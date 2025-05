Das war der Handelstag, 13.05.2025 : Rekordinvestitionen Saudi-Arabiens in den USA beflügeln die Wall Street

Die Wall Street steigt weiter , angetrieben von den heutigen Nachrichten über eine Großinvestition Saudi-Arabiens in den Vereinigten Staaten. Die Gesamtinvestition wird voraussichtlich bis zu 600 Milliarden US-Dollar erreichen.

In der ersten Tageshälfte verzeichneten die US-Index-Futures nach den starken Gewinnen vom Vortag einen leichten Rückgang. Die Veröffentlichung des CPI-Berichts für April verbesserte jedoch die Marktstimmung und trug zu einem höheren Handelsstart der Indizes bei. Die Risikobereitschaft wurde durch die oben erwähnte Vereinbarung mit Saudi-Arabien weiter gestützt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt der S&P 500 um 0,85 % im Plus, der Nasdaq 100 gewinnt 1,75 % und der Dow Jones Industrial Average steigt um 0,50 %. Die Gewinne werden eindeutig von Halbleiteraktien angeführt. Zu den größten Gewinnern zählen Nvidia , Broadcom , TSM und AMD .

Der S&P 500 ist im Jahresverlauf nur leicht rückläufig. Der Aufschwung seit dem Tiefstand vom 7. April beträgt nun insgesamt über 22 %.

Der US-Verbraucherpreisindex überraschte die Märkte mit einem geringer als erwarteten Preisanstieg im April. Die Gesamtinflation lag bei 2,3 % im Jahresvergleich, gegenüber den Erwartungen von 2,4 % und den vorherigen 2,4 %. Die Kerninflation entsprach mit 2,8 % im Jahresvergleich den Erwartungen und blieb gegenüber dem Vormonat unverändert.

Nach der Veröffentlichung der Daten gehen die Märkte weiterhin davon aus, dass die Fed im September mit Zinssenkungen beginnen und im Oktober eine zweite und letzte Senkung vornehmen wird.

Nvidia legte heute um bis zu 6 % zu, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen 18.000 Blackwell-Chips an Saudi-Arabien liefern wird. Die Rechenzentren bleiben jedoch unter US-Aufsicht, um Datenlecks nach China zu verhindern. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens stieg wieder auf über 3 Billionen US-Dollar.

Der Deal mit Saudi-Arabien umfasst auch den Kauf von Militärgütern im Wert von 142 Milliarden US-Dollar.

Coinbase legte heute um 21 % zu, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen am 19. März in den S&P 500 Index aufgenommen wird. Das Unternehmen erfüllte die strengen Kriterien der nachhaltigen Rentabilität und hohen Liquidität. Mit der Aufnahme ist zum ersten Mal eine Kryptowährungsbörse in einen so renommierten Index aufgenommen worden, was eine starke Nachfrage nach passiven Fonds auslöste.

Rohöl setzt seine Rally fort, WTI stieg heute um etwa 2,5 %. Dies ist auf die Rallye an der Wall Street und Trumps Ankündigung zurückzuführen, dass er die Ölexporte des Iran stoppen will, wodurch das weltweite Angebot sinken würde.

Kakao erreicht heute 10.000 USD pro Tonne – zum ersten Mal seit Februar – aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Angebots trotz unsicherer Nachfrage.

Die Weizenpreise brechen ein, nachdem der gestrige WASDE-Bericht deutlich höhere Produktionsprognosen für die USA und weltweit veröffentlicht hat.

Nach einer kurzen Korrektur gestern sind die Kryptowährungen wieder im Plus. Die Nachfrage konzentriert sich heute auf Etheruem (+4,40 %) und kleinere Projekte. Bitcoin steigt um 1,1 % auf 104.000 USD.

