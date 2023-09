Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages Tops & Flops and den Börsen

Wegen des Feiertags Labor Day in den USA ist heute an den globalen Finanzm√§rkten nicht viel passiert. Die Aktienm√§rkte in den USA und Kanada sind geschlossen, es werden nur Futures gehandelt. Der S&P 500 / US500 ist um etwa 0,1% gefallen und der Nasdaq / US100 ist ohne nennenswerte Ver√§nderungen geblieben. Die Handelsdaten aus Deutschland zeigen einen Handels√ľberschuss von 15,9 Milliarden Euro. Dies entspricht jedoch einem R√ľckgang von 15% im Vergleich zum Vormonat. Der Wert der Ausfuhren nach China sank um 16,7% auf 57,7 Mrd. Euro. Experten zufolge werden viele Produktionsbetriebe Deutschland nach und nach verlassen und ihre Produktion in die USA verlagern, weil dort die Steuer- und Wirtschaftspolitik g√ľnstiger ist. Der Sentix-Index f√ľr die Eurozone f√ľr September war heute die einzige nennenswerte Ver√∂ffentlichung. Da es sich hierbei jedoch um sekund√§re Daten handelt, haben sie kaum Einfluss auf die M√§rkte. Es wurde erwartet, dass die Daten eine Verschlechterung von -18,9 im August auf -19,8 im September zeigen w√ľrden. Die tats√§chlichen Daten wiesen jedoch einen st√§rkeren R√ľckgang auf -21,5 auf. Weitere Zusagen der chinesischen Beh√∂rden zur wirtschaftlichen Unterst√ľtzung f√ľhrten zu einem sp√ľrbaren Wiederanstieg der Aktienkurse auf dem chinesischen Markt. CHN.cash legte heute um mehr als 3% zu. Dies hing auch mit dem Aufkommen von Unterst√ľtzung f√ľr einen der gr√∂√üeren Bautr√§ger zusammen, der √§hnliche Probleme wie Evergrande hatte. Es fand ein Treffen zwischen Putin und Erdogan statt. Putin erkl√§rte, er sei bereit, Gespr√§che √ľber die Wiederaufnahme des Abkommens √ľber den Export ukrainischer Agrarprodukte aufzunehmen. Voraussetzung daf√ľr ist, dass die Forderungen Moskaus in Bezug auf den Export von Agrarg√ľtern und D√ľngemitteln aus Russland erf√ľllt werden. Trotz der geringen Liquidit√§t auf dem Markt stieg der √Ėlpreis weiter an. Es wird erwartet, dass in dieser Woche eine Erkl√§rung der OPEC+-L√§nder ver√∂ffentlicht wird, in der der Wunsch nach einer Fortsetzung der Produktionsk√ľrzungsvereinbarung zum Ausdruck kommt. Gold stand unter dem Druck fallender Preise f√ľr US-Bonds (TNOTE). Der US-Dollar legte in den meisten Wechselkuren zu. Das EURUSD-Paar bleibt unter 1,0800. Der japanische Yen geh√∂rt heute zu den schw√§cheren W√§hrungen; der USDJPY-Kurs setzt seinen Aufw√§rtstrend fort und k√§mpft derzeit mit dem Widerstand bei 146,49. Morgen vor dem europ√§ischen Handelsstart wird die RBA ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Es wird erwartet, dass der Satz von 4,1% beibehalten wird. Dies wird die letzte Sitzung von Lowe als Leiter der Bank sein. Die wichtigsten Kryptow√§hrungen werden ohne gr√∂√üere Ver√§nderungen gehandelt. Nach einer tieferen Korrektur √ľber das Wochenende sind die Preise auf lokale Tiefstst√§nde zur√ľckgekehrt und konsolidieren sich derzeit in diesem Bereich. Bitcoin ist um 0,3% gefallen und der Preis liegt bei rund 25.900 Dollar.

