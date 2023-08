Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages Tops & Flops and den Börsen

Die US-Indizes begannen den heutigen Handel schwächer und verstärkten die jüngsten Rückgänge. Im weiteren Verlauf der Sitzung änderte sich die Situation jedoch, so dass die wichtigsten Wall Street-Indizes heute mehr oder weniger unverändert notieren. Der S&P 500 fällt um 0,1%, der Dow Jones notiert unverändert, der Nasdaq gewinnt 0,1% und der Russell 2000 fällt um 0,2%. Die europäischen Börsenindizes beendeten den heutigen Handel niedriger - der deutsche DAX fiel um 0,79%, der britische FTSE 100 um 0,43%, der französische CAC40 um 0,72% und der niederländische AEX um 0,64%. Die Bank of England erhöhte den Leitzins um 25 Basispunkte auf 5,25 % und damit auf den höchsten Stand seit der ersten Jahreshälfte 2008. BoE-Gouverneur Bailey erklärte jedoch, dass die Zinssätze jetzt restriktiv seien und dies Auswirkungen auf die Wirtschaft habe.

An den Geldmärkten wurden die aggressiven Wetten zurückgenommen, und der BoE-Hauptsatz wird nun bei 5,75% gesehen, gegenüber 6,00%. Der Ölpreis stieg, nachdem Saudi-Arabien ankündigte, die freiwillige Förderkürzung um 1 Million Barrel bis September zu verlängern, und davor warnte, dass sie noch weiter ausgedehnt und sogar noch verschärft werden könnte. Panetta von der EZB erklärte, dass die Risiken für die Inflationsaussichten jetzt ausgewogener sind, während sich die Risiken für die Wirtschaftsaussichten nach unten verschoben haben. Der ISM-Index für das US-Dienstleistungsgewerbe fiel im Juli von 53,9 auf 52,7 (erwarteter Wert: 53,0). Der Teilindex für die Beschäftigung sank von 53,1 auf 50,7. Die endgültigen Dienstleistungs-PMIs für Juli aus Europa wurden für die meisten Länder leicht nach unten korrigiert. Der deutsche Wert lag leicht höher bei 52,3, verglichen mit 52,0 in der Schnellmeldung. Der chinesische Dienstleistungs-PMI stieg von 53,9 im Juni auf 54,1 im Juli (erwartet 52,5). Die US-Fabrikaufträge stiegen im Juni um 2,3% gegenüber dem Vormonat (erw. 2,2% gegenüber dem Vormonat). Die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA lag in der letzten Woche bei 227.000 (erw. 225.000). Der EIA-Bericht zeigte einen Anstieg der Erdgasvorräte um 14 Milliarden Kubikfuß, den geringsten Anstieg seit April 2023. Wichtige Kryptowährungen handeln uneinheitlich - Bitcoin und Ethereum gewinnen 0,2%, Dogecoin fällt um 0,7% und Ripple bricht um 2,3% ein. Energierohstoffe werden höher gehandelt - Öl gewinnt 2-2,5%, während die US-Erdgaspreise / Natgas um 3,3% steigen. Edelmetalle werden trotz der USD-Schwäche gemischt gehandelt - Gold bleibt unverändert, Silber fällt um 0,4%, Platin gibt um 0,8% nach und Palladium steigt um 0,6% CHF und JPY sind die wichtigsten Währungen mit der besten Performance, während USD und GBP am meisten nachgeben. Trotz einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte durch die Bank of England war das GBP heute eine der Währungen mit der schlechtesten Performance.

