,61 EUR) gehen k√∂nnte w√§re gegeben.

Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral 

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie muss sich per Tagesschluss verbindlich √ľber der 200-Tage-Linie (aktuell bei 37,95 EUR) festsetzen, um wieder Perspektive auf das Jahreshoch zu haben. Solange das nicht der Fall ist, solange besteht die Gefahr, dass es im Zuge von Schw√§che wieder in Richtung des Jahrestiefs gehen k√∂nnte.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass das Papier ab Anfang September zunächst sukzessive weiter aufwärtslaufen konnte. Es ging im Zuge dessen bis an das Jahreshoch, das aber nachfolgend direkt wieder abverkauft wurde. Die Abwärtsbewegung konnte sich erst Ende November stabilisieren. die Aufwärtsimpulse, die sich im Dezember eingestellt haben, hatten einen moderaten Charakter, waren aber kontinuierlich.

Das Wertpapier notierte Ende November noch unter allen drei Durchschnittslinien, konnte sich in den letzten Handelstagen aber wieder √ľber die SMA200 (aktuell bei 35,58 EUR) als auch √ľber die SMA20 (aktuell bei 36,91 EUR) und die SMA50 (aktuell bei 36,18 EUR) schieben. Im Chart ist erkennbar, dass das √úberwinden der SMA20 als auch der SMA50 etwas Kraft gekostet hat. Aktuell notiert die Aktie √ľber der SMA20.

Damit hat sich das 4h Chart aufgehellt. Wesentlich w√§re jetzt, dass sich das Papier kurzfristig deutlicher von der SMA20 l√∂sen und aufw√§rtslaufen kann. Auf der Oberseite sind die Voraussetzungen f√ľr das Anlaufen des Jahreshochs als auch weiterer Hochs in der Tagesbetrachtung definiert worden.

Kritisch w√§re es, wenn die Aktie im Zuge von Abgaben wieder unter die SMA200 f√§llt. Die Relevanz dieser Durchschnittslinie l√§sst sich im Chart gut herauslesen. Um die Perspektiven auf der Oberseite zu erhalten, w√§re es wichtig, dass die Aktie nicht wesentlich unter diese Linie f√§llt. Wird die SMA200 als Unterst√ľtzung aufgegeben, so m√ľsste der Fokus wieder auf die Unterseite gerichtet werden.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral / bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Die Aktie muss es schaffen, sich √ľber der SMA20 /¬†SMA50 zu etablieren. Sollte dies gelingen, so besteht die Perspektive, dass es √ľbergeordnet in Richtung des Jahreshochs gehen k√∂nnte. Wird die SMA200 als Support aufgegeben, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich weitere R√ľcksetzer einstellen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Widerstände

37,64

37,95

40,47

44,22

47,57

52,40

63,00

75,00

Unterst√ľtzungen

37,12

37,02

36,91

36,70

36,26

35,58

34,40

33,91

29,61

