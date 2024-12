Das war der Handelstag, 16.12.24: Globale Märkte erholen sich, angeführt von Technologie und Kryptowährungen, gemischte Wirtschaftssignale

Die US-Indizes liegen am Montag alle im grünen Bereich. Der Nasdaq 100 führt mit einem Aufschwung von 1,23 %, gefolgt vom Russell 2000 (+0,83 %) und dem S&P500 (+0,53 %). Der Dow Jones notiert derzeit unverändert.

Der Nasdaq 100 kündigte mit Wirkung zum 23. Dezember größere Indexänderungen an, wobei MicroStrategy (MSTR.US) , Palantir Technologies (PLTR.US) und Axon Enterprise (AXON.US) in den Index aufgenommen werden. Die Neuzugänge werden Moderna (MRNA.US) , Super Micro Computer (SMCI.US) und Illumina (ILMN.US) ersetzen, wobei Bloomberg Intelligence die ETF-bezogene Handelsaktivität auf mindestens 22 Milliarden US-Dollar schätzt. Broadcom Inc. (AVGO) setzt seine Rallye fort und legt heute um mehr als 10 % zu.

Die Einkaufsmanagerindizes für die USA fielen gemischt aus und stützten den EURUSD vor der Zinsentscheidung des FOMC etwas. Laut S&P Global wuchs der Dienstleistungssektor im Dezember deutlich (58,5, erwartet: 55,7, zuvor: 56,1) und erreichte ein Dreijahreshoch. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe hingegen schrumpfte leicht (48,3, erwartet: 49,4, zuvor: 49,7), was die Hoffnungen auf eine Erholung des Sektors aufschob. Der NY Empire State Manufacturing Index für November fiel niedriger aus als erwartet: tatsächlich 0,2; prognostiziert 10; zuvor 31,2

Die europäischen Märkte schlossen tiefrot, nachdem die Einzelhandelsumsätze in China niedriger als erwartet ausfielen und die PMI-Werte nicht überzeugten. Der französische CAC40 verlor am meisten (-0,71 %), gefolgt vom britischen FTSE 100 (-0,46 %), dem deutschen DAX (-0,45) und dem italienischen FTSE MIB (-0,43 %). Der Schweizer SMI notiert unverändert, während der spanische IBX35 der einzige sichtbare Gewinner bleibt (+0,23 %).

Kakao-Futures ( COCOA : +3,7 %) erreichen neue Rekordhöhen, da die Unsicherheit über die zukünftige Produktion zunimmt. Die Erntesaison 2023/2024 brachte aufgrund eines starken Produktionsrückgangs in westafrikanischen Ländern das größte Defizit in der Geschichte.

Die Rohstoffpreise tendieren heute niedriger, wobei NATGAS 2,5 % verlor, da die US-Lagerbestände deutlich über dem 5-Jahres-Durchschnitt lagen. Öl WTI wird bei etwa 70,31 $ gehandelt, Brent bei 73,95 $.

Der Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen in der Eurozone stieg auf 51,4 (erwartet und zuvor: 49,5), was auf eine überraschende Erholung des Sektors in Deutschland zurückzuführen ist. Die Fertigung bleibt weiterhin träge und verharrt auf dem zuvor enttäuschenden Niveau von 45,2.

Das Britische Pfund (GBP) erweist sich mit konstanten Gewinnen von etwa 0,5–0,7 % bei mehreren Währungspaaren als die Währung mit der stärksten Performance, während der Japanische Yen (JPY) mit konstanten Verlusten von etwa -0,5 % gegenüber seinen Hauptgegenstücken als die schwächste Währung hervorsticht. Der US-Dollar (USD) zeigt eine gemischte Performance, scheint aber im Allgemeinen leicht negativ zu sein, während der Euro (EUR) relativ stabil ist und leichte positive Bewegungen um 0,1-0,2 % aufweist, was ihn in die Mitte des Feldes zwischen dem starken GBP und dem schwachen JPY positioniert.

Kryptowährungen erholen sich am Montag, wobei Bitcoin die beispiellose Marke von 107.000 erreicht (+4,6 %). Ethereum gewinnt 5,15 %, Chainlink legt um 3,8 % zu und Dogecoin gewinnt 2,3 %. Auf die direkte Frage nach einer strategischen Bitcoin-Reserve in den USA antwortete Trump, er gehe davon aus, dass eine solche eingerichtet werde. Derzeit halten die nationalen Regierungen etwa 2,2 % aller BTC; davon halten die Vereinigten Staaten mit mehr als 200.000 die meisten. 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

