Das war der Handelstag, 10.02.25: Trotz drohendem Handelskrieg Aufschläge an der Wall Street 📈

Die Merck KGaA befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über die Übernahme von Springworks Therapeutics (SWTX.US) . Laut mit der Angelegenheit vertrauten Quellen könnte die Transaktion in den kommenden Wochen abgeschlossen werden, wobei die Bedingungen des potenziellen Deals nicht bekannt gegeben wurden. Die Aktien von Springworks sind heute um fast 36 % gestiegen.

Auf dem Devisenmarkt gewinnen der australische Dollar (AUD) und der neuseeländische Dollar (NZD) am meisten und stärken sich gegenüber den meisten G10-Währungen. Der Dollar-Index (USDIDX) startete dank neuer Zollankündigungen (+0,22 %) stark in die Woche. Trotzdem gewinnt der Euro gegenüber dem Dollar an Stärke (+0,18 %), was zum Teil auf die Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Europäischen Parlament zurückzuführen ist, in der sie betonte, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht vorbei sei und dass die Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Erholung in der Eurozone gegeben seien.