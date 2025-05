Das war der Handelstag, 14.05.2025: Erdgas und Gold geben nach, Nasdaq 100 verzeichnet größte Gewinne an der Wall Street

Die europäischen Indizes, darunter der DAX und der FTSE , schlossen den Handelstag leicht im Minus. Die Stimmung an der Warschauer Börse war etwas schwächer, aber der WIG20 gab nur um 0,6 % nach und bewegt sich weiterhin nahe den lokalen Höchstständen.

Die US-Indizes verzeichnen moderate Gewinne, wobei der Nasdaq 100 um fast 0,5 % zulegt. Die Aktien von Rigetti Computing steigen nach den Ergebnissen des ersten Quartals um fast 17 %, in dem das Quantencomputerunternehmen trotz eines operativen Verlusts von über 20 Millionen US-Dollar einen Nettogewinn von über 42 Millionen US-Dollar vermeldete. Nasdaq 100 Chart Daily Die Aktien von Super Micro Computer (SMCI.US) , die auf der Welle des anhaltenden „AI-Bullenmarktes“ reiten, erholen sich dank eines 20-Milliarden-Dollar-Deals mit Saudi-Arabien um mehr als 17 %. Unter den Large-Cap-Technologiewerten sind Nvidia und Alphabet mit einem Plus von rund 4 % die größten Gewinner. Starke Gewinne verzeichnen auch Tesla und die in Singapur ansässige Sea Ltd, die von soliden Finanzergebnissen profitieren.

Gold gibt um mehr als 2 % nach, da die globalen Handelsspannungen nachlassen, die Auswirkungen der „Trump-Deals“ spürbar werden und in einem Umfeld weiterhin hoher Renditen Gewinnmitnahmen einsetzten. Angesichts der sinkenden Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA gerät die Nachfrage nach traditionellen sicheren Anlagen unter Druck. Auch Silber verliert fast 2 %.

Der US-Dollar verzeichnet eine gemischte Sitzung. Das EURUSD -Paar gab einen Teil seiner früheren Gewinne wieder ab, nachdem Presseberichte darauf hindeuteten, dass die US-Regierung keine Klauseln zur Schwächung des Dollars in die derzeit verhandelten Handelsabkommen aufnehmen wird.

Die Fed-Mitglieder Goolsbee und Jefferson signalisierten eine vorsichtige Haltung hinsichtlich der Beibehaltung der aktuellen geldpolitischen Ausrichtung der Fed und deuteten an, dass der durch Zölle bedingte Inflationsdruck vorübergehend sein könnte, während sich das Wirtschaftswachstum verlangsamen könnte, obwohl sich die Gesamtlage verbessert hat.

NATGAS ist aufgrund niedrigerer Nachfrageprognosen um fast 4 % gefallen, und auch Rohöl notiert leicht schwächer. Unter den Agrarrohstoffen verzeichneten Kaffee und Baumwolle die stärksten Verluste.

Donald Trump kündigte an, dass die Märkte heute mit neuen Informationen zu den Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland rechnen können, obwohl der endgültige Ausgang der Verhandlungen in Istanbul höchst ungewiss erscheint. Medienberichten zufolge wird weder Putin noch Lawrow persönlich anwesend sein. Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

