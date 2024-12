Das war der Handelstag, 05.12.24: Stagnation an der Börse, während Bitcoin die 100.000-Dollar-Marke durchbricht 📌

Die Indizes in den USA schließen den Tag flach mit begrenzter Volatilität. Während der gesamten Sitzung wurden sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq 100 in der Nähe der Eröffnungswerte gehandelt und blieben auf historischen Höchstständen. Der Russell 2000 verzeichnet unterdessen einen Rückgang von fast 1,10 % auf 2.400 Punkte. In Europa dominieren die Gewinne. Der stärkste Performer war heute der italienische MIB40, der um fast 1,6 % zulegte. Der deutsche DAX stieg um 0,6 %, während der französische CAC40 trotz der politischen Turbulenzen im Land um 0,4 % zulegte. Der Schweizer SMI beendete die Sitzung auf einem ähnlichen Niveau wie der gestrige Schlusskurs, während der Stoxx Europe 600 um 0,4 % zulegte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Five Below konnte nach starken Ergebnissen für das dritte Quartal fast 10 % zulegen. Das Unternehmen meldete einen Umsatzanstieg von 15 % und einen Gewinnanstieg von etwa 61 %. MicroStrategy machte in der zweiten Hälfte der Sitzung über 8 % an Gewinnen zunichte, die darauf zurückzuführen waren, dass Bitcoin die 100.000-Dollar-Marke durchbrach. Die Aktie notiert nun etwa 3,5 % unter dem gestrigen Schlusskurs. Der US-Dollar (USD) ist heute eine der G10-Währungen mit der schwächsten Performance. Der USDIDX-Index ist um 0,40 % auf 105,9500 Punkte gefallen, wobei die Intraday-Verluste bis zu 0,60 % erreichten. EURUSD ist um 0,50 % auf 1,05600 gestiegen, während USDJPY um 0,15 % auf 150,3000 gefallen ist. Die Zahl der neuen Arbeitslosenanträge in den USA lag über den Prognosen. Theoretisch könnte ein höherer Wert Argumente für schnellere Zinssenkungen liefern. US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung: Wert: 224.000

Prognose: 215.000

Vorher: 213.000 Die OPEC+ plant, die Produktionskürzungen ab dem ersten Quartal des nächsten Jahres bis 2026 schrittweise auslaufen zu lassen. Der WTI-Rohölpreis reagierte mit einem starken Rückgang auf diese Ankündigung, hat aber seitdem die Verluste auf -0,20 % reduziert. Die begrenzte Marktreaktion könnte darauf zurückzuführen sein, dass diese Entscheidung erwartet wurde. Die Preise für Erdgas (NATGAS) zeigten keine signifikante Bewegung als Reaktion auf den wöchentlichen Lagerbestandsbericht der EIA. Die Bestandsänderung betrug -30 Milliarden Kubikfuß gegenüber einer Prognose von -43 Milliarden Kubikfuß und einer vorherigen Änderung von -2 Milliarden Kubikfuß. Bitcoin durchbricht die psychologische 100.000-Dollar-Marke und legt um 2,50 % auf 101.300 Dollar zu. Die Gewinne sind jedoch leicht rückläufig, da Bitcoin zuvor um 5,50 % auf 103.800 Dollar gestiegen war. Andere Projekte verzeichnen etwas geringere Gewinne. Ethereum ist um 1,35 % auf 3.900 $ gestiegen, während die Gesamtmarktkapitalisierung von Altcoins ohne Ethereum um 2,20 % auf 1,11 Billionen $ gestiegen ist. Die Dominanz von Bitcoin erholt sich heute wieder auf 56 % von einem lokalen Tief von 54,7 % gestern. 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

