Das war der Handelstag, 14.04.2025: Tech-Tarifpause lässt Markt wieder hoffen

Technologieaktien erholten sich, nachdem Trump die Einfuhrzölle auf Smartphones, Computer und andere Elektronikgeräte ausgesetzt hatte, obwohl er warnte, dass die Aussetzung nur vorübergehend sei und innerhalb einer Woche neue Zölle auf Halbleiter angekündigt werden könnten. Der Nasdaq 100 legte um 0,38 % zu, der S&P 500 stieg um 0,78 % und der Dow Jones 30 um 0,68 %.

Die Ölmärkte schwankten, wobei WTI beim Trading bei fast 61 $ pro Barrel und Brent bei unter 65 $ lag, gefangen zwischen Trumps vorübergehenden Zollbefreiungen und der Aussicht auf erhöhte iranische Rohölexporte nach „konstruktiven“ Atomgesprächen im Oman.

Die Inflationserwartungen steigen, da die Amerikaner nun mit einer Inflation von 3,6 % im nächsten Jahr rechnen (gegenüber 3,1 %), wie aus der Umfrage der New Yorker Fed zu den Verbrauchererwartungen hervorgeht, und damit ein Niveau erreichen, das seit Oktober 2023 nicht mehr erreicht wurde.

Fed-Mitglied Waller warnt vor den Auswirkungen der Zölle und bezeichnet die neue Politik als „einen der größten Schocks für die US-Wirtschaft seit Jahrzehnten“. Er geht davon aus, dass die Inflation bei einem durchschnittlichen Zollsatz von derzeit 25 % einen Höchststand von fast 5 % erreichen könnte, was möglicherweise frühere und tiefere Zinssenkungen erforderlich macht, wenn es zu einer Konjunkturabschwächung kommt.

WSJ: Bessent will Handelsabkommen mit Großbritannien, Australien und Südkorea priorisieren.

Dollar schwächt sich auf Sechsmonatstief ab, wobei der USDIDX seit Jahresbeginn um 8,29 % gefallen ist und auf den größten jährlichen Rückgang seit 2017 zusteuert, da sich die Händler angesichts der handelspolitischen Unsicherheit auf eine weitere Abschwächung einstellen.

Goldman Sachs meldete starke Gewinne im ersten Quartal mit einem Anstieg des Nettogewinns um 15 %, der auf Rekordumsätze mit Aktien zurückzuführen ist, da die Händler von der Marktvolatilität profitierten.

Die Zuflüsse in chinesische Gold-ETFs steigen und übertreffen in nur elf Tagen im April alle Zuflüsse des ersten Quartals (29,1 metrische Tonnen) und übertreffen die Zuflüsse in US-börsennotierte Fonds (27,8 Tonnen), während Gold ein Rekordhoch von 3.245,42 $ pro Unze erreicht.

Nvidia kündigt einen großen Produktionsschub in den USA an und verpflichtet sich, KI-Chips in Arizona zu produzieren und Supercomputer in Texas zu bauen. Das Unternehmen plant, innerhalb von vier Jahren bis zu einer halben Billion Dollar in die heimische KI-Infrastruktur zu investieren.

LVMH meldet enttäuschende Ergebnisse für das erste Quartal mit einem organischen Umsatzrückgang von 3 % auf 20,31 Milliarden Euro, während ein Wachstum von 2 % erwartet wurde. Dies führte zu einem Rückgang der Aktie, da das wichtige Segment Mode und Lederwaren um 5 % zurückging.

Intel verkauft Mehrheitsbeteiligung an Altera und stimmt zu, 51 % seines Geschäfts mit programmierbaren Chips für 4,46 Milliarden US-Dollar an Silver Lake zu veräußern, was Altera mit 8,75 Milliarden US-Dollar bewertet – fast die Hälfte dessen, was Intel 2015 gezahlt hat –, während der neue CEO Lip-Bu Tan daran arbeitet, den angeschlagenen Chiphersteller zu sanieren.