Die Aktienindizes konnten einen Großteil der Verluste aus dem ersten Teil der Sitzung wieder wettmachen, trotz des aggressiven Tons des Protokolls. Die meisten Mitglieder wünschen sich bei künftigen Entscheidungen einen moderaten Ansatz und weisen auf das beträchtliche Risiko eines erneuten Inflationsanstiegs hin

Die Erwartungen der Fed-Mitglieder deuten darauf hin, dass sich das Wirtschaftswachstum zwar verlangsamen könnte, die Lage auf dem Arbeitsmarkt jedoch solide bleiben wird und die Inflation wahrscheinlich auf dem Weg sein wird, das 2%-Ziel zu erreichen

Gleichzeitig konzentrierte sich das FOMC-Protokoll teilweise auf die unsichere politische Lage; die Fed-Mitglieder signalisierten, dass es angebracht sei, mit Entscheidungen noch abzuwarten, um zu beobachten, wie die Wirtschaft auf Ereignisse im Zusammenhang mit der Zollpolitik und der Einwanderung reagiert

Der ADP-Bericht zeigte einen Beschäftigungszuwachs von 122.000, weniger als die erwarteten 140.000 und weniger als die 146.000 in der vorherigen Lesung. Nach dem Bericht war eine leichte Abschwächung des Dollars zu beobachten, aber der EURUSD hielt sich immer noch in der Nähe des 1,0300-Niveaus

Die Arbeitslosenanträge fielen auf nur 201.000, wobei ein Anstieg von 211.000 auf 217.000 erwartet wurde. Der Bericht zeigt einen nach wie vor sehr starken Arbeitsmarkt. Die Renditen für 10-jährige US-Anleihen pendelten sich heute bei etwa 4,7 % ein,

Der DOE-Bericht zeigte einen Rückgang der Lagerbestände um weniger als 1 Million Barrel, wobei ein Rückgang um 2 Millionen Barrel erwartet wurde. Die Benzin- und Destillatbestände stiegen beide um mehr als 6 Millionen Barrel. Rohöl verliert an diesem Tag mehr als 1 %, nachdem es zuvor ein Mehrmonatshoch erreicht hatte.

WTI-Rohöl testete die 75-Dollar-Marke und nähert sich nun 73 Dollar pro Barrel. Die Rückgänge wurden auch durch Äußerungen des US-Außenministers Blinken ausgelöst, der mitteilte, dass ein endgültiges Friedensabkommen im Nahen Osten erreichbar sei und dass die Gespräche in die richtige Richtung gingen

Der Gaslagerbestandsbericht wurde aufgrund eines freien Tages am Donnerstag in den USA einen Tag früher veröffentlicht. Der Bericht zeigte einen Rückgang der Lagerbestände um 40 Mrd. Kubikfuß, wobei ein Rückgang um 39 Mrd. Kubikfuß erwartet wurde. Der vorherige Rückgang betrug 116 Mrd. Kubikfuß.

Gas legte heute um mehr als 4 % zu, was auf einen überdurchschnittlichen Gasverbrauch und eine geringe Produktion zurückzuführen ist, ausgelöst durch sehr kalte Temperaturen

Der freie Tag in den USA am Donnerstag ist auf die Trauerfeierlichkeiten für den ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter zurückzuführen

Die Fabrikbestellungen aus Deutschland gingen um 5,4 % zurück, was unter den Erwartungen einer unveränderten Entwicklung und einem vorherigen Rückgang von 1,5 % lag.

Die Einzelhandelsumsätze in Deutschland gingen um 0,6 % m/m zurück, während ein Anstieg um 0,5 % m/m erwartet wurde

Kommentare des Nvidia -CEO Jensen Huang deuteten darauf hin, dass Quantencomputer in etwa 20 Jahren auf den Markt kommen werden, was zu einem Ausverkauf der Aktien von Quantencomputerunternehmen führte. Die Aktien von IONQ und Rigetti Computing verlieren mehr als 40 %.

Meta Platforms (META.US) gab heute bekannt, dass es in Deutschland, Frankreich und den Vereinigten Staaten mit dem Testen einer Funktion beginnen wird, die es Nutzern des Facebook-Marktplatzes ermöglichen wird, Angebote von eBay (EBAY.US) einzusehen und auf der E-Commerce-Website Transaktionen durchzuführen. Die eBay-Aktie steigt um mehr als 9 %. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

