Das war der Handelstag, 10.01.25: Märkte stark unter Druck nach starken NFPs

Der starke Beschäftigungsbericht für Dezember schockierte die Märkte, da die Zahl von 256.000 neuen Arbeitsplätzen die Erwartungen von 164.000 bei Weitem übertraf. Dies löste einen breiten Ausverkauf am Markt aus, da die Anleger die Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed schnell neu kalibrierten.

Die US-Aktienmarktindizes verzeichnen auf breiter Front Rückgänge. Der S&P 500 verliert -1,3 %, der Dow Jones -1,3 %, der Nasdaq 100 -1,2 % und der Russell 2000 führt die Rückgänge mit einem Ausverkauf von über -2,3 % an.

Die Daten zur Verbraucherstimmung der University of Michigan zeigten eine besorgniserregende Divergenz, wobei sich die aktuellen Bedingungen zwar verbesserten, die Inflationserwartungen jedoch sowohl für den 1-Jahres- als auch für den 5-Jahres-Ausblick auf 3,3 % stiegen, was auf eine wachsende Besorgnis über den künftigen Preisdruck hindeutet

Der Ölpreis stieg auf über 80 US-Dollar pro Barrel, nachdem Berichte über bevorstehende US-Sanktionen gegen den russischen Ölsektor, darunter etwa 180 Tanker und die Großunternehmen Gazprom Neft und Surgutneftgas, bekannt wurden. Die Vorhersage von Kälte in den USA und Europa stützte die Energiepreise zusätzlich.

Fed-Gouverneur Goolsbee äußerte sich optimistisch über die Entwicklung der Inflation, wobei er die Sechsmonatsrate mit 1,9 % angab und darauf hinwies, dass die Zinsen in 12 bis 18 Monaten „ein gutes Stück niedriger“ sein könnten. Er äußerte jedoch Bedenken hinsichtlich möglicher Auswirkungen von Zöllen auf die Preise.

Die Aktien von Delta Air Lines stiegen um 9,35 %, nachdem das Unternehmen sein stärkstes Geschäftsjahr aller Zeiten prognostiziert hatte und für 2025 ein Umsatzwachstum von 7–9 % im ersten Quartal und einen freien Cashflow von über 4 Milliarden US-Dollar erwartet. Der Fokus der Fluggesellschaft auf Premium-Angebote treibt das Wachstum weiter an.

Die Besorgnis über die Waldbrände in Kalifornien löste einen starken Ausverkauf im Versicherungssektor aus, wobei Mercury General um 20 % einbrach. J.P. Morgan schätzt, dass die versicherten Schäden 20 Milliarden US-Dollar übersteigen könnten, während der gesamte wirtschaftliche Schaden auf 135 bis 150 Milliarden US-Dollar geschätzt wird.

Der kanadische Swap-Markt sieht eine 53-prozentige Wahrscheinlichkeit einer BoC-Zinssenkung im Januar, nachdem die Beschäftigungsdaten stärker als erwartet ausgefallen sind. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,7 % gegenüber prognostizierten 6,9 % und zuvor 6,8 %.

Der Oberste Gerichtshof signalisierte während der heutigen Anhörung eine wahrscheinliche Unterstützung für das TikTok-Verbot, wobei Bloomberg Intelligence der Plattform nur eine 30-prozentige Chance einräumte, das Gesetz zu stoppen. Die Entscheidung könnte den Konkurrenten Meta , Snap und YouTube erheblich zugutekommen.

Die Nvidia -Aktien fielen um 2,45 %, nachdem sie sich entschieden gegen neue Exportbeschränkungen für Chips ausgesprochen hatten, obwohl das Unternehmen eine strategische KI-Partnerschaft mit Hyundai ankündigte. Die Aktien des koreanischen Autoherstellers stiegen aufgrund dieser Nachricht um 6,1 %.

Auf den europäischen Märkten wirkten sich die NFP-Daten auch auf die größten Indizes aus, was zu Rückgängen im letzten Teil der Sitzung führte. Der Schweizer SMI führte die Rückgänge mit einem Ausverkauf von über -1,1 % an, der CAC40 verlor -0,8 %, der DAX verlor -0,5 %, der FTSE 100 verlor fast -0,9 % und der IT40 verlor -0,6 %.

Auf dem Devisenmarkt war der US-Dollar die stärkste Währung und wertete gegenüber einem Währungskorb um fast 0,5 % auf. Auf der anderen Seite verlor das britische Pfund am meisten und sank um 0,8 %. Der Neuseeland-Dollar verlor -0,7 % und der Euro sank um -0,6 %.

Kryptowährungen erholen sich von den jüngsten Verlusten. Bitcoin hat 2,6 % zugelegt und wird bei 94.700 $ gehandelt, während Ethereum um 1,9 % auf 3.281 $ gestiegen ist.

