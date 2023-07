Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages

Am heutigen Montag herrscht eine gemischte Stimmung an den weltweiten Aktienmärkten vor: Ein Rückschlag in Europa und Gewinne in den USA.

Heute gab es keine wichtigen Makrodaten, so dass die Volatilität an den wichtigsten Märkten moderat war.

Die wichtigsten Aktienindizes auf dem Alten Kontinent schlossen niedriger. Der Dax verlor 0,23%, der Londoner FTSE 100 gab um 0,38% nach, während der französische CAC40 sogar um 1,12% fiel.

An der Wall Street war der Russell 2000 mit einem Plus von über 1% der beste Wert, während der Nasdaq um 0,7%, der Dow Jones und der S&P 500 um 0,24% bzw. 0,3% zulegten.

Der NY Empire State Index aus den USA verzeichnete einen Rückgang von 6,6 Punkten auf 1,1 Punkte, wobei ein Rückgang auf -4,3 Punkte erwartet wurde.

Die Saison für die Veröffentlichung von Quartalsergebnissen nimmt an Fahrt auf, da in dieser Woche eine Reihe von Berichten wichtiger US-Unternehmen veröffentlicht werden. Die Ergebnisse werden von den Anlegern aufmerksam verfolgt und könnten die Stimmung an den Aktienmärkten in den kommenden Tagen beeinflussen.

Der Devisenmarkt: Der Kanadische Dollar entwickelte sich am Montag am besten, während der Neuseeländische Dollar am stärksten verlor.

Das Hauptwährungspaar EURUSD wird in der Nähe der in der letzten Woche erreichten Höchststände gehandelt.

Der Ölmarkt erlebte einen Rückschlag, wobei die Notierungen für WTI- und BRENT-Rohöl (OIL) um mehr als 1,5 % zurückgingen.

Der Markt für Kryptowährungen bleibt in der Konsolidierung. Die Bitcoin-Notierungen befinden sich in einer Spanne zwischen dem Widerstand bei 31.400 $ und der Unterstützung bei 29.600 $.

Die chinesischen Wirtschaftsindikatoren zeigten ein unter den Prognosen liegendes Wachstum der Industrieproduktion und der Einzelhandelsumsätze, während die Arbeitslosigkeit stabil blieb. Das chinesische Statistikamt räumte ein, dass sich die wirtschaftlichen Bedingungen im Land verbessern, nannte jedoch komplexe globale politische und wirtschaftliche Faktoren als Herausforderungen.

Chinas Industrieproduktion wuchs (laut der offiziellen chinesichen Statistik) im Jahresvergleich um 4,4% und lag damit über den Prognosen von 2,5% und den zuvor prognostizierten 3,5%.

Die chinesische Arbeitslosenquote blieb bei 5,2% und entsprach damit den Prognosen und der vorherigen Quote.

Das jährliche BIP-Wachstum in China lag bei 6,3% und damit unter der Prognose von 7,1%, aber über der vorherigen Rate von 4,5%.

Das jährliche Wachstum der Einzelhandelsumsätze in China lag bei 3,1% und damit leicht unter der Prognose von 3,3% und deutlich unter der vorherigen Rate von 12,7%.

Die OIL.WTI-Notierungen testen die untere Begrenzung des Aufwärtskanals. Wird die Untergrenze durchbrochen, sind Rückgänge in Richtung der 38,2 %- oder 50 %-Fibo-Maßnahmen möglich. Quelle: xStation5 von XTB

