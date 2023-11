Das war der Handelstag, 23.11.2023 🔴Bessere PMI-Daten aus Europa beflügeln die Märkte 📌

Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages

Aktien, Indizes & Rohstoffe des Tages Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Heute war die Handelssitzung relativ ruhig, da Wall Street aufgrund von Thanksgiving geschlossen blieb. Die europäischen Indizes legten größtenteils zu. CAC40, DAX, FTSE und der spanische IBEX stiegen heute jeweils um etwa 0,3%. Quelle: xStation5 von XTB Die Protokolle der EZB waren recht dovish. Die Banker stimmten darin überein, einen weiteren Zinsschritt nicht vollständig auszuschließen, wiesen jedoch darauf hin, dass weitere Straffungen nicht das Basisszenario darstellen. Die Banker betonten das Risiko einer zu starken Straffung der Politik und deuteten darauf hin, dass die bisherigen Zinserhöhungen sich noch nicht vollständig in der Wirtschaft der Eurozone widerspiegeln. Der EURUSD stärkte sich heute um 0,16% auf 1,091, und die Verträge auf den Dollar-Index (USDIDX) konnten einen Teil der Verluste tilgen und notieren derzeit auf dem Niveau von 103,66. Der Neuseeland-Dollar, der Euro und das britische Pfund gehörten heute zu den besser performenden Währungen. Satz von PMI-Daten für die Fertigung aus Europa: Vereinigtes Königreich: Aktuell: 46,7. Erwartet: 45,0. Vorher: 44,8

Frankreich: Aktuell: 42,6. Erwartet: 43,0. Vorher: 42,8

Deutschland: Aktuell: 42,3. Erwartet: 41,2. Vorher: 40,8

Eurozone: Aktuell: 43,8. Erwartet: 43,4. Vorher: 43,1 Satz von PMI-Daten für Dienstleistungen aus Europa: Vereinigtes Königreich: Aktuell: 50,5. Erwartet: 49,5. Vorher: 49,5

Frankreich: Aktuell: 45,3. Erwartet: 45,6. Vorher: 45,2

Deutschland: Aktuell: 48,7. Erwartet: 48,5. Vorher: 48,2

Die Daten aus dem November aus dem Vereinigten Königreich deuteten auf eine Stabilisierung der Produktion nach marginalen Rückgängen in den letzten drei Monaten hin. Dies wurde durch eine Rückkehr zu einem Wachstum im Dienstleistungssektor unterstützt, zusammen mit einem geringeren Rückgang in der Industrieproduktion. Der PMI für Deutschland war eine positive Überraschung - der Index für die Fertigung verbesserte sich viel stärker als erwartet, und der Index für Dienstleistungen lag leicht über den Erwartungen. Die Werte waren im Vergleich zu Frankreich, wo die Industrie mit einem Rückgang gegenüber der erwarteten leichten Verbesserung überraschte, viel stärker. Die Zentralbank der Türkei erhöhte die Zinsen um 5,0% auf 40,0%, höher als die Markterwartungen von 37,0%. Die türkische Lira stärkte sich scharf gegenüber dem USD kurz nach der Entscheidung. In der Stellungnahme unter der CBRT-Entscheidung wurde festgestellt, dass sie sich verpflichtet, die Bedingungen der Geldpolitik zu erhalten. Der Zyklus der Zinserhöhungen soll jedoch bald beendet werden. Die Schwedische Reichsbank beschloss, die Zinsen bei 4,0% zu belassen, obwohl Analysten eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf 4,25% erwartet hatten. Bitcoin befindet sich in einem Seitwärtstrend, mit höheren Notierungen von kleineren Kryptowährungen, unter denen Sushi am meisten gewinnt. Das Projekt erwartet die Veröffentlichung eines neuen "Tokenomics" durch die Schöpfer am 25. November, das darauf abzielt, die Funktionalität zu verbessern und das Angebot zu reduzieren.

