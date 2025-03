Die Wall Street erlebte eine zweitägige Erholung, als der Verkauf in großen Technologieunternehmen wieder aufgenommen wurde. Der S&P 500 fiel um 1,25 %, der Nasdaq 100 um 1,79 % und der Dow Jones um 0,85 %.

Die „Magnificent 7“-Tech-Megakapitalisierungen erreichten mit einem Rückgang der Gruppe um 2,3 % ihren niedrigsten Stand seit September. Meta Platforms war die letzte dieser Aktien, die für das Jahr ins Minus rutschte, während Tesla um 4,5 % sank.

Laut der jüngsten Umfrage der Bank of America haben Investoren ihre Bestände an US-Aktien so stark wie nie zuvor reduziert, während die Bargeldbestände sprunghaft anstiegen, was auf eine wachsende Vorsicht in Bezug auf Wachstumsprognosen und KI-Anlagerenditen hindeutet.

Es wird erwartet, dass die Federal Reserve die Zinsen auf ihrer Sitzung am Mittwoch stabil hält, wobei sich die Märkte auf aktualisierte Wirtschaftsprognosen und die Kommentare des Vorsitzenden Powell zu den Auswirkungen der Handelspolitik von Trump auf Inflation und Wachstum konzentrieren werden.

In Unternehmensnachrichten stimmte die Google-Muttergesellschaft Alphabet der Übernahme des Cybersicherheitsunternehmens Wiz für 32 Milliarden Dollar in Bar zu, ein Deal, der den kartellrechtlichen Ansatz der Trump-Administration bei Big-Tech-Übernahmen auf die Probe stellen wird.

Die europäischen Märkte legten zu, wobei deutsche Aktien Rekordhöhen erreichten, nachdem der Gesetzgeber ein wegweisendes Ausgabenpaket verabschiedet hatte, das einen 500 Milliarden Euro schweren Infrastrukturfonds und höhere Verteidigungsausgaben vorsieht.

Auf dem Devisenmarkt legte der EURUSD um weitere 0,2 % zu und erholte sich von einem starken Intraday-Rückgang nach dem Trump-Putin-Telefonat. Der kanadische Dollar legte aufgrund der über den Erwartungen liegenden VPI-Daten zu (USDCAD: -0,18 %). Der japanische Yen stieg vor der geldpolitischen Entscheidung der BoJ leicht an (USDJPY: -0,05 %). Die stärksten G10-Währungen sind heute der Schweizer Franken (USDCHF: -0,5 %) und die schwedische Krone (USDSEK: -0,5 %).

Gold erreichte einen neuen Rekord und stieg um 1,1 % auf 3.034,46 $ pro Unze, da Investoren angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit nach sicheren Anlagen suchen.

Bitcoin fiel um 2,5 % auf 81.874,23 $ und Ethereum um 2,6 % auf 1.884,69 $ und machte damit frühere Gewinne zunichte, da ETFs die längste Serie wöchentlicher Nettoabflüsse verzeichneten.

An der geopolitischen Front unterstützte Putin Trumps Idee eines 30-tägigen Waffenstillstands in Bezug auf Energieanlagen in Russland und der Ukraine und plante, umfassendere Friedensgespräche einzuleiten. Dennoch hat sich der russische Präsident zu nichts verpflichtet.

Die SEC unter dem amtierenden Vorsitzenden Mark Uyeda setzt die Umsetzung weitreichender Änderungen fort, darunter die Lockerung der Vorschriften für Kryptowährungen, die Verlängerung von Compliance-Fristen und die Rücknahme mehrerer Initiativen aus der Biden-Ära. SO SEHEN SIEGER AUS! Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen AUSGEZEICHNET Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne:

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.