Das war der Handelstag, 07.02.25: Trump spielt weiter mit Zöllen

Trotz anfänglicher Gewinne verliert der S&P 500 am Ende der Sitzung 0,5 %. Der Nasdaq 100 und der Russell 2000 verlieren fast 1 %.

Die Industrieproduktion in Deutschland sinkt um 2,4 % gegenüber dem Vormonat, wobei ein Rückgang um 0,7 % erwartet wird. Gestern stiegen die Aufträge aus den Fabriken stark an, was darauf hindeuten könnte, dass sich die Industrieproduktion in Deutschland in den kommenden Monaten erholen wird.

WTI -Rohöl schließt die Woche nahe der 70-Dollar-Marke pro Barrel, da keine Bedenken hinsichtlich der Verhängung von Sanktionen gegen Russland bestehen und mit einem weiteren Anstieg des Angebots in diesem Jahr gerechnet wird (die OPEC+ hält an ihrer Entscheidung fest, ab April die Produktion zu erhöhen).

Gold erreicht aufgrund der Unsicherheit erneut das Niveau von 2880 $ pro Unze, doch dann kommt es am Ende des Tages aufgrund von Trumps Äußerungen zu einer Korrektur, die den Goldpreis auf fast 2850 $ pro Unze sinken lässt.

Die Arbeitslosenquote fiel auf 4,0 %, während die Lohnquote auf 4,1 % stieg, was zeigt, dass der Arbeitsmarkt weiterhin äußerst stark ist.

Der NFP-Bericht zeigt einen geringeren Beschäftigungszuwachs als erwartet, nämlich 143.000, aber die vorherige Zahl wurde auf 307.000 nach oben korrigiert.

Trump kündigt außerdem an, dass die USA keine Eile haben, die Situation im Nahen Osten zu lösen. Andererseits kündigt er Gespräche mit Putin und mögliche Verhandlungen mit Xi an.

Die Financial Times berichtet hingegen, dass Europa die Zölle auf Autos senken soll, um einen Handelskrieg mit den USA zu vermeiden.

Trump kündigt an, dass er das Handelsdefizit mit Japan schließen will und schließt nicht aus, dem Land Zölle aufzuerlegen.

Wie CNBC berichtet, ist jedoch nicht damit zu rechnen, dass reziproke Zölle erst nächste Woche in Betracht gezogen werden. Diese Information wurde von Trump heute während einer Rede bestätigt.

Donald Trump kündigt mögliche gegenseitige Zölle an, die Länder treffen sollen, die eine Klausel für US-Produkte beibehalten. Dies könnte möglicherweise eine Erhöhung der Zölle auf europäische Autos beinhalten.

Die Inflationserwartungen aus dem Bericht über die Verbraucherstimmung der University of Michigan stiegen von 3,3 % im Vormonat auf 4,3 %. Dies ist der höchste Anstieg der Inflationsprognose für ein Jahr seit 2008.

Die Kursverluste am US-Aktienmarkt begannen mit der Veröffentlichung der Inflationserwartungen aus dem UoM-Bericht, gefolgt von der Nachricht über die gegenseitigen Zölle der USA. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.