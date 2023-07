Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages

Tops & Flops and den Börsen

Aktien, Indizes & Rohstoffe des Tages

Die Wall Street gibt einen Großteil der anfänglichen Rallye auf, die durch besser als erwartete Ergebnisse der großen US-Banken ausgelöst wurde. Der Russell 2000 Index verliert 0,93%, der Nasdaq gewinnt 0,1% und der S&P 500 gewinnt 0,15%. Der Dow Jones war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung mit einem Zuwachs von 0,4% der beste Wert.

Die US Banken legten dank hoher Zinss√§tze eine bessere Performance vor. In der kommenden Woche werden die Finanzunternehmen weiterhin ihre Ergebnisse ver√∂ffentlichen. Dar√ľber hinaus werden wir unter anderem Berichte von Tesla, Netflix und IBM h√∂ren.

Die UoM-Daten √ľberraschen in zweierlei Hinsicht: eine Verbesserung der Verbraucherstimmung, aber auch ein Wiederanstieg der Inflationserwartungen, was im Hinblick auf die Fed-Entscheidung kein sehr gutes Zeichen ist. Andererseits geht die Fed selbst davon aus, dass die Inflation im n√§chsten Jahr ziemlich flach sein k√∂nnte.¬†

Die Aktien von AT&T (ATT.US) sinken auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren, nachdem JP Morgan ihre Empfehlung herabgestuft hat, da sie einen wachsenden Wettbewerb um das Unternehmen sehen.

Ericcson (ERICB.SE) und Nokia (NOKIA.FI) waren heute nach einer Gewinnwarnung und der Ver√∂ffentlichung schwacher Ergebnisse von Ericcson Gegenstand einer gedr√ľckten Stimmung.

WTI- und Brent-Rohöl sind heute um mehr als 2% gesunken und haben damit eine dreitägige Aufwärtsspirale unterbrochen. Der Anstieg stoppte genau an der vom exponentiellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (EMA 200) gesetzten Grenze. 

Auch der Goldpreis konnte seine Gewinne nicht weiter ausbauen, obwohl sich EURUSD √ľber 1,12 hielt.

Die Entscheidung des US-Bundesgerichts, dass XRP-Tokens keine Wertpapiere darstellen, f√ľhrte zu einer rasanten Rallye bei Ripple, XRP. Er liegt jetzt rund 70% h√∂her als vor der Entscheidung. Analysten sch√§tzen, ob Coinbase (COIN.US) und Binance (BINANCECOIN), die ebenfalls unter dem Druck der US-Regulierungsbeh√∂rden stehen, ein √§hnliches positives Schicksal bevorstehen k√∂nnte.

 

ABSTIMMEN - GEWINNEN - BROKERVERGLEICH WAHL 2023

Machen Sie mit bei der Wahl von Brokervergleich!  XTB setzt auf IHRE Stimme!

Hier Abstimmen ¬†- und mit etwas Gl√ľck gewinnen. Der Veranstalter verlost unter allen Teilnehmern ein Apple iPad PRO, ein Apple iPhone 14 und vieles mehr.

¬†- und mit etwas Gl√ľck gewinnen. Der Veranstalter verlost unter allen Teilnehmern ein Apple iPad PRO, ein Apple iPhone 14 und vieles mehr. Viele Gr√ľnde sprechen f√ľr die Wahl von XTB:¬†Unsere BESTE Trading App f√ľr Deutschland; die ECHTE¬†Aktien-Flatrate, deutsche & US¬†Aktien¬†kommissionsfrei handeln (bis 100.000 EUR/Monat) und unser BESTES Index-Handelsangebot f√ľr den deutschen Leitindex: DURCHGEHEND kommissionsfreier Handel in der langen Handelszeit von 08 bis 22 Uhr!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.