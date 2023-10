Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages Tops & Flops and den Börsen

Aktien, Indizes & Rohstoffe des Tages Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Indizes an der Wall Street notieren heute deutlich schwächer, wobei alle wichtigen US-Benchmarks um mehr als 1 % nachgeben. Der Ausverkauf wird durch einen anhaltenden Anstieg der Renditen und zunehmende "falkenhafte" Erwartungen angetrieben. Der JOLTS-Bericht für die USA zeigte einen sprunghaften Anstieg der offenen Stellen von 8,92 Millionen im Juli (revidiert von 8,827 Millionen) auf 9,61 Millionen im August, während der Markt 8,815 Millionen erwartet hatte.

Der JOLTS-Anstieg signalisierte, dass sich der US-Arbeitsmarkt möglicherweise doch nicht abkühlt, und löste einen weiteren Anstieg der US-Staatsanleihe-Renditen aus, was den USD stützte und die Aktien unter Druck setzte.

Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen sind heute um 10 Basispunkte gestiegen und bewegen sich in der Nähe von 4,80% - dem höchsten Stand seit Mitte 2007. Der USDJPY kletterte nach der Veröffentlichung des JOLTS-Berichts auf 150,00 und erreichte damit den höchsten Stand seit Oktober 2022. Kurz nach Erreichen dieses Niveaus, das zuvor die Interventionen der BoJ ausgelöst hatte, kam es zu einem massiven Einbruch des Währungspaares, wobei der USDJPY innerhalb weniger Minuten um 2% fiel. Die europäischen Börsenindizes beendeten den heutigen Handel deutlich niedriger. Der deutsche DAX und der französische CAC40 fielen um 1%, der spanische IBEX um 1,6%, der italienische FTSE MIB um 1,3% und der niederländische AEX um 0,6%. Der australische Dollar AUD fiel, nachdem die RBA beschlossen hatte, die Zinssätze unverändert zu belassen und für künftige Sitzungen keine hawkistische Prognose abzugeben. EZB-Mitglied Valimaki sagte, dass eine weitere Zinserhöhung im Euroraum nicht ausgeschlossen werden kann. US Fed-Mitglied Bostic sagte, er sei offen für eine Überprüfung des Inflationsziels von 2%, aber erst, wenn es erreicht sei. Bostic sagte auch, dass er mit einer Zinssenkung im Jahr 2024 bis Ende des Jahres rechnet.

Fed-Mitglied Mester sagte, sie erwarte, dass die US-Inflation bis Ende 2025 das 2%-Ziel erreichen werde. Mester sagte auch, dass sie eine Zinserhöhung auf der nächsten FOMC-Sitzung befürwortet, falls die aktuelle Wirtschaftslage anhält. Energierohstoffe werden heute höher gehandelt, wobei der Ölpreis um 0,7-0,8 % und die US-Erdgaspreise / NATGAS um mehr als 3% zulegen. Edelmetalle werden angesichts des stärkeren USD und des Anstiegs der Renditen schwächer gehandelt - Gold fällt um 0,1%, Platin wird um 0,9% niedriger gehandelt und Palladium gibt um über 2% nach. Silber ist mit einem Plus von 0,8% der Outperformer. GBP und JPY sind die wichtigsten Währungen mit der besten Performance, während AUD und NZD am stärksten nachgeben Der USDJPY ist nach dem Erreichen der 150,00-Marke eingebrochen. Tempo und Ausmaß der Bewegung deuten darauf hin, dass die japanischen Behörden möglicherweise interveniert haben, um die heimische Währung zu stützen.

