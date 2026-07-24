ETF Analyse der Woche: Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Prognose

- Die ETF Analyse der Woche bestätigt den langfristig intakten Aufwärtstrend des Vanguard FTSE All-World UCITS ETF.
- Die Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating Prognose bleibt bullisch, solange SMA20 und SMA50 verteidigt werden.
- Weltweite Diversifikation, geringe Kosten und langfristig starke Performance machen den ETF zu einem attraktiven Basisinvestment.
- Die ETF Analyse der Woche bestätigt den langfristig intakten Aufwärtstrend des Vanguard FTSE All-World UCITS ETF.
- Die Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating Prognose bleibt bullisch, solange SMA20 und SMA50 verteidigt werden.
- Weltweite Diversifikation, geringe Kosten und langfristig starke Performance machen den ETF zu einem attraktiven Basisinvestment.
In der heutigen ETF Analyse der Woche steht der iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) im Fokus. Der ETF investiert weltweit in Unternehmen, die die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz bereitstellen. Dazu zählen unter anderem Halbleiterhersteller, Rechenzentrumsbetreiber sowie Anbieter von Netzwerktechnik und Cloud-Infrastruktur.
Der ETF bildet den STOXX Global AI Infrastructure Index physisch nach. Die enthaltenen Unternehmen werden zusätzlich nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
► Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | WKN: A2PKXG / ISIN: IE00BK5BQT80 / Ticker: VWCE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating im Überblick
In der ETF Analyse der Woche werfen wir einen Blick auf den Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating. Die aktuelle Charttechnik, die wichtigsten Kennzahlen und unsere Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating Prognose zeigen, dass der weltweit investierende Aktien-ETF langfristig weiterhin einen konstruktiven Eindruck hinterlässt. Der ETF bildet den FTSE All-World Index nach und ermöglicht Anlegern den Zugang zu mehreren tausend Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Mit einem Fondsvolumen von rund 44,7 Mrd. USD zählt der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating zu den größten ETFs auf den FTSE All-World Index.
Die Indexnachbildung erfolgt mittels optimiertem Sampling. Sämtliche Dividenden werden automatisch reinvestiert (thesaurierend), wodurch langfristig ein zusätzlicher Zinseszinseffekt entstehen kann.
ETF Analyse der Woche: Chartcheck im Wochenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Wochenchart zeigt sich ein weiterhin intakter langfristiger Aufwärtstrend. Nachdem der ETF Ende 2023 eine längere Seitwärtsphase nach oben verlassen konnte, folgte eine dynamische Aufwärtsbewegung. Zwischenzeitliche Korrekturen wurden von Anlegern konsequent zum Einstieg genutzt. Besonders positiv ist, dass sich der ETF im übergeordneten Bild mehrfach an der SMA50 (148,79 EUR) stabilisieren konnte. Nachdem die SMA20 (157,06 EUR) zeitweise unterschritten wurde, gelang inzwischen die Rückkehr über diesen gleitenden Durchschnitt.
Solange sich der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating oberhalb der SMA20 behaupten kann, bestehen aus charttechnischer Sicht weitere Chancen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis in den Bereich von 200 EUR. Kommt es dagegen zu einer kurzfristigen Schwächephase, bleibt die SMA20 zunächst die erste Unterstützung. Darunter dürfte die SMA50 eine wichtige Auffangzone darstellen. Aus aktueller Sicht sollte spätestens dort wieder Kaufinteresse aufkommen.
Aktuelle Einschätzung Wochenchart: bullisch
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Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating Prognose im Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im Tageschart bleibt das technische Bild insgesamt konstruktiv. Bereits im März konnte sich der ETF erfolgreich an der SMA200 (151,06 EUR) stabilisieren. Von dort aus setzte eine Erholung ein, die den Kurs wieder über die SMA20 (164,98 EUR) sowie die SMA50 (163,47 EUR) führte. In den vergangenen Wochen hat sich die Dynamik allerdings etwas abgeschwächt. Nach einer Stabilisierung an der SMA20 kam es zu einem Rücksetzer bis an die SMA50.
Für die kurzfristige Entwicklung bleibt entscheidend, dass kein bestätigter Tagesschluss unter der SMA50 erfolgt. Gelingt dies, bestehen gute Chancen auf eine Rückkehr über die SMA20. Kann sich der ETF anschließend oberhalb dieses gleitenden Durchschnitts etablieren, dürfte sich die übergeordnete Aufwärtsbewegung fortsetzen. Fällt der ETF hingegen nachhaltig unter die SMA50 zurück, könnte sich die Korrektur bis an die SMA200 ausweiten.
Aktuelle Einschätzung Tageschart: bullisch bis neutral
Basisdaten des Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
|Kennzahl
|Wert
|Anlageschwerpunkt
|Aktien weltweit
|Fondsgröße
|44.747 Mio. USD
|Gesamtkostenquote
|0,19% p.a.
|Produktstruktur
|Physisch (optimiertes Sampling)
|Vergleichsindex
|FTSE All-World
|Strategie
|Long Only
|Nachhaltigkeit
|Ja
|Anzahl Positionen
|3.782
|Fondswährung
|USD
|Währungsabsicherung
|Nein
|Auflage
|23.07.2019
|Ausschüttung
|Thesaurierend
|Fondsdomizil
|Irland
Top 10 Positionen des Fonds
Keine der Positionen hat einen Anteil von mehr als 5 Prozent. In den Top 3 Positionen hat der Fonds gut 12 Prozent der Anlagegelder investiert.
Sektorenaufteilung des Fonds
Der Fokus des Fonds liegt im Bereich der Technologie und der Finanzen. Beide Sektoren repräsentieren fast die Hälfte des Fondsvermögens.
Länderaufteilung des Fonds
Der Fonds hat in den USA seinen Schwerpunkt, Japan und Taiwan folgen auf den nächsten Plätzen.
*Stand 23.07.2026, Quelle: Vanguard
In diesem Jahr ist nur ein Monat mit einer negativen Performance ausgewiesen. Der Verlust wurde aber direkt im Folgemonat kompensiert. Im laufenden Jahr kann der ETF auf eine Rendite von fast 15 Prozent verweisen.
Risikoübersicht
|Kennzahl
|Wert
|Volatilität 1 Jahr
|10,16%
|Volatilität 3 Jahre
|12,37%
|Volatilität 5 Jahre
|13,67%
|Rendite/Risiko 1 Jahr
|2,47
|Rendite/Risiko 3 Jahre
|1,44
|Rendite/Risiko 5 Jahre
|0,85
|Maximum Drawdown 1 Jahr
|-6,92%
|Maximum Drawdown 3 Jahre
|-19,59%
|Maximum Drawdown 5 Jahre
|-19,59%
|Maximum Drawdown seit Auflage
|-33,48%
Die Volatilität beschreibt die historischen Kursschwankungen des ETFs. Je höher dieser Wert ausfällt, desto stärker waren die bisherigen Schwankungen. Die Kennzahl Rendite zu Risiko setzt die erzielte historische Rendite ins Verhältnis zur Volatilität. Der Maximum Drawdown zeigt den größten zwischenzeitlichen Verlust innerhalb des jeweiligen Betrachtungszeitraums.
Renditeentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|Laufendes Jahr
|+14,52%
|1 Monat
|-0,07%
|3 Monate
|+7,89%
|6 Monate
|+11,69%
|1 Jahr
|+25,05%
|3 Jahre
|+63,43%
|5 Jahre
|+72,88%
|Seit Auflage
|+130,95%
|2025
|+8,36%
|2024
|+24,65%
|2023
|+17,78%
|2022
|-13,01%
Quellen: justETF, Morningstar, finanzen.net, Vanguard.
ETF Analyse der Woche: Experten Fazit und Prognose
Die ETF Analyse der Woche zeigt, dass der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating sowohl fundamental als auch charttechnisch weiterhin einen soliden Eindruck hinterlässt. Die breite globale Diversifikation, die niedrigen laufenden Kosten und die langfristig überzeugende Wertentwicklung sprechen für den ETF. Aus charttechnischer Sicht bleibt das Bild überwiegend positiv. Solange die SMA20 beziehungsweise die SMA50 verteidigt werden können, bestehen weiterhin Chancen auf eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends.
Unsere Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating Prognose lautet daher aktuell bullisch mit leicht neutralem kurzfristigem Ausblick. Langfristig bleibt der ETF aus unserer Sicht ein attraktives Basisinvestment für Anleger, die weltweit diversifiziert investieren möchten. Das bestehende Währungsrisiko durch die Fondswährung USD sollte dabei berücksichtigt werden.
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FAQ
Was bildet der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating ab?
Der ETF bildet den FTSE All-World Index mit Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern nach.
Ist die Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating Prognose positiv?
Aus charttechnischer Sicht bleibt die Prognose bullisch, solange wichtige Unterstützungen oberhalb der SMA50 halten.
Für wen eignet sich der ETF?
Der ETF eignet sich vor allem für langfristig orientierte Anleger, die mit einem einzigen Produkt weltweit diversifiziert investieren möchten.
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