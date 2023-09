Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages Tops & Flops and den Börsen

Aktien, Indizes & Rohstoffe des Tages Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Livekonto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die wichtigsten Indizes in den USA verlieren zum Ende der Woche an Boden, obwohl sie zu Beginn der Sitzung höher eröffnet hatten. Der S&P 500 / US500 wird um 0,1% niedriger gehandelt, und der Nasdaq / US100 liegt mit 0,3% etwas stärker im Minus.

Der US-Markt wurde zunächst von der Hoffnung auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus nach schwächeren Arbeitsmarktdaten angetrieben. Eine spätere Veröffentlichung der ISM-Daten zeigte jedoch eine große Diskrepanz. Sowohl der ISM-Preisindex als auch der ISM-Beschäftigungsindex fielen deutlich höher aus als erwartet.

Die heutigen Makrodatenveröffentlichungen in den USA haben jedoch die Wahrscheinlichkeit einer Beibehaltung der Zinssätze auf dem derzeitigen Niveau erhöht.

FOMC-Mitglied Mester erklärte, der Arbeitsmarkt sei immer noch stark, nähere sich aber dem Gleichgewichtsniveau. Sie wies darauf hin, dass die Arbeitslosenquote mit 3,8% immer noch niedrig ist, und betonte, dass die Inflation weiterhin zu hoch ist. Mester deutet an, dass die künftige Politik von den Daten abhängen wird, wobei sie sich auf das Gleichgewicht zwischen Über- und Unterforderung konzentriert. Der NFP-Bericht aus den USA zeigte, dass im August insgesamt 187.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, obwohl die Daten für Juni und Juli um bis zu 110.000 nach unten korrigiert wurden.

Die Arbeitslosenquote stieg unerwartet auf 3,8 % statt der erwarteten 3,5%. Der Wechselkurs des Hauptwährungspaares fiel unter 1,08 USD, was in der nächsten Woche zu einer Bewegung in Richtung der Unterstützung bei 1,0750 führen könnte. Der Dollar (USD) legte heute um über 0,5% gegenüber dem Euro (EUR), aber auch um 0,6% gegenüber dem Pfund (GBP) und fast 0,7 % gegenüber dem kanadischen Dollar (CAD) zu. Die Goldpreise hielten ihren Anstieg an der oberen Grenze des Abwärtskanals im D1-Intervall an. Der Ölpreis verzeichnete eine solide Sitzung; die WTI-Ölpreise übertrafen die Höchststände vom 10. August. Das Ende der Woche brachte einen Rückgang am Markt für Kryptowährungen mit sich, der nicht von den Gewinnen profitieren konnte, die durch den Sieg von Grayscale gegen die SEC ausgelöst wurden.

Bitcoin prallte kürzlich am Widerstand bei 28.000 USD ab und fiel heute unter 25.500 USD. Ein Durchbruch unter 25.000 USD könnte zu einer Beschleunigung des Rückgangs und sogar zu einer vorübergehenden Panik führen. Der Dollar-Index (USDIDX) ist in die Nähe der Höchststände von Ende August geklettert. Quelle: xStation5 von XTB

