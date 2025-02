Das war der Handelstag, 06.02.25: Europa schöpft Hoffnung auf Frieden, gemischte Signale von den Arbeitsmarktdaten und der BoE-Zinssenkung

Die US-Märkte zeigten eine gemischte Performance, wobei der Nasdaq 100 um 0,23 % auf 21.818,43 und der S&P 500 um 0,17 % auf 6.099,5 zulegten, während der Russell 2000 um 0,17 % nachgab. Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung fielen mit 219.000 höher aus als erwartet (Prognose: 214.000), was auf eine mögliche Abschwächung des Arbeitsmarktes hindeutet.

Die europäischen Indizes erholten sich nach dem möglichen Friedensabkommen in der Ukraine. Der österreichische ATX führte die Gewinne an (+3,3 %), gefolgt vom polnischen WIG20 (+2,7 %). Der deutsche DAX baute sein Allzeithoch aus und legte um 1,47 % zu. Der französische CAC40 stieg zum vierten Mal in Folge, ebenfalls um 1,47 %. Der britische FTSE 100 legte um 1,21 % zu.

Die Bank of England senkte den Leitzins erstmals seit der Pandemie um 25 Basispunkte auf 4,5 %. Allerdings senkte die BoE die Wachstumsprognosen für Großbritannien drastisch von 1,5 % auf 0,75 % und warnte vor einem Inflationshöhepunkt von 3,7 % im Sommer.

Die Aktien von Ralph Lauren stiegen um 13 % auf ein Allzeithoch von 289,33 $, nachdem sie die Erwartungen für das 3. Quartal mit einem Umsatzwachstum von 11 % übertroffen und die Prognose für das Gesamtjahr angehoben hatten. Das Unternehmen meldete bessere Ergebnisse als erwartet für das Weihnachtsgeschäft mit einem Anstieg der vergleichbaren Filialumsätze um 12 %.

Die Rohstoffpreise entwickelten sich unterschiedlich, da Edelmetalle schwächer und Industriemetalle stärker wurden. Gold fiel um 0,55 % auf 2.851,19 $ und Palladium um 1,54 % auf 972,2 $, während Nickel um 2,22 % auf 15.804 $ und Zink um 1,22 % auf 2.820 $ stiegen.

Weizen-Futures erreichten Dreimonatshochs, da 45 US-Bundesstaaten von einer schweren Dürre betroffen sind und die NOAA vor schwierigen Anbaubedingungen warnt. Analysen deuten auf einen potenziellen Preisanstieg von 34 % hin, wenn die russischen Exporte um 50 % sinken, wobei zusätzlicher Druck durch mögliche ukrainische Exportstörungen entsteht.

Die deutschen Wirtschaftsdaten überraschten positiv: Die Auftragseingänge in der Industrie stiegen im Monatsvergleich um 6,9 % gegenüber den prognostizierten 1,9 %, was jedoch größtenteils auf einmalige Großaufträge im Bereich Transportausrüstung zurückzuführen ist. Die Jahreszahlen zeigen für 2024 immer noch einen Rückgang der Gesamtaufträge um 3,0 %.

Auf dem Devisenmarkt legt der JPY unter den G10-Währungen am deutlichsten zu ( EURJPY : -0,8 %, USDJPY : -0,7 %, GBPJPY : -1,1 %). Der US-Dollar verzeichnet im Vergleich zu früheren, sehr volatilen Sitzungen kaum Veränderungen ( USDIDX : +0,08 %), während das GBP am meisten an Boden verliert, da Händler auf weitere Zinssenkungen um 59 Basispunkte in diesem Jahr setzen ( GBPUSD : -0,05 %, GBPJPY : -1,1 %).

Kryptowährungen schließen die Sitzungen im Minus, wobei ein breiter Abwärtstrend auf dem Markt zu beobachten ist. Bitcoin verzeichnete relativ geringe Veränderungen (-0,03 %), während Chainlink (-2,6 %), Ethereum (-2,2 %) und Ripple (-2,85 %) größere Verluste hinnehmen mussten

Trump Media kündigte Pläne zur Einführung von sechs neuen Anlageprodukten an, darunter Bitcoin und ETFs für den Energiesektor, und schloss eine Partnerschaft mit Charles Schwab für separat verwaltete Konten. Der Vorstand des Unternehmens genehmigte Investitionen von bis zu 250 Millionen US-Dollar für die neue Finanzdienstleistungsmarke Truth.Fi.

