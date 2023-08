Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages

Tops & Flops and den Börsen

Aktien, Indizes & Rohstoffe des Tages

Die Aktienmarktrallye in den USA, die sich einem Allzeithoch näherte, verlor aufgrund gemischter Unternehmensgewinne und Wirtschaftsdaten an Schwung!

Die Daten deuteten auf eine gewisse Abschwächung der Nachfrage nach Arbeitskräften in einem nach wie vor angespannten US Arbeitsmarkt hin, was die Unsicherheit vor dem wichtigen Arbeitsmarktbericht im Laufe dieser Woche erhöhte.

Die Aktienbewertungen werden als hoch angesehen, was auf eine anhaltende Expansion und geldpolitische Lockerung hindeutet. Der Chefstratege f√ľr globale M√§rkte von JPMorgan hat jedoch Zweifel an diesem Szenario.

Der S&P 500 sank von einem 16-Monats-Hoch, und die Renditen 30-jähriger Anleihen erreichten den höchsten Stand seit November.

Tesla Inc. musste einen Kursr√ľckgang hinnehmen, da das Unternehmen Gegenstand einer weiteren Untersuchung der US-Aufsichtsbeh√∂rden im Zusammenhang mit Beschwerden von Fahrern √ľber die Lenkung wurde.

Uber Technologies Inc. meldete seinen allerersten Betriebsgewinn, aber es kamen Bedenken auf, ob das Unternehmen in der Lage sein wird, sein Wachstum im Ride-Hailing- und Liefergeschäft aufrechtzuerhalten.

Caterpillar Inc. stieg auf ein Rekordhoch, nachdem das Unternehmen einen unerwartet hohen Gewinn und eine starke Nachfrage nach seinen Maschinen gemeldet hatte.

Aus dem ISM-Bericht geht hervor, dass das verarbeitende Gewerbe in den USA im Juli den neunten Monat in Folge geschrumpft ist. Der PMI f√ľr das verarbeitende Gewerbe lag im Juli bei 46,4 und damit leicht √ľber dem Wert vom Juni (46).

Trotz der allgemeinen ISM-Schrumpfung gab es Anzeichen f√ľr einen geringf√ľgig langsameren R√ľckgang, wobei einige Indizes widerspiegeln, dass die Unternehmen ihre Produktion aufgrund der anhaltenden Auftragsflaute herunterfuhren.¬†

Die Reserve Bank of Australia (RBA) √ľberraschte die M√§rkte heute mit einer zur√ľckhaltenden geldpolitischen Entscheidung. Die RBA lie√ü die Zinss√§tze unver√§ndert, wobei der Leitzins bei 4,10% blieb. Die von Bloomberg befragten Wirtschaftsexperten waren im Durchschnitt von einer Zinserh√∂hung um 25 Basispunkte ausgegangen. Unterdessen sahen die Geldm√§rkte eine Wahrscheinlichkeit von weniger als 40% f√ľr eine Zinserh√∂hung um 25 Basispunkte heute.

Die PMI-Daten f√ľr das verarbeitende Gewerbe in China sinken in den Rezessionsbereich (<50), was die makro√∂konomischen Bedingungen unter Druck setzt.

Der chinesische PMI-Index f√ľr das verarbeitende Gewerbe fiel im Juli von 50,5 auf 49,2 Punkte (Erwartet. 50,3)

Europ√§ische M√§rkte:¬†Die PMIs f√ľr das verarbeitende Gewerbe wurden ver√∂ffentlicht, wobei einige L√§nder die Erwartungen leicht verfehlten (Spanien und Polen) oder √ľbertrafen (Italien). Der franz√∂sische Index wurde nach oben korrigiert, w√§hrend Deutschland und der Euroraum den vorl√§ufigen Ver√∂ffentlichungen entsprachen. Das verarbeitende Gewerbe ist in allen gro√üen europ√§ischen Volkswirtschaften nach wie vor r√ľckl√§ufig (unter der Schwelle von 50 Punkten).

Saudi-Arabien beabsichtigt, die Produktion im August weiterhin um 1 Million Barrel pro Tag zu drosseln, während Russland die Exporte um 500.000 Barrel pro Tag reduzieren will.

Der Goldpreis sank um 1,10%, nachdem er die Marke von $ 1970 pro Unze erreicht hatte, und erlebte einen erheblichen R√ľckschlag infolge des erneuten Anstiegs der US-Anleiherenditen. Wichtige Daten vom US-Arbeitsmarkt am Freitag k√∂nnten den Anleihemarkt, den Dollar und letztlich auch den Goldmarkt beeinflussen.

Die Kryptow√§hrungen setzen ihre Abw√§rtsbewegung fort, wobei Bitcoin um √ľber 1,0% fiel und unter 29.000 $ blieb. Der Abw√§rtsdruck wurde durch das Hacken von Curve Finance, einer Handels- und Kreditvergabeplattform f√ľr De-Fi, angeheizt.

Quelle: xStation5 von XTB