Das war der Handelstag, 22.04.2025: Wall Street und Kryptowährungen erholen sich, während Gold und EURUSD einbrechen

Die Stimmung an den US-Aktienmärkten deutet nach den gestrigen Verlusten auf eine solide Erholung hin. Der S&P 500 Index liegt um 1,5 % im Plus, der Nasdaq 100 steigt um über 1,7 %. Die Tesla-Aktie legt vor der Veröffentlichung der Finanzergebnisse des Unternehmens nach US-Börsenschluss um mehr als 3 % zu. Unter den Big-Tech-Aktien legen Apple , Amazon und Meta Platforms um 3 bis 3,5 % zu.

Neben den US-Indizes steigen auch die Futures auf asiatische Leitindizes um rund 2 %, wobei JP225 und CHN.cash Gewinne verzeichnen. In Europa fallen die Zuwächse etwas geringer aus, aber der DAX schloss dank der höheren Eröffnung der US-Börsen mit einem Plus von 0,4 %.

Der Richmond Fed-Index für das verarbeitende Gewerbe für April lag deutlich unter den Erwartungen (-13, Prognose: -6, zuvor: -4) und machte damit die Verbesserung aus dem letzten Quartal zunichte. Auch die Stimmung im Dienstleistungssektor verschlechterte sich (-7, zuvor: -4). Der EURUSD ist um fast 0,6 % gefallen, da Anleger nach Ostern wieder US-Vermögenswerte einschließlich des US-Dollars kaufen.

Fed-Mitglied Kashkari erklärte unter Berufung auf eine Analyse der jüngsten Daten, dass er von einer zurückhaltenden zu einer eher hawkischen Haltung wechsle. Er schätzte ein, dass die USA ihren Status als bester Investitionsstandort verlieren könnten, wenn sie ihr Handelsdefizit mit anderen Ländern nicht abbauen. Allerdings sei noch ungewiss, ob dies geschehen werde.

Außerdem signalisierte Kashkari: „Wir erleben den stärksten Vertrauensverlust seit März 2020. Steigende Anleiherenditen und ein schwächerer Dollar deuten darauf hin, dass globale Investoren ihre Anlagepräferenzen überdenken.“

„Wir sehen keine Rezession in der Eurozone“, sagte Christine Lagarde heute. Laut der EZB-Präsidentin wird die Inflation in der Eurozone in diesem Jahr wieder auf das Ziel von 2 % zurückkehren, und die Auswirkungen der Zölle auf die Preisdynamik seien weiterhin schwer einzuschätzen. Allerdings belasten die Zölle die Wachstumsaussichten.

Auf dem Devisenmarkt sehen wir eine Stabilisierung des US-Dollars, der gegenüber fast allen G10-Währungen (USDIDX: +0,5 %) wieder zulegt. Eine Ausnahme bildet der kanadische Dollar (USDCAD: -0,17 %), der angesichts der Äußerungen von Premierminister Carney, dass Kanada wieder einen Haushaltsüberschuss erzielen werde, wenn die Liberalen die bevorstehenden Wahlen gewinnen, zulegt. Der Schweizer Franken (USDCHF: +1,05 %) verzeichnet die stärkste Korrektur.

Der Internationale Währungsfonds hat seine Prognose für das US-BIP für 2025 von zuvor 2,7 % auf 1,8 % gesenkt. Er wies darauf hin, dass das Risiko einer Rezession in diesem Jahr auf rund 40 % gestiegen ist, gegenüber 27 % im Oktober 2024, obwohl dies kein vorprogrammiertes Szenario ist.

Der kanadische Rohstoffpreisindex (RMPI) fiel im März um -1 % gegenüber dem Vormonat, gegenüber den Erwartungen von 0,1 % und 0,3 % zuvor (4,7 % gegenüber dem Vorjahr gegenüber 4,9 % zuvor).

Das Währungspaar USDSEK testete ein Dreijahres-Tief, nachdem die schwedischen Daten für März (saisonbereinigt) eine unerwartet niedrige Arbeitslosenquote von 8,1 % gegenüber den Prognosen von 8,7 % und 8,9 % zuvor zeigten.

Der Ölpreis fiel leicht, nachdem Berichte der Financial Times darauf hindeuteten, dass Wladimir Putin bereit ist, der Ukraine Frieden anzubieten, indem er die Grenzen entlang der aktuellen Frontlinie schließt. NATGAS ist heute um fast 2 % gefallen. Kakaoterminkontrakte stiegen an der ICE um fast 5 %, während Kaffee den Handelstag mit einem Plus von fast 3 % beendete.

Bitcoin stieg auf fast 92.000 USD, angetrieben von einer starken Nachfrage nach ETF-Fonds in den USA. Die Nettozuflüsse lagen gestern bei über 380 Millionen USD, zum ersten Mal seit dem 30. Januar 2025. Ethereum legte um 7 % auf fast 1.700 USD zu.

