Die Wall Street profitiert von den hohen Erwartungen der Anleger im Hinblick auf die Quartalsergebnisse der Unternehmen.

Der S&P 500 steigt derzeit um 0,25 % auf 4565 Punkte, der Nasdaq 100 notiert unverändert bei 15845 Punkten, und der Russell 2000 steigt um 1,30%. Die Wall Street-Indizes bewegen sich auf Rekordniveau und halten ihre Jahreshöchststände.

Die Apple-Aktien legen zu und erreichen historische H√∂chstst√§nde, nachdem das Unternehmen sein neues generatives Modell f√ľr k√ľnstliche Intelligenz angek√ľndigt hat. Das Unternehmen erkl√§rte, dass es derzeit seine Strategie in diesem Segment aufbaut und das Modell f√ľr interne Zwecke verwendet wird. Die Marktkapitalisierung von Apple erreicht heute 3,06 Billionen Dollar.

Die Daten aus dem US Immobiliensektor, einschließlich der Baubeginne und Baugenehmigungen, zeigen eine leicht schwächere Verfassung des amerikanischen Immobilienmarktes, was mit höheren Zinsen verbunden ist.

Aus dem Bericht der Energy Information Administration (EIA) geht hervor, dass die Ver√§nderung der √Ėlvorr√§te -0,71 Millionen Barrel betrug, was weniger als die erwarteten -2,2 Millionen Barrel und deutlich weniger als das vorherige Ergebnis von 5,95 Millionen Barrel ist.

Die Inflation im Vereinigten K√∂nigreich sank im Juni auf 7,9% gegen√ľber 8,2% im Vorjahr und 8,7% im Vormonat.

Goldman Sachs gab seine Ergebnisse f√ľr das zweite Quartal 2023 bekannt, die die Erwartungen nicht erf√ľllten. Der Gewinn sank auf 1,07 Milliarden Dollar oder 3,08 Dollar pro Aktie, verglichen mit 2,79 Milliarden Dollar oder 7,73 Dollar pro Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Ergebnisse von Goldman Sachs waren erwartet worden, nachdem andere Banken gute Ergebnisse veröffentlicht hatten, wobei das Investmentsegment (der Hauptbereich von Goldman Sachs) am schwächsten war.

Die Autoverk√§ufe in Europa setzen ihren Aufw√§rtstrend fort. Nach Angaben des Verbands der europ√§ischen Automobilhersteller stiegen die Neuzulassungen im Juni um 19% auf 1,27 Millionen Fahrzeuge, wobei 55% des Zuwachses auf Elektroautos entfielen. Bei den Dieselfahrzeugen hingegen war ein R√ľckgang von fast 10% zu verzeichnen.

Die Aktien von Kering (KER.FR), dem Eigent√ľmer von Gucci, Yves Saint Laurent und Balenciaga, steigen zu Beginn der Sitzung um √ľber 6,5%, nachdem der CEO des Unternehmens zur√ľckgetreten ist. Dieser Wechsel soll die Gesch√§fte der Gruppe wiederbeleben.

Der Kanadische Dollar (CAD) gehört heute zu den stärkeren Währungen, aber auch der US-Dollar legt zu. Das Währungspaar EURUSD fällt unter die Marke von 1,12.

Energierohstoffe legen heute zu, wobei LSGASOIL mit einem Plus von 1,8% die Zuw√§chse anf√ľhrt. Brent-√Ėl-Kontrakte werden leicht √ľber 80 $ pro Barrel gehandelt.

Kryptowährungen handeln unverändert, wobei Bitcoin BTC knapp unter der Marke von 30.000 $ und Ethereum ETH bei 1.900 $ verharrt. Ripple XRP gewinnt jedoch wieder an Fahrt und sein Preis steigt auf etwa 0,80 $-Cent.

Der GBPUSD-Kurs verzeichnete nach den Inflationsdaten aus Gro√übritannien einen deutlichen R√ľckgang. Das W√§hrungspaar fand jedoch Unterst√ľtzung bei 1,2890, die sich aus der 1:1-Geometrie und dem gleitenden Durchschnitt EMA100 ergibt. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB

 

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.