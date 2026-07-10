ETF Analyse der Woche: iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) Prognose 2026

Der iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) gehört zu den weltweit investierenden Dividenden-ETFs mit ESG-Filter und richtet sich an Anleger, die regelmäßige Ausschüttungen mit einer breiten Diversifikation kombinieren möchten. In dieser ETF Analyse der Woche werfen wir einen Blick auf die Charttechnik, die Fundamentaldaten sowie die aktuelle iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) Prognose.

► iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | WKN: A2DRG5 / ISIN: IE00BYYHSQ67 / Ticker: QDVW

Der ETF bildet den MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index nach und investiert in Unternehmen aus den Industrieländern mit dauerhaft attraktiven Dividendenrenditen. Zusätzlich werden alle Unternehmen anhand von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.

Die wichtigsten Merkmale:

Physische vollständige Replikation

Weltweite Diversifikation

Fokus auf Qualitäts- und Dividendenunternehmen

Quartalsweise Ausschüttung

ESG-Filter integriert

Der ETF eignet sich insbesondere für langfristig orientierte Anleger, die laufende Erträge und stabile Qualitätsunternehmen bevorzugen.

Chartcheck Wochenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der ETF bewegte sich bis Ende Oktober längere Zeit innerhalb einer Seitwärtsphase. Mit dem anschließenden Ausbruch setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die den Kurs zunächst bis in den Bereich von 7 EUR führte. Der kräftige Rücksetzer im April 2025 wurde vollständig aufgeholt. Auch die Korrektur Ende März 2026 fiel deutlich moderater aus und wurde erneut von Käufern genutzt. Seitdem etabliert sich wieder ein stabiler Aufwärtstrend. Besonders positiv fällt auf, dass die SMA20 (aktuell 7,73 EUR) den jüngsten Rücksetzer zuverlässig aufgefangen hat.

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) Prognose im Wochenchart

Das langfristige Chartbild bleibt konstruktiv. Solange der ETF oberhalb der SMA20 notiert, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 9,90 EUR bis 10,00 EUR. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA20 würde die derzeit bullische Ausgangslage deutlich eintrüben.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart: Bullisch

Chartcheck Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im Tageschart präsentiert sich der Trend weiterhin freundlich. Der ETF orientiert sich seit mehreren Monaten konsequent an der SMA20 (aktuell 8,24 EUR). Rücksetzer in diesen Bereich wurden regelmäßig gekauft und führten immer wieder zu neuen Aufwärtsimpulsen. Bleibt der Kurs oberhalb dieser Durchschnittslinie, dürfte das mittelfristige Kursziel aus dem Wochenchart weiterhin erreichbar bleiben. Sollte die SMA20 kurzfristig unterschritten werden, stellt die SMA50 bei aktuell 8,06 EUR eine weitere wichtige Unterstützungszone dar.

Aktuelle Einschätzung Tageschart: Bullisch

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Basisdaten

Kennzahl Wert Anlageschwerpunkt Aktien Welt / Dividenden Fondsgröße 1.415 Mio. EUR Gesamtkostenquote 0,38% p.a. Produktstruktur Physisch (vollständige Replikation) Vergleichsindex MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Strategie Long only Nachhaltigkeit Ja Anzahl Positionen 194 Fondswährung EUR Währungsrisiko Nicht abgesichert Auflage 12.06.2017 Ausschüttung Ausschüttend Ausschüttungsintervall Quartalsweise Fondsdomizil Irland

Top 10 Positionen des Fonds

In den Top 3 Positionen machen weniger als 10 Prozent der Anlagegelder aus. In den Top 10 Positionen sind knapp über ein Viertel des Fonds Vermögens gebunden.

Sektorenaufteilung des Fonds



Der Fokus des Fonds sind die IT- und die Finanzbranche, die knapp über die Hälfte der Anlagegelder binden.

Länderaufteilung des Fonds



Wesentlicher Länderschwerpunkt des Fonds sind die USA. Das restliche Fondsvermögen ist fragmentiert investiert worden.

*Stand 09.07.2026, Quelle: iShares



* Stand 10.07.2026 / Quelle: justetf.com

In diesem Jahr wurde zwei Monate mit einem Verlust abgeschlossen. Der April und Mai 2026 waren überdurchschnittlich erfolgreiche Monate.



Risikoübersicht

Kennzahl Wert Volatilität 1 Jahr 9,55% Volatilität 3 Jahre 15,23% Volatilität 5 Jahre 14,48% Rendite zu Risiko 1 Jahr 3,10 Rendite zu Risiko 3 Jahre 1,14 Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,89 Maximum Drawdown 1 Jahr -5,73% Maximum Drawdown 3 Jahre -16,83% Maximum Drawdown 5 Jahre -36,83% Maximum Drawdown seit Auflage -32,13%

Die Volatilität zeigt die historischen Kursschwankungen des ETFs. Mit Werten zwischen rund 9% und 15% bewegt sich das Risiko auf einem moderaten Niveau. Positiv fällt zudem die solide Rendite-Risiko-Kennzahl insbesondere auf Sicht eines Jahres aus.

Rendite des ETF im Überblick

Zeitraum Performance Laufendes Jahr +17,55% 1 Monat +2,49% 3 Monate +12,49% 6 Monate +15,26% 1 Jahr +29,56% 3 Jahre +61,48% 5 Jahre +83,64% Seit Auflage +136,76% 2025 +9,70% 2024 +16,71% 2023 +13,16% 2022 -1,52%

Quellen: justETF, Morningstar, finanzen.de, Amundi

Experten Fazit zur ETF Analyse der Woche

Die aktuelle ETF Analyse der Woche zeigt einen insgesamt robusten Dividenden-ETF mit einer überzeugenden Kombination aus globaler Diversifikation, Qualitätsunternehmen und regelmäßigen Ausschüttungen.

Die technische Ausgangslage bleibt sowohl im Wochen- als auch im Tageschart bullisch. Unterstützt wird das positive Bild durch die stabile Entwicklung oberhalb der gleitenden Durchschnitte sowie eine insgesamt konstante Wertentwicklung über mehrere Jahre.

Mit einer Gesamtkostenquote von 0,38%, einer quartalsweisen Ausschüttung und einer breiten Streuung über 194 Titel eignet sich der ETF insbesondere für langfristig orientierte Anleger, die ihrem Depot einen defensiveren Dividendenbaustein hinzufügen möchten.

Aus unserer Sicht bleibt die iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) Prognose positiv. Rücksetzer in den Bereich der SMA20 oder SMA50 könnten sich für langfristige Investoren als interessante Einstiegsgelegenheiten erweisen.

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FAQ - ETF Analyse der Woche

Was bildet der iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) ab?

Der ETF investiert weltweit in dividendenstarke Qualitätsunternehmen aus Industrieländern und orientiert sich am MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index.

Ist der iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) ausschüttend?

Ja. Der ETF schüttet seine Dividendenerträge quartalsweise an die Anleger aus.

Wie lautet die aktuelle iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) Prognose?

Die Charttechnik spricht derzeit für eine bullische Entwicklung. Solange der ETF oberhalb der SMA20 notiert, bleiben Kursziele im Bereich von 9,90 EUR bis 10,00 EUR realistisch.

Für welche Anleger eignet sich dieser ETF?

Der ETF eignet sich insbesondere für langfristig orientierte Anleger, die regelmäßige Ausschüttungen, globale Diversifikation und Qualitätsunternehmen mit ESG-Filter kombinieren möchten.