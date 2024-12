Das war der Handelstag, 11.12.24: US-Inflationsdaten beflügeln Wall Street 📈

Die Wall Street verzeichnet während der Sitzung am Mittwoch eine zinsbullische Rally, nachdem die CPI-Daten die Ansicht des Marktes bekräftigt haben, dass die Fed die Zinssätze auf ihrer Sitzung im Dezember senken wird. Der Nasdaq 100 legte um 1,6 % zu. Gleichzeitig legt der S&P500 um 0,90 % zu.

Die Tesla -Aktie erreichte heute während der Börsensitzung neue Allzeithochs und Elon Musk ist der erste Mensch, dessen Vermögen die psychologische Grenze von 400 Milliarden US-Dollar durchbrach.

Die Begeisterung um den Willow-Quantencomputer treibt auch die Aktien von Alphabet (GOOGL.US) in die Höhe, die heute um 5,5 % zulegten.

Die US-Verbraucherpreisinflation stieg im November auf 2,7 % im Jahresvergleich, was den Erwartungen von 2,6 % im Jahresvergleich entspricht. Die Kerninflation blieb bei 3,3 % im Jahresvergleich. Da es keine Überraschungen gab, ist der US-Markt zuversichtlich, dass die Fed nächste Woche die Zinsen senken wird.

Dementsprechend beobachteten wir eine vorübergehende Abschwächung des US-Dollars. Dennoch fiel das Währungspaar EUR/USD später wieder unter den Wert von 1,0500.

Die Bank of Canada senkte die Zinssätze wie prognostiziert um 50 Basispunkte auf 3,25 % von zuvor 3,75 %. In der Ankündigung war nicht mehr von der Zusage zu lesen, dass weitere Senkungen angemessen seien. Macklem betont, dass die BoC derzeit zu einem allmählicheren Ansatz bei den Zinssätzen übergeht. Der Markt schätzt die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Senkung im Januar auf 70 %.

Kryptowährungen gewinnen heute nach den gestrigen Ausverkäufen wieder an Boden. Bitcoin überstieg 100.000 US-Dollar, nachdem die US-Verbraucherpreisindexdaten die Wetten auf eine gemäßigte Fed stützten und damit die Stimmung in Bezug auf riskante Anlagen unterstützten. Die bekannteste Kryptowährung legte heute um 4,11 % zu, während Ethereum um 4,6 % zulegte.

Rohöl legt heute um mehr als 2 % zu, wobei WTI-Rohöl die Marke von 70 $ pro Barrel testet. Die US-Rohöllagerbestände fielen mit 1,42 Millionen Barrel etwas stärker als erwartet. Darüber hinaus hofft der Markt auf neue Konjunkturmaßnahmen für die chinesische Wirtschaft und ein beträchtliches Defizit auf dem Ölmarkt im ersten Quartal des nächsten Jahres, da die OPEC+ kürzlich beschlossen hat, das Produktionswachstum zu verzögern.

Gold verzeichnet heute den dritten Tag in Folge einen Anstieg und überschreitet zum ersten Mal seit dem 25. November die Marke von 2.700 $ pro Unze. Der Anstieg des Goldpreises kann mit der größeren Sicherheit in Bezug auf die Zinssenkung der Fed in Verbindung gebracht werden.

Morgen steht eine wichtige Entscheidung der EZB über die Zinssätze an. Derzeit preist der Markt eine Senkung um 25 Basispunkte vollständig ein und eine größere Bewegung nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 4 %. 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.