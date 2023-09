Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages Tops & Flops and den Börsen

Aktien, Indizes & Rohstoffe des Tages Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Livekonto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Indizes der Wall Street sind nach dem verlängerten Wochenende (Montag war Feiertag in den USA) überwiegend im Minus. Der S&P 500 / US500 ist um 0,3% gefallen, der Dow Jones um 0,4%, während der Nasdaq / US100 unverändert bleibt. Die meisten EU-Indizes verzeichneten leichte Rückgänge. Der deutsche DAX / DE30 wird um 15.780 Punkte gehandelt (Future-basiert), ein Minus von 0,4%. Heute wurden schwächere PMI-Daten (Einkaufsmanagerindex) für den Dienstleistungssektor in den EU-Ländern veröffentlicht, die sich nach mehreren Monaten des Widerstands allmählich an die schlechteren PMI-Werte für das verarbeitende Gewerbe angleichen. Die veröffentlichten PMI-Indikatoren für den Dienstleistungssektor der europäischen Länder enttäuschten, was auf eine anhaltende Verlangsamung hindeutet. Der PMI der Eurozone blieb hinter den Erwartungen zurück und sank von 50,9 auf 47,9 Punkte, was deutlich unter der vorläufigen Schätzung von 48,3 Punkten liegt. Der zusammengesetzte PMI der Eurozone fiel auf 46,7 gegenüber den erwarteten 47 Punkten. Dies ist der niedrigste Stand seit 2020. HCOB (Hamburg Commercial Bank) kommentiert, dass die Eurozone in der ersten Jahreshälfte zwar nicht in eine Rezession eingetreten ist, die zweite Jahreshälfte jedoch ungewiss bleibt. Der Dienstleistungssektor, der monatelang für Stabilität sorgte, scheint nun ein erhebliches Hindernis zu sein, und der Industriesektor hat seinen Tiefpunkt wahrscheinlich noch nicht erreicht. Zusammenfassung der PMI-Werte: Spanien: 49,3 (erwartet: 51,5; vorher: 52,8)

Italien: 49,8 (erwartet: 50,3; vorher: 51,5)

Frankreich (fin.): 46 (erwartet: 46,7; vorher: 47,1)

Deutschland (fin.): 47,3 (erwartet: 47,3; vorher: 52,3)

EWU (fin.): 47,9 (erwartet: 48,3; vorher: 50,9) Erhöhte Risikoaversion sorgt auch für einen stärkeren Dollar. EURUSD ist heute um 0,65% auf einen Kurs von 1,0727 gefallen. Der Dollar gewinnt gegenüber den meisten Währungspaaren an Wert. Der EURUSD fiel damit auch unter die wichtige technische Unterstützung von 1,0750. Auch der USDJPY ist um 0,85% gestiegen und nähert sich damit den Höchstständen vom Ende des letzten Jahres. Die japanischen Behörden haben in der Vergangenheit mitgeteilt, dass der Yen bei 144-146 zu schwach ist, und derzeit steigt der USDJPY-Kurs auf 147,700. Deutliche Rückgänge sind auch beim AUDUSD zu beobachten, wo der Kurs heute unter 0,6400 fiel und die Tiefststände vom 17. August bei 0,6365 testete. Die Ölpreise erleben eine erhöhte Volatilität, da Saudi-Arabien und Russland neue Verlängerungen der freiwilligen Ölförderkürzungen angekündigt haben. OIL.WTI testete heute die Marke von $ 88,0 pro Barrel und erreichte damit einen neuen lokalen Höchststand, der den Aufwärtstrend seit Mai dieses Jahres bestätigte. Die Goldpreise sinken aufgrund des starken Dollars, und der Kurs des Edelmetalls fällt unter die Marke von $1930. Auf dem Markt für Kryptowährungen stabilisieren sich die Preise um die jüngsten Tiefststände. Der Bitcoin-Preis wird wieder mit geringerer Volatilität gehandelt, was möglicherweise auf bevorstehende größere Bewegungen hindeutet. Der Goldpreis ist wieder in den Abwärtskanal eingetreten. Sollte die negative Stimmung anhalten, besteht die Gefahr, dass der Preis die Unterstützungszone bei $1900 - $1905 testet.

