Das war der Handelstag, 14.12.2023 🔴 Die hawkische EZB und die dovish Fed haben den EURUSD auf 1,10 katapultiert

Wall Street-Indizes setzen ihre Gewinne nach der FOMC-Sitzung heute fort, wobei der Nasdaq-100 und der Dow Jones auf Allzeithochs steigen. Der S&P 500 legt um 0,6% zu, der Dow Jones und der Nasdaq handeln 0,5% höher, während der Small-Cap Russell 2000 um 3% zulegt. Europäische Börsenindizes beendeten den heutigen Handel höher - der französische CAC40 gewann 0,6%, der britische FTSE 100 stieg um 1,3%, während der italienische FTSE MIB um 0,2% zulegte und der spanische Ibex um 0,7% stieg. Der deutsche DAX war mit einem Rückgang von 0,1% das Schlusslicht. Die Schweizerische Nationalbank beließ die Zinssätze bei 1,75%, wie es den Markterwartungen entsprach. Die SNB deutete an, dass sie sich möglicherweise an Devisenmarktinterventionen beteiligen könnte, die darauf abzielen, den CHF zu unterstützen, anstatt wie zuvor auf Schwächung zu fokussieren. Die Norges Bank erhöhte heute überraschend den Zinssatz um 25 Basispunkte auf 4,50%. Die NOK stieg, aber es wurde gesagt, dass dies wahrscheinlich die letzte Erhöhung des Zyklus ist und die Zinssätze für einige Zeit auf hohem Niveau bleiben werden. Die Bank of England beließ die Zinssätze bei 5,25%, dem höchsten Stand seit 15 Jahren. Die Entscheidung entsprach den Erwartungen. Das GBP legte zu, als der BoE-Gouverneur Bailey kaltes Wasser auf die Erwartungen des Marktes an Zinssenkungen goss. Die Europäische Zentralbank beließ die Zinssätze unverändert und senkte die Inflationsprognosen für 2023 und 2024. Der EUR stieg, als die EZB-Präsidentin Lagarde sagte, dass überhaupt keine Zinssenkungen diskutiert wurden. SEC-Vorsitzender Gensler sagte, die SEC prüfe immer noch zwischen 8 und 12 Spot-Bitcoin-ETFs, lehnte es jedoch ab zu sagen, ob ein Spot-Bitcoin-ETF grünes Licht erhalten wird. Die Einzelhandelsumsätze in den USA stiegen im November um 0,3% MoM (erwartet -0,1% MoM), während die Umsätze ohne Autos um 0,2% MoM höher waren (erwartet -0,1% MoM). Die US-Arbeitslosenanträge beliefen sich auf 202.000 (erwartet 222.000), während die fortgesetzten Ansprüche von 1,861 Millionen auf 1,876 Millionen stiegen (erwartet 1,879 Millionen). Die US-Unternehmensbestände fielen im Oktober um 0,1% MoM (erwartet 0,0% MoM). Der EIA-Bericht deutete auf einen Rückgang der US-Erdgasbestände um 55 Milliarden Kubikfuß hin, leicht weniger als die erwarteten 60 Milliarden Kubikfuß. Erdgas gab nach der Veröffentlichung leicht nach. Kryptowährungen werden heute höher gehandelt - Bitcoin gewinnt 0,5%, Ethereum legt um 2% zu, während Dogecoin um 2,4% steigt. Brent legt fast 4% zu und setzt die Erholungsrallye fort, die nach einem Test der Unterstützungszone bei $72,50 gestartet wurde. Edelmetalle profitieren von der nach der FOMC-Sitzung schwächeren USD - Gold gewinnt 0,5%, Silber springt um 1,7% und Platin legt um 2,5% zu. Palladium steigt um mehr als 10%. GBP und EUR sind die besten Performer unter den G10-Währungen, während USD und JPY am meisten hinterherhinken. EURUSD stieg in den Bereich von 1,10, angetrieben durch die hawkishe EZB und die dovish FOMC-Sitzung. Quellen: xStation5 von XTB

