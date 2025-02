Das war der Handelstag, 13.02.25: Trumps Update zu Vergeltungszöllen trübt Stimmung an der Wall Street nicht 📈

Die US-Indizes schließen die Sitzung im Plus ab. Der Nasdaq (+0,77 %), der S&P500 (+0,42 %), der DJIA (+0,36 %) und der Russell 2000 (+0,25 %) legen zu.

Trotz der beträchtlichen Zuwächse, die wir am Ende der Sitzung am Donnerstag an den Aktienmärkten verzeichneten, hinkt der Kryptowährungssektor hinterher und verzeichnet relativ große Ausverkäufe. Bitcoin verliert derzeit 2 % und Ethereum fast 4,3 %.

NATGAS legt heute um fast 2 % zu, obwohl die US-Lagerbestände des Rohstoffs stärker als erwartet zurückgegangen sind. Es ist jedoch erwähnenswert, dass der Anstieg früher größer war, jetzt aber weitgehend gedeckelt ist.

Gold hielt die psychologische Barriere von 2900 $ pro Unze und durchbrach heute die 2915 $-Marke, wodurch es um 0,5 % zulegte.

Auf dem Devisenmarkt verlor der USD (Dollar Spot Index: -0,34 %) nach dem Bericht von CNBC, dass die wichtigsten Zölle von Donald Trump um einen weiteren Monat (bis April) verschoben werden, den größten Teil seines Wertes. Die stärkste G10-Währung ist heute der Schweizer Franken ( CHFUSD : +0,98 %), dicht gefolgt vom japanischen Yen ( USDJPY : -0,8 %). Der Euro setzt seine Erholung fort und legt gegenüber dem USD um 0,28 % zu ( EURUSD : 1,0413).

Vorläufige Daten aus Großbritannien zeigten ein BIP-Wachstum (1,4 % J/J vs. Prognose: 1,1 %) und eine verbesserte Industrieproduktion (+0,5 % M/M, Prognose: +0,1 %, zuvor: -0,4 %), die besser als erwartet ausfielen. Die besseren Daten beflügelten den Aktienmarkt nicht, stärkten aber das Pfund (GBPUSD: +0,5 %).

Die Verbraucherpreisinflation in der Schweiz fiel im Januar wie erwartet von 0,6 % auf 0,4 %.

Der europäische Markt erlebte eine euphorische Sitzung, die von der Erwartung eines Endes des Krieges in der Ukraine nach den gestrigen Putin-Trump-Gesprächen befeuert wurde. Der deutsche DAX (+2,09 %) verzeichnete Rekordhöhen, während der französische CAC40 (+1,52 %), der italienische FTSE MIB (+1 %), der spanische IBX35 (+0,19 %) und der Schweizer SMI (+1,85 %) ebenfalls im Plus lagen. Im Gegensatz dazu verzeichnete der britische FTSE 100 (-0,5 %) einen Verlust.

US-Präsident Donald Trump kündigte an, dass die Vereinigten Staaten weitere Zölle einführen werden. Länder, die das Mehrwertsteuersystem (MwSt.) anwenden, werden von den Zöllen betroffen sein. Betroffen sein werden voraussichtlich vor allem die Sektoren Automobil, Pharma, Metallurgie und Halbleiter.

Die US-Produzenteninflation bestätigt die Ankündigung der Fed von einem Preisanstieg Ende 2024 und Anfang 2025. Der Erzeugerpreisindex stieg unerwartet auf 3,5 % im Jahresvergleich (Prognose: 3,2 %, zuvor: 3,3 %) und 0,4 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,3 %, zuvor: 0,5 %).

