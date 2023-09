Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages Tops & Flops and den Börsen

Aktien,¬†Indizes¬†&¬†Rohstoffe des Tages Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Heute nur eine m√§√üig positive B√∂rsensitzung an der Wall Street. Die Indizes steigen um 0,5-0,7%, und der Dollar verliert leicht Tesla (TSLA.US) steigt um fast 7%. Der Aktienanstieg wird durch eine Empfehlung von Morgan Stanley mit einem Kursziel von 400 Dollar aufgrund optimistischer Prognosen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Supercomputers Dojo angetrieben. Qualcomm (QCOM.US) gewinnt √ľber 3%, nachdem Apple beschlossen hat, den Vertrag √ľber die Lieferung von Halbleitern um weitere drei Jahre zu verl√§ngern. Der USD geh√∂rt zu den W√§hrungen, die sich heute schw√§cher entwickeln. Der EURUSD-Kurs steigt um 0,35% auf 1,075. Der polnische Zloty ist ebenfalls schwach und verliert gegen√ľber dem Dollar, dem Euro, dem Franc und dem Pfund. Der Euro hingegen bleibt stark. Am Donnerstag wird die Entscheidung der EZB √ľber die Zinss√§tze bekannt gegeben.

Der Dollar verliert im Allgemeinen ebenfalls, da das W√§hrungspaar USDJPY deutlich f√§llt. Das Paar verlor heute √ľber 1%, was haupts√§chlich auf die St√§rkung des Yen zur√ľckzuf√ľhren ist, der auf die hawkishen Kommentare von BoJ-Chef Ueda reagierte. Er wies darauf hin, dass die Daten bis Ende des Jahres den Ausstieg aus den Negativzinsen rechtfertigen sollten. Ueda wies auch darauf hin, dass die Bank schrittweise aus der akkommodierenden Politik aussteigen werde. Am Donnerstag steht die Entscheidung der EZB an. Die Erwartungen deuten auf eine 40%ige Wahrscheinlichkeit einer Anhebung hin. H√§ufiger wird am Markt von einem "hawkish hold off on increases" gesprochen. Eine √§hnliche Situation gab es im Juni, als die Fed beschloss, sich zur√ľckzuhalten. Dank der Dollarschw√§che konnten wir einen starken Aufschwung bei den Rohstoffpreisen, vor allem bei den Metallen, beobachten. Silber gewann √ľber 1% und Palladium etwa 2 %. Gold legte in der Spitze um 0,5% zu, obwohl es sp√§ter wieder unter 1925 USD pro Unze fiel. Panik auf dem Kryptow√§hrungsmarkt¬†angesichts der bevorstehenden Entscheidung √ľber die Liquidation von Verm√∂genswerten nach dem Konkurs der FTX-B√∂rse. Bitcoin k√§mpft darum, sich √ľber 25.000 Dollar zu halten und verliert dabei √ľber 2,5%, w√§hrend Ethereum 3,6% niedriger auf dem Niveau von 1560 Dollar gehandelt wird.

Analysten weisen darauf hin, dass, selbst wenn FTX die Genehmigung erh√§lt, ab dem 13. September mit der Liquidation fortzufahren, die B√∂rse den Plan m√∂glicherweise nicht sofort in die Tat umsetzt und die Liquidation von Verm√∂genswerten auf dem OTC-Markt au√üerhalb der B√∂rsen stattfinden k√∂nnte, was den Verkaufsdruck auf diese Weise nicht beeintr√§chtigt. Die heutigen Prognosen der Europ√§ischen Kommission deuten darauf hin, dass die Inflation in der Eurozone im Jahr 2023 weiterhin bei 5,6% liegen wird, gegen√ľber den im Mai prognostizierten 5,8%, und im Jahr 2024 bei 2,9%, gegen√ľber den im Mai prognostizierten 2,8%.

Die BIP-Prognose für die Eurozone wird auf 0,8 % gesenkt, gegenüber 1,1% im Jahr 2023 und 1,3% gegenüber 1,6% im Jahr 2024. USDCAD, der Kanadische Dollar legt gegenüber dem Dollar zu. Stärkere Arbeitsmarktdaten in Kanada und steigende Ölmarktpreise unterstützen den CAD, zusätzlich trägt die heutige USD-Schwäche zu USDCAD-Rückgängen vom Niveau der wichtigen Widerstandszone bei.

