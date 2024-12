Das war der Handelstag, 03.12.24: Wall Street unverändert, Öl steigt um 2,65 % 🔔

Die nordamerikanischen Indizes zeigen eine gemischte Performance, wobei die mexikanischen und brasilianischen Märkte die Gewinne anführen, während die US-Indizes unterschiedliche Trends aufweisen. MEXComp ist um 0,64 % auf 50889 gestiegen und BRAComp um 0,29 % auf 126204.

Der Nasdaq 100 zeigt bescheidene Gewinne von 0,11 % auf 21232,67. Andere US-Indizes befinden sich jedoch im negativen Bereich: Der S&P 500 ist um 0,04 % auf 6059,5 gesunken, der Dow Jones um 0,08 % auf 44841 und der Russell 2000 um 0,68 % auf 2428,0.

Die europäischen Märkte sind weitgehend positiv, wobei AUT20 mit einem Plus von 1,26 % auf 3549 führt, gefolgt von SPA35 mit einem Plus von 1,11 % auf 11881. Weitere bemerkenswerte Gewinner sind ITA40 (+0,88 % auf 33885), EU50 (+0,56 % auf 4889,6), DAX (+0,49 % auf 20058,1), UK100 (+0,35 % auf 8372,0) und FRA40 (+0,17 % auf 7264,7). Der NED25 zeigt minimale Gewinne von 0,08 % auf 892,28, während SUI20 (-0,14 % auf 11830) und W20 (-0,44 % auf 2241,6) die einzigen Verlierer in der europäischen Sitzung sind.

Ein starker Beschäftigungsbericht könnte die Fed dazu veranlassen, bei der Senkung der Zinssätze eine vorsichtige Haltung einzunehmen. Die Zahl der offenen Stellen für Oktober lag bei: tatsächlich 7,744 Mio.; prognostiziert 7,510 Mio.; zuvor 7,372 Mio.

Die Schweizer Inflation für November entsprach den Erwartungen der Analysten. Der Wert deutete auf eine Wachstumsrate von 0,7 % im Jahresvergleich für den Gesamtwert und 0,9 % im Jahresvergleich für den Kernwert hin.

Credo Technologies legte um 47 % zu, nachdem das Unternehmen im zweiten Quartal einen Umsatzanstieg von 64 % im Vergleich zum Vorjahr gemeldet und eine optimistische Prognose für das dritte Quartal abgegeben hatte. Das Unternehmen erwartet für das dritte Quartal einen Umsatz von 115 bis 125 Millionen US-Dollar, was den Konsens von 86,04 Millionen US-Dollar bei einer bereinigten Bruttomarge von 61 bis 63 % bei weitem übertrifft.

Die Aktien von US Steel, einem der größten Stahlproduzenten mit Sitz in den USA, sind heute um fast 8 % gefallen, weil Trump seine Pläne bekräftigte, die Übernahme des Unternehmens durch den japanischen Stahlgiganten Nippon Steel zu stoppen.

Der Ölpreis steigt heute um mehr als 2,3 %, da die Märkte auf die Entscheidung der OPEC+ am Donnerstag warten. Es ist wahrscheinlich, dass die OPEC+ die jüngste Runde der Ölförderkürzungen bis zum Ende des ersten Quartals des nächsten Jahres verlängern wird.

Der japanische Yen ist heute eine der G10-Währungen mit der schlechtesten Performance, dennoch hat das Währungspaar USDJPY weiterhin Schwierigkeiten, wieder über die wichtige Zone von 150,00 Yen pro Dollar zu kommen, was aus technischer Sicht als ein wichtiger Punkt angesehen werden kann, der den Gesamttrend des Währungspaares bestimmt.

Die südkoreanischen Finanzmärkte stehen unter erheblichem Druck, da die Verhängung des Kriegsrechts durch Präsident Yoon zu einem starken Rückgang des koreanischen Won gegenüber dem USD führte, was die Zentralbank dazu veranlasste, Maßnahmen zur Marktstabilisierung vorzubereiten.

GOLD hat sich zusammen mit anderen Edelmetallen leicht erholt. Heute verzeichnet GOLD einen Anstieg von fast 0,25 % und wird bei 2.645 USD pro Unze gehandelt. Noch höhere Gewinne sind bei Silber zu verzeichnen, das um 1,70 % gestiegen ist und bei 30,90 USD pro Unze gehandelt wird.

Kryptowährungen werden heute größtenteils niedriger gehandelt. Bitcoin ist um 0,10 % gesunken und wird bei 95.700 USD gehandelt, während Ethereum einen größeren Ausverkauf von fast 2,00 % erlebt hat und bei 3.570 USD gehandelt wird.

In der zweiten Tageshälfte verlagerte sich das Interesse an Altcoins auf Projekte im Zusammenhang mit dem Bitcoin-Ökosystem. Bei den Projekten Ordi und Sats sind zweistellige Zuwächse zu verzeichnen. XRP und Hedera gehören ebenfalls weiterhin zu den Top-Gewinnern.

