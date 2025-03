Das war der Handelstag, 21.03.2025: Tech-Aktien erholen sich, Dollar dominiert, Gold gibt nach

Die US-Indizes haben die Verluste vom heutigen Eröffnungstag größtenteils wieder aufgeholt. Der Nasdaq verzeichnet ein flaches Trading, der DJIA ist um 0,1 % gesunken, der S&P 500 um 0,3 % und der Russell 2000 am stärksten (-0,5 %). Der Angstindex VIX ist heute um fast 1,3 % gestiegen.

Donald Trump hat „Flexibilität“ in Bezug auf die für Anfang April geplanten Vergeltungszölle angekündigt.

John Williams von der Fed sieht keine Risiken für Unsicherheiten bei den Inflationserwartungen in den USA und bezeichnet die neuesten Daten der University of Michigan als Ausreißer.

Die Aktien von Boeing (BA.US) sind um mehr als 5 % gestiegen, nachdem das Unternehmen einen strategischen Pentagon-Vertrag für den neuen US-Kampfjet F-47 im Wert von 20 Milliarden US-Dollar erhalten hat.

Die heutige Sitzung an der Wall Street bringt einen weiteren Versuch, die Stimmung rund um Tesla (TSLA.US) zu verbessern. Die Aktien des Unternehmens erholen sich heute um 4 %, nachdem die US-Indizes nach Trumps Äußerungen ihre Verluste wieder wettgemacht haben.

Europa schloss die Woche mit Rückgängen ab. Fast alle Indizes auf dem alten Kontinent verzeichneten Korrekturen (Deutscher DAX : -0,47 %, Französischer CAC40 : -0,63 %, Britischer FTSE 100 : -0,63 %, Italienischer FTSE MIB : -0,39 %, Schweizer SMI : -0,17 %), mit Ausnahme des Spanischen IBX35 , der um 0,33 % zulegte.

„Alles deutet auf eine weitere Zinssenkung im April hin“, kommentierte Yannis Stournaras, einer der gemäßigten Mitglieder der EZB.

Die Aktien der International Airlines Group (IAG.UK) fielen heute um fast 2 %, nachdem der Flughafen Heathrow aufgrund eines Brandes in einem Umspannwerk, das den Flughafen mit Strom versorgt, den Flugverkehr für den gesamten Tag einstellen musste.

Gold und andere Edelmetalle verlieren heute deutlich an Wert, da der Triple Witching Day die Volatilität (Trading-Volumen) erhöht und nach einer starken Q1-Rallye zu Gewinnmitnahmen ermutigt.

Die Brend- und WTI-Rohöl-Futures steigen heute leicht an (0,21 % bzw. 0,29), während der NATGAS-Kontrakt um 0,7 % nachgibt.

Der Markt für Devisen wurde heute vom US-Dollar dominiert, der gegenüber fast allen G10-Währungen an Wert gewann ( USDIDX : +0,26 %). Die größten Abwertungen wurden bei den Währungen der Antipoden beobachtet ( AUDUSD : -0,43 %, NZDUSD : -0,38 %), gefolgt vom britischen Pfund ( GBPUSD : -0,34 %) und dem japanischen Yen ( USDJPY : +0,32 %). EURUSD ist den dritten Tag in Folge rückläufig (-0,26 %) und fällt auf 1,0823.

