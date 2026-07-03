ETF Analyse der Woche 🔴Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist

Wer auf europäische Standardwerte setzen möchte, kommt an einem ETF Vergleich auf den MSCI EMU Index kaum vorbei. Der Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist bietet Anlegern Zugang zu über 230 großen und mittelgroßen Unternehmen aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Dank niedriger Kosten, physischer Replikation und einer breiten Diversifikation zählt der Fonds zu den interessanten Bausteinen für ein langfristig ausgerichtetes Depot.

Doch ist der ETF auch eine überzeugende ETF Empfehlung? Ein Blick auf Charttechnik, Portfoliozusammensetzung, Kosten und Performance liefert die Antwort.

► Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist | WKN: LYX0XB | ISIN: LU1646360971 | Ticker: MEF.FR

🌍 ETF Vergleich: Was zeichnet den Amundi Core MSCI EMU ETF aus?

Der ETF bildet den MSCI EMU Index physisch nach und investiert in große sowie mittelgroße Unternehmen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion.

Die wichtigsten Eckdaten:

📊 Index: MSCI EMU

🏢 232 Positionen

💶 Fondsvolumen: 787 Mio. Euro

💸 Gesamtkostenquote (TER): 0,12 % p.a.

🔄 Physische Replikation

💰 Ausschüttend (jährliche Ausschüttung)

Fondswährung: Euro

Damit richtet sich der ETF vor allem an Anleger, die gezielt auf die Entwicklung der Eurozone setzen möchten.

📊 ETF Empfehlung: Charttechnik spricht für weiteres Potenzial

Auch aus technischer Sicht präsentiert sich der ETF derzeit in einer starken Verfassung.

📈 Wochenchart

🚀 Seit dem Tief im Oktober 2022 hat sich der ETF nahezu verdoppelt.

📊 Die SMA20 dient weiterhin als wichtige Unterstützung.

🎯 Solange der ETF oberhalb der 20-Wochen-Linie notiert, bleiben die Kursziele bei 90 Euro und später 100 Euro erreichbar.

⏱️ Tageschart

📈 Rücksetzer wurden zuletzt mehrfach an der SMA20 aufgefangen.

✅ Auch im Tageschart bleibt die technische Einschätzung bullisch.

Die Charttechnik spricht damit weiterhin für einen intakten Aufwärtstrend.

🏦 Portfolio im ETF Vergleich: Breite Streuung innerhalb Europas

Ein wichtiger Punkt im ETF Vergleich ist die Diversifikation.

🌍 Ländergewichtung

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in:

Frankreich

Deutschland

Niederlande

Spanien

Italien

Allein Frankreich und Deutschland machen zusammen mehr als die Hälfte des Fondsvermögens aus.

🏭 Sektorengewichtung

Die größten Branchen sind:

🏦 Finanzwerte

🏭 Industrie

💻 Informationstechnologie

🛍️ Zyklischer Konsum

Finanz- und Industrieunternehmen bündeln zusammen rund 45 % des investierten Kapitals. Auch die Grafik zur Sektoraufteilung auf Seite 3 verdeutlicht diese Gewichtung.

📈 Performance überzeugt im ETF Vergleich

Auch die historische Entwicklung spricht für den Fonds.

Die wichtigsten Kennzahlen:

📈 Laufendes Jahr: +12,21 %

📈 1 Jahr: +23,66 %

📈 3 Jahre: +57,92 %

📈 5 Jahre: +69,47 %

🚀 Seit Auflage: +436,66 %

Zusätzlich zeigt die Heatmap auf Seite 5, dass der ETF in diesem Jahr lediglich einen negativen Monat verzeichnete – trotz des stärksten Rücksetzers seit Februar 2022.

⚖️ Risiko im Blick behalten

Neben der Rendite sollten Anleger auch das Risikoprofil berücksichtigen.

Die wichtigsten Kennzahlen:

📊 Volatilität (1 Jahr): 14,19 %

📉 Maximaler Drawdown (1 Jahr): -10,14 %

📉 Maximaler Drawdown (5 Jahre): -24,54 %

Damit bewegt sich der ETF im typischen Risikobereich breit diversifizierter europäischer Aktienfonds.

💡 Für wen eignet sich diese ETF Empfehlung?

Der Fonds kann besonders interessant sein für:

✅ Anleger mit Fokus auf Europa

✅ Langfristige Investoren

✅ Dividendenorientierte Anleger (jährliche Ausschüttung)

✅ Investoren, die ihr Depot um europäische Standardwerte ergänzen möchten

Weniger geeignet ist der ETF für Anleger, die ein weltweit diversifiziertes Portfolio oder einen starken Fokus auf US-Technologieunternehmen suchen.

👀 Worauf Anleger jetzt achten sollten

Vor einer Investition sollten Anleger insbesondere folgende Punkte berücksichtigen:

📊 Entwicklung der europäischen Wirtschaft

🏦 Zinspolitik der Europäischen Zentralbank

Unternehmensgewinne in der Eurozone

📈 Verhalten des ETFs an der SMA20 als wichtige technische Unterstützung

🌍 Persönliche Depotstruktur und regionale Diversifikation

Ein ETF Vergleich sollte immer auch die individuelle Anlagestrategie und Risikobereitschaft berücksichtigen.

🧾 Fazit: ETF Empfehlung für Anleger mit Europa-Fokus

Der Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist überzeugt im ETF Vergleich durch seine niedrigen Kosten, die physische Replikation, eine breite Diversifikation sowie einen intakten langfristigen Aufwärtstrend. Mit 232 Unternehmen, einer TER von nur 0,12 % und einer starken historischen Wertentwicklung bietet der Fonds eine solide Möglichkeit, gezielt in die größten Unternehmen der Eurozone zu investieren.

Als ETF Empfehlung eignet sich der Fonds insbesondere als Ergänzung eines breit aufgestellten Portfolios. Aus charttechnischer Sicht bleibt das Bild positiv, solange sich der ETF oberhalb der 20-Tage- beziehungsweise 20-Wochen-Linie behauptet. Rücksetzer könnten für langfristig orientierte Anleger interessante Einstiegsmöglichkeiten eröffnen.

Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist - Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓FAQ – ETF Vergleich & ETF Empfehlung

Was ist der Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist?

Der Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist ist ein börsengehandelter Indexfonds (ETF), der den MSCI EMU Index nachbildet. Er investiert in über 230 große und mittelgroße Unternehmen aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion und bietet Anlegern eine breite Diversifikation innerhalb der Eurozone.

Ist der Amundi Core MSCI EMU ETF eine gute ETF Empfehlung?

Der ETF eignet sich insbesondere für langfristig orientierte Anleger, die gezielt in europäische Standardwerte investieren möchten. Positiv hervorzuheben sind die niedrige Gesamtkostenquote von 0,12 %, die physische Replikation und die breite Streuung über 232 Unternehmen.

Wie hoch sind die Kosten des Amundi Core MSCI EMU ETFs?

Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,12 % pro Jahr. Damit gehört der ETF zu den kostengünstigen Produkten für ein Investment in europäische Standardwerte.

Welche Länder sind im ETF am stärksten vertreten?

Der ETF investiert schwerpunktmäßig in Frankreich und Deutschland, die zusammen mehr als die Hälfte des Fondsvermögens ausmachen. Weitere wichtige Länder sind die Niederlande, Spanien und Italien.

Welche Branchen dominieren den ETF?

Die größten Sektoren im Fonds sind Finanzwerte, Industrie und Informationstechnologie. Finanz- und Industrieunternehmen machen zusammen rund 45 % des Portfolios aus.

Wie hat sich der ETF in den vergangenen Jahren entwickelt?

Die historische Wertentwicklung fällt positiv aus. Der ETF erzielte im laufenden Jahr bislang +12,21 %, auf Sicht von drei Jahren +57,92 %, über fünf Jahre +69,47 % und seit Auflage mehr als +436 %. Vergangene Wertentwicklungen sind jedoch keine Garantie für zukünftige Erträge.

Ist der ETF ausschüttend oder thesaurierend?

Der Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist ist ausschüttend. Er zahlt Erträge einmal jährlich an die Anleger aus.

Für wen eignet sich dieser ETF?

Der ETF eignet sich vor allem für Anleger, die ihr Portfolio um europäische Aktien ergänzen möchten und langfristig investieren. Er kann eine sinnvolle Depotbeimischung sein, insbesondere für Investoren mit Fokus auf die Eurozone. Rücksetzer könnten laut der charttechnischen Einschätzung attraktive Einstiegsmöglichkeiten bieten.