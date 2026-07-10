XTB erweitert sein Angebot für den Vermögensaufbau. Neben dem klassischen ETF Sparplan können Anleger ab sofort auch ab 15 € in einen Aktien Sparplan investieren oder fertige Themen-Portfolios (z. B. Dividenden-Strategien) nutzen. Das macht das Investieren für Anfänger maximal flexibel und dank 0 € Ordergebühren (bis 100k €/Monat*) extrem günstig.



Ein ETF Sparplan ist der perfekte Einstieg, aber ein Aktien Sparplan bietet dir maximale Individualität. Oder wie wäre es mit der optimalen Kombination aus beidem in einem vorgefertigten Portfolio? Das Thema Investieren für Anfänger war noch nie so flexibel wie heute.



Die wichtigsten Details zum neuen XTB Sparplan:

Geringe Einstiegshürde: Schon ab einer Sparrate von 15 Euro geht es los.

Beliebte Sparraten: Die meisten Anleger in Deutschland entscheiden sich für runde Summen wie 50, 100 oder 200 Euro monatlich.

Volle Flexibilität: Welche Summe du investierst und in welchem Rhythmus – das entscheidest du ganz nach deinen Wünschen.

Neu: Vorgefertigte Portfolios für den Autopiloten

Ebenfalls neu dazugekommen ist das regelmäßige Ansparen in vorgefertigte Portfolios. Ein ideales Feature für das Investieren für Anfänger, da du mit nur einem Klick in thematische Strategien investieren kannst. Ein Beispiel hierfür ist das Portfolio „Dividende“, das aus einem ausgewählten Korb dividendenstarker Titel besteht.

🔴 Das Sparplan-Upgrade im Video: Wir stellen dir alle Neuerungen im Video vor – einfach und verständlich erklärt, ideal für Einsteiger:





Warum du jetzt mit dem Investieren starten solltest

Klassisches Sparen auf dem Tagesgeld- oder Sparbuch reicht für den langfristigen Vermögensaufbau für viele Anleger nicht mehr aus. Moderne Sparpläne schließen diese Lücke und bieten heute eine deutlich größere Flexibilität als noch vor wenigen Jahren.

Egal ob du dich für einen breit gestreuten ETF Sparplan, einen gezielten Aktien Sparplan oder thematische und sektorbasierte Strategien entscheidest: Individuelle Anlagelösungen lassen sich heute einfacher und günstiger denn je umsetzen.

Kriterium ETF Sparplan Aktien Sparplan Vorgefertigtes Portfolio Risikostreuung Sehr hoch (oft hunderte Aktien) Gering (Fokus auf einen Titel) Mittel bis hoch (thematischer Korb) Mindestrate Ab 15 € bei XTB Ab 15 € bei XTB Ab 15 € bei XTB Zielgruppe Anfänger & passive Anleger Fortgeschrittene & Stock-Picker Themen- & Trend-Investoren Aufwand Minimal (Einrichten & vergessen) etwas Höher (Unternehmen analysieren) Gering (Strategie wählen) Chancen historisch bisher oft 4 bis 6%/jährlich wie bei Einzelaktien: Highflyer können

auch zweistellige Renditen/Jahr erzielen unterscheidlich je nach ausgewähltem Portfolio Risiken historische Renditen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Anlagen an den Finanzmärkten können steigen oder fallen

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FAQ – Häufig gestellte Fragen zum XTB Sparplan-Upgrade

Was ist der Unterschied zwischen einem ETF Sparplan und einem Aktien Sparplan?

Ein ETF Sparplan investiert automatisch in einen Korb aus Hunderten oder Tausenden von Unternehmen (z. B. den MSCI World), was das Risiko breit streut. Ein Aktien Sparplan ermöglicht es dir dagegen, regelmäßig Geld in ein einzelnes, spezifisches Unternehmen (wie z. B. Apple oder SAP) zu investieren, um gezielte Akzente im Portfolio zu setzen. Beide Optionen eignen sich hervorragend für den langfristigen Vermögensaufbau.

Warum eignet sich ein ETF Sparplan ideal für das Investieren für Anfänger?

Ein ETF Sparplan ist der einfachste Weg zum Investieren für Anfänger, da er bereits mit kleinen Beträgen eine sofortige Risikostreuung (Diversifikation) bietet. Anleger müssen keine Marktanalysen für Einzelaktien durchführen. Durch den sogenannten Durchschnittskosteneffekt (Cost-Average-Effect) werden bei niedrigen Kursen automatisch mehr und bei hohen Kursen weniger Anteile gekauft.

Ab welcher Mindestsparrate kann ich bei XTB investieren?

Bei XTB kannst du bereits ab einer Mindestsparrate von 15 Euro pro Intervall in einen ETF Sparplan oder Aktien Sparplan investieren. Die Anpassung der Sparrate sowie des Rhythmus ist jederzeit flexibel und kostenlos möglich. Die beliebtesten Sparraten in Deutschland liegen typischerweise bei 50, 100 oder 200 Euro monatlich.

Was sind die vorgefertigten Sparplan-Portfolios bei XTB?

Die vorgefertigten Portfolios bei XTB sind thematische oder sektorbasierte Anlagestrategien, die mit nur einem Klick bespart werden können. Ein Beispiel ist das Portfolio „Dividende“, welches automatisch einen optimierten Korb aus dividendenstarken Aktien enthält. Diese Option verbindet die Einfachheit eines ETFs mit der gezielten Renditestärke von Einzelaktien.

Welche Gebühren fallen bei den XTB Sparplänen an?

Das regelmäßige Besparen von ETFs und Einzelaktien ist bei XTB bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000 Euro kommissionsfrei*. Es fallen somit keine klassischen Ausführungsgebühren für den ETF Sparplan oder Aktien Sparplan an, was die Rendite gerade bei kleineren Sparraten schont.

* XTB streicht grundsätzlich die Orderkommission, solange du unter 100.000 Euro monatlichem Handelsvolumen bleibst. Nur wer mehr handelt, zahlt ab dann nur 0,2% Kommission (mindestens 10 EUR). Bitte beachte, dass bei Investitionen in Unternehmen, die in einer anderen Währung notiert sind, eine Konvertierung/Umrechnungsgebühr von 0,5% anfällt.