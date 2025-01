Die NYSE und die Nasdaq waren heute wegen der Gedenkfeier zum Tod des ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter geschlossen.

Die europäischen Märkte beendeten die heutige Sitzung mit gemischtem Optimismus. Der beste Index war der britische FTSE 100 (+0,8 %). Moderate Gewinne verzeichneten der französische CAC40 (+0,5 %), der Schweizer SMI (+0,4 %) und der italienische FTSE MIB (+0,6 %). Der breite STOXX Europe 600 Index stieg um 0,4 %. Der einzige große europäische Index, der die Sitzung mit einem leichten Rückgang beendete, war der deutsche DAX , der fast 0,1 % verlor.

Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen gaben einen Teil ihrer gestrigen Gewinne ab und lagen bei etwa 4,685 %. Die Renditen deutscher 10-jähriger Anleihen stiegen auf 2,567 %, während die japanischen Renditen um 0,45 % auf 1,184 % stiegen.

Michelle Bowman von der Fed bezeichnete die Zinssenkung vom Dezember als die „letzte“ im Rahmen der im September begonnenen anhaltenden geldpolitischen Lockerung. Laut Bowman bleiben die Inflationsrisiken erhöht.

Auf dem Devisenmarkt schneiden unter den G10-Währungen die norwegische Krone und der japanische Yen mit einem Anstieg von etwa 0,2 % am besten ab. Die schwächste Stimmung wurde beim britischen Pfund beobachtet, das um fast 0,5 % fiel, und beim australischen Dollar, der um 0,3 % an Wert verlor.

Das Einzelhandelswachstum in der Eurozone fiel schwächer aus als erwartet. Im Jahresvergleich stiegen die Umsätze um 1,2 % (Prognose: 1,7 %, zuvor: 1,9 %), während das Wachstum im Monatsvergleich bei 0,1 % lag (Prognose: 0,3 %, zuvor: -0,5 %).

Die Industrieproduktion in Deutschland erholte sich im Dezember deutlich und stieg im Monatsvergleich um 1,5 %, verglichen mit den erwarteten 0,5 % (zuvor: -1 %).

Kryptowährungen sind heute auf dem Rückzug: Bitcoin ist im Minus (-2,4 %), Ethereum (-2,1 %), Dogecoin (-6 %), Chainlink (-3,9 %) und Solana (-4,45 %).

Auf dem Rohstoffmarkt verzeichnete Kakao einen deutlichen Rückgang von über 2 % und setzte damit seinen Abwärtstrend seit Anfang dieses Jahres fort. Auch Kaffee -Kontrakte verzeichneten Verluste und gaben um 0,7 % nach.

Energierohstoffe beendeten den Tag im Plus: WTI-Öl legte um 1 % zu, Brent-Rohöl stieg um 1,1 % und Erdgas um 2,5 %.

Bei den Edelmetallen verlief der heutige Handel relativ ruhig. Gold setzte seinen Aufwärtstrend fort und stieg um 0,3 % auf über 2.670 $. Silber blieb leicht über seinem letzten Schlusskurs, Palladium-Kontrakte legten um 0,5 % zu und Platin stieg um über 0,7 %.

