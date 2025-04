Das war der Handelstag, 08.04.2025: Indizes verzeichnen nach Eskalation des Handelskrieges mit China wieder Rückgänge 🔔

Die Indizes machen ihre Gewinne vollständig zunichte und verzeichnen nach der Eskalation des Handelskrieges zwischen den USA und China wieder Rückgänge. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung liegen der S&P 500 bei -0,20 %, der Nasdaq 100 bei -0,10 % und der Rusell 2000 bei -1,60 %.

Der US-Dollar ist um 0,40 % gesunken, während andere Währungen, die von der nervösen Marktstimmung profitieren – der japanische Yen und der Schweizer Franken – zulegen . USDJPY ist um 0,90 % gesunken.

Terminkontrakte auf chinesische Aktien verzeichnen starke Verluste. CHN.cash ist um 1,5 % gefallen, was alle Gewinne im Tagesverlauf mehr als zunichte macht. Ein deutlicher Anstieg ist beim Währungspaar USDCNH zu beobachten, wo die Gewinne 0,8 % erreichen.

Der Sprecher des Weißen Hauses, Levitt, erklärte, dass die USA einen zusätzlichen Zoll von 50 % auf China verhängt haben, wodurch sich die Gesamtzölle auf ein Rekordhoch von 104 % erhöhen. Weitere Handelsbeschränkungen sollen morgen, am 9. April, in Kraft treten.

Austan Goolsbee von der Fed äußerte sich besorgt über die wirtschaftlichen Folgen der neuen US-Zölle. Goolsbee wies darauf hin, dass Unternehmen aufgrund unklarer und sich ändernder Regeln in der internationalen Handels- und Wirtschaftspolitik kurzfristig zögern könnten, in den USA zu investieren.

Er räumte auch ein, dass das Ausmaß der Zölle deutlich größer ist als bisher erwartet oder modelliert, was die Situation weiter verkompliziert.

Laut Finanzminister Scott Bessent haben bisher etwa 70 Länder die US-Regierung kontaktiert, um Handelsabkommen auszuhandeln. Die Situation ist jedoch nach wie vor alles andere als klar, insbesondere im Zusammenhang mit der Zolleskalation mit China.

Laut dem Pressesprecher des Weißen Hauses, Leavitt, glaubt Trump, dass die USA über die Arbeitskräfte und ausreichende inländische Ressourcen verfügen, um iPhones im Land zu produzieren.

Trump glaubt, dass China keine andere Wahl hat, als ein neues Handelsabkommen mit den USA auszuhandeln. Dennoch treten die angekündigten Zollsätze heute in Kraft und werden ab morgen durchgesetzt, es sei denn, China reagiert auf die Forderung der USA.

Gold verzeichnet leichte Gewinne, aber die Rückgänge auf dem breiteren Markt wirken sich auch auf die Liquidität dieses Rohstoffs aus. Gold ist um 0,15 % auf 2.980 $ pro Unze gestiegen.

Die negative Stimmung auf den traditionellen Märkten überträgt sich auch auf den Markt für Kryptowährungen. Bitcoin ist um -2,80 % auf 76.900 $ und Ethereum um -5,20 % auf 1.470 $ gefallen. Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.