ETF Analyse der Woche: iShares AI Infrastructure UCITS ETF Prognose

- Die ETF Analyse der Woche sieht das Wochenchart weiterhin bullisch, kurzfristig ist das Tageschart jedoch neutral
- Die iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) Prognose bleibt langfristig positiv, solange die Unterstützung im Wochenchart hält
- Nach der starken Rally könnte eine abgeschlossene Bodenbildung einen attraktiveren Einstiegszeitpunkt bieten
- Die ETF Analyse der Woche sieht das Wochenchart weiterhin bullisch, kurzfristig ist das Tageschart jedoch neutral
- Die iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) Prognose bleibt langfristig positiv, solange die Unterstützung im Wochenchart hält
- Nach der starken Rally könnte eine abgeschlossene Bodenbildung einen attraktiveren Einstiegszeitpunkt bieten
In der heutigen ETF Analyse der Woche steht der iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) im Fokus. Der ETF investiert weltweit in Unternehmen, die die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz bereitstellen. Dazu zählen unter anderem Halbleiterhersteller, Rechenzentrumsbetreiber sowie Anbieter von Netzwerktechnik und Cloud-Infrastruktur.
Der ETF bildet den STOXX Global AI Infrastructure Index physisch nach. Die enthaltenen Unternehmen werden zusätzlich nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
► iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | WKN: A40L9T / IE000X59ZHE2 / Ticker: AIFS
Der ETF markierte im April 2025 sein Tief und konnte sich zunächst moderat, ab April 2026 dann deutlich dynamischer erholen. Ausgehend von der SMA20, die aktuell bei 8,27 EUR verläuft, setzte eine kräftige Aufwärtsbewegung ein, die den Kurs über die Marke von 10 EUR führte. Nach dem jüngsten Hoch kam es zu einer gesunden Konsolidierung. Trotz dieses Rücksetzers notiert der ETF weiterhin oberhalb der SMA20.
Damit bleibt das Wochenchart konstruktiv. Solange der ETF auf Wochenschlussbasis oberhalb dieser Durchschnittslinie notiert, bestehen weiterhin Chancen auf steigende Kurse. Mögliche Kursziele liegen zunächst am bisherigen Jahreshoch. Darüber rückt der Bereich um 12,40 bis 12,50 EUR in den Fokus. Der laufende Rücksetzer könnte sich allerdings noch bis an die SMA20 fortsetzen. Diese Durchschnittslinie sollte idealerweise erneut als Unterstützung fungieren. Erst ein nachhaltiger Bruch dieser Marke würde das positive Chartbild deutlich eintrüben.
Aktuelle Einschätzung Wochenchart: bullisch
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) Prognose - Tageschart
Im Tageschart fungierten sowohl die SMA20 (9,75 EUR) als auch die SMA50 (9,41 EUR) im Jahr 2025 mehrfach als tragfähige Unterstützungen. Anfang April gelang mit einem Gap nach oben der Ausbruch über beide Durchschnittslinien, worauf eine dynamische Rally folgte. Die jüngste Schwächephase konnte sich zunächst an der SMA20 stabilisieren. In den vergangenen Handelstagen wurden jedoch sowohl die SMA20 als auch die SMA50 unterschritten. Dadurch hat sich das kurzfristige Chartbild eingetrübt.
Solange der ETF per Tagesschluss unterhalb der SMA50 notiert, überwiegen kurzfristig die Abwärtsrisiken. Sollte sich die Schwäche fortsetzen, könnte der Kurs bis an die SMA200, die aktuell bei 7,24 EUR verläuft, zurückfallen. Erholungen treffen zunächst auf Widerstände an der SMA50. Direkt darüber verläuft inzwischen auch die SMA20. Erst wenn beide Durchschnittslinien zurückerobert werden, verbessert sich die Ausgangslage für einen erneuten Anstieg in Richtung Jahreshoch.
Aktuelle Einschätzung Tageschart: neutral
Basisdaten
|Merkmal
|Daten
|Anlageschwerpunkt
|Aktien, Welt, Nachhaltigkeit
|Fondsgröße
|987 Mio. EUR
|Gesamtkostenquote
|0,35% p.a.
|Produktstruktur
|Physisch (vollständige Replikation)
|Vergleichsindex
|STOXX Global AI Infrastructure
|Strategie
|Long only
|Nachhaltigkeit
|Ja
|Anzahl Positionen
|45
|Fondswährung
|USD
|Währungsabsicherung
|Keine
|Auflage
|05.12.2024
|Ausschüttung
|Thesaurierend
|Fondsdomizil
|Irland
Risikoübersicht
|Kennzahl
|Wert
|Volatilität 1 Jahr
|24,70%
|Rendite zu Risiko 1 Jahr
|3,52
|Maximum Drawdown 1 Jahr
|-11,08%
|Maximum Drawdown seit Auflage
|-30,27%
Die Volatilität beschreibt die Schwankungsintensität des ETFs. Je höher dieser Wert ausfällt, desto stärker schwankte der Kurs in der Vergangenheit. Die Kennzahl "Rendite zu Risiko" setzt die historische Rendite ins Verhältnis zur Volatilität und liefert damit einen Eindruck der risikobereinigten Entwicklung. Der Maximum Drawdown gibt den größten zwischenzeitlichen Kursverlust innerhalb des jeweiligen Betrachtungszeitraums an.
Top 10 Positionen des Fonds
Der Fonds hat in den Top 7 Positionen jeweils über 4 Prozent des Anlagevermögens investiert. In den Top 10 Positionen sind 42,57 Prozent der Mittel gebunden.
Sektorenaufteilung des Fonds
Der Fokus des Fonds liegt im IT-Bereich. Die weiteren Branchen haben nur eine untergeordnete Bedeutung.
Länderaufteilung des Fonds
Der Fonds hat in den USA seinen Schwerpunkt, Taiwan als auch Korea binden zusammen knapp über 13 Prozent der Anlagegelder.
*Stand 16.07.2026, Quelle: iShares
* Stand 16.07.2026 / Quelle: justetf.com
In diesem Jahr wurde im April als auch im Mai sehr gute Ergebnisse erzielt. Im laufenden Monat ist aktuell noch ein Minus ausgewiesen.
Performance des ETF
|Zeitraum
|Performance
|Laufendes Jahr
|+52,18%
|1 Monat
|-5,99%
|3 Monate
|+33,62%
|6 Monate
|+42,08%
|1 Jahr
|+86,90%
|Seit Auflage
|+93,43%
|2025
|+28,69%
Quellen: justETF, Morningstar, finanzen.net, iShares.
Experten Fazit: ETF Analyse der Woche
Die ETF Analyse der Woche zeigt, dass der iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) weiterhin zu den spannendsten Themen-ETFs im Bereich Künstliche Intelligenz zählt. Die langfristige Kursstruktur bleibt trotz der jüngsten Konsolidierung intakt. Kurzfristig hat sich das Chartbild allerdings eingetrübt, nachdem wichtige gleitende Durchschnitte im Tageschart unterschritten wurden.
Fundamental profitiert der ETF vom anhaltenden Ausbau der globalen KI-Infrastruktur. Gleichzeitig sollten Anleger berücksichtigen, dass der Fonds stark auf den Technologiesektor und insbesondere auf US-Unternehmen fokussiert ist. Dadurch ergeben sich überdurchschnittliche Chancen, aber auch erhöhte Risiken.
Aus charttechnischer Sicht erscheint eine abwartende Haltung sinnvoll. Eine stabile Bodenbildung oder die Rückeroberung der SMA20 und SMA50 im Tageschart könnten neue Kaufsignale liefern. Für langfristig orientierte Anleger bleibt der ETF aus unserer Sicht eine interessante Depotbeimischung, sollte aufgrund seines Risikoprofils jedoch eher untergewichtet eingesetzt werden.
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FAQ
Wie lautet die aktuelle iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) Prognose?
Langfristig bleibt der Ausblick positiv. Kurzfristig sollte der ETF zunächst wichtige Durchschnittslinien im Tageschart zurückerobern.
Warum steht der ETF in der ETF Analyse der Woche im Fokus?
Der Fonds investiert gezielt in Unternehmen, die vom weltweiten Ausbau der KI-Infrastruktur profitieren und gehört damit zu den interessantesten Themen-ETFs des Marktes.
Welche Risiken bietet der ETF?
Der Schwerpunkt auf Technologie- und US-Unternehmen sorgt für hohe Wachstumschancen, führt aber auch zu überdurchschnittlichen Kursschwankungen.
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